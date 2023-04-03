https://sputnikarabic.ae/20230403/منطقتان-عسكرية-ومدنية-ما-الأهداف-التي-هاجمها-العدوان-الإسرائيلي-اليوم-في-سوريا؟-1075492718.html
منطقتان عسكرية ومدنية.. ما الأهداف التي هاجمها العدوان الإسرائيلي اليوم في سوريا؟
منطقتان عسكرية ومدنية.. ما الأهداف التي هاجمها العدوان الإسرائيلي اليوم في سوريا؟
شنت إسرائيل، ليل الاثنين/الثلاثاء، عدوانا جويا على منطقتين مختلفتين في سوريا، ما تسبب في مقتل مدنيين اثنين ووقوع بعض الخسائر المادية. 03.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-03T23:16+0000
2023-04-03T23:16+0000
2023-04-03T23:19+0000
مقتل عسكريين
مقتل مدنيين
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عدوان إسرائيلي
العدوان الإسرائيلي
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ويأتي هذا الهجوم بعد أقل من يوم على إعلان الجيش الإسرائيلي اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة تسللت من الأراضي السورية.الهجوم الأول: قاعدة عسكريةشمل الهجوم الأول منطقة عسكرية حيث استهدف الطيران الإسرائيلي قاعدة للدفاع الجوي السوري في تل الصحن (شمال الحدود السورية الأردنية بنحو 15 كم) بريف محافظة السويداء الشرقي.واستطاعت الصواريخ الاعتراضية السورية اعتراض معظم الصواريخ الإسرائيلية، ودمرتها قبل وصولها إلى أهدافها.الهجوم الثاني: مصنع مدنيأما المنطقة الثانية فكانت مصنعا مدنيا للزجاج في منطقة (الكسوة) بريف دمشق الجنوبي (نحو 15 كم جنوب مدينة دمشق).وذكر مصدر في غرفة صناعة ريف دمشق لـوكالة "سبوتنيك"، أن أحد الصواريخ الإسرائيلية استهدف معملا للزجاج في منطقة (الكسوة) الصناعية جنوب العاصمة دمشق.وأشار المصدر، إلى أن العدوان على معمل الزجاج أدى إلى مقتل عامل وإصابة آخرين، معظمهم جراحهم خطيرة.والعدوان الإسرائيلي هو الرابع في أقل من أسبوع، حيث قصفت الطائرات الإسرائيلية العاصمة السورية دمشق وريفها يومي الخميس والجمعة الماضيين، ويوم أمس الأحد، شن إسرائيل عدوانا جديدا على مدينة حمص وريفها مما تسبب في إصابة 5 عسكريين.
https://sputnikarabic.ae/20230403/مراسل-سبوتنيك-مقتل-مدنيين-اثنين-في-العدوان-الإسرائيلي-على-جنوب-دمشق-1075492478.html
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مقتل عسكريين, مقتل مدنيين, أخبار سوريا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, عدوان إسرائيلي, العدوان الإسرائيلي
مقتل عسكريين, مقتل مدنيين, أخبار سوريا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, عدوان إسرائيلي, العدوان الإسرائيلي
منطقتان عسكرية ومدنية.. ما الأهداف التي هاجمها العدوان الإسرائيلي اليوم في سوريا؟
23:16 GMT 03.04.2023 (تم التحديث: 23:19 GMT 03.04.2023) تابعنا عبر
شنت إسرائيل، ليل الاثنين/الثلاثاء، عدوانا جويا على منطقتين مختلفتين في سوريا، ما تسبب في مقتل مدنيين اثنين ووقوع بعض الخسائر المادية.
ويأتي هذا الهجوم بعد أقل من يوم على إعلان الجيش الإسرائيلي اعتراض وإسقاط طائرة
مسيرة تسللت من الأراضي السورية.
الهجوم الأول: قاعدة عسكرية
شمل الهجوم الأول منطقة عسكرية حيث استهدف الطيران الإسرائيلي قاعدة للدفاع الجوي السوري في تل الصحن (شمال الحدود السورية الأردنية بنحو 15 كم) بريف محافظة السويداء الشرقي.
واستطاعت الصواريخ الاعتراضية السورية اعتراض معظم الصواريخ الإسرائيلية
، ودمرتها قبل وصولها إلى أهدافها.
الهجوم الثاني: مصنع مدني
أما المنطقة الثانية فكانت مصنعا مدنيا للزجاج في منطقة (الكسوة) بريف دمشق الجنوبي (نحو 15 كم جنوب مدينة دمشق).
وذكر مصدر في غرفة صناعة ريف دمشق لـوكالة "سبوتنيك"، أن أحد الصواريخ الإسرائيلية استهدف معملا للزجاج في منطقة (الكسوة) الصناعية جنوب العاصمة دمشق.
وأشار المصدر، إلى أن العدوان على معمل الزجاج أدى إلى مقتل عامل وإصابة آخرين، معظمهم جراحهم خطيرة.
والعدوان الإسرائيلي هو الرابع في أقل من أسبوع، حيث قصفت الطائرات الإسرائيلية العاصمة السورية دمشق وريفها يومي الخميس والجمعة الماضيين، ويوم أمس الأحد، شن إسرائيل عدوانا جديدا على مدينة حمص وريفها مما تسبب في إصابة 5 عسكريين.