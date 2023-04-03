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https://sputnikarabic.ae/20230403/الجيش-الإسرائيلي-الطائرة-المسيرة-التي-تم-اعتراضها-كانت-إيرانية-الصنع-1075488144.html
الجيش الإسرائيلي: الطائرة المسيرة التي تم اعتراضها كانت إيرانية الصنع
الجيش الإسرائيلي: الطائرة المسيرة التي تم اعتراضها كانت إيرانية الصنع
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن الطائرة المسيّرة التي تم اعتراضها، أمس الأحد، بعد دخولها المجال الجوي الإسرائيلي من سوريا، كانت إيرانية الصنع. 03.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-03T19:21+0000
2023-04-03T19:21+0000
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وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "بعد التحقيق الأولي، يبدو أن الطائرة دون طيار إيرانية الصنع، ويجري جمع حطامها وتحليله"، مضيفا أن طائراته "تتبعت طائرة مجهولة دخلت الأراضي الإسرائيلية من اتجاه سوريا على ما يبدو"، حسب صحيفة "معاريف" العبرية.ومساء أمس الأحد، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي رصد طائرة مجهولة، يشتبه بأنها مسيّرة، تسللت من جهة الأراضي السورية إلى داخل الأجواء الإسرائيلية.وقال أدرعي في تغريدة له عبر "تويتر"، إنه "تم قبل قليل استدعاء مروحيات ومقاتلات حربية في أعقاب رصد قطعة جوية مجهولة تسللت من جهة الأراضي السورية إلى داخل الأجواء الإسرائيلية".وأضاف: "تمت متابعتها من قبل وحدة المراقبة الجوية التابعة لسلاح الجو"، وأنه "تم إسقاط القطعة الجوية في منطقة مفتوحة حيث لم تشكل أي خطر في أي مرحلة".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، الجمعه الماضية، مقتل الضابط ميلاد حيدري، أحد مستشاريه العسكريين في هجوم عسكري إسرائيلي على سوريا، متعهدا بالرد عليه.كما ذكرت وكالة أنباء "مهر"، في وقت سابق اليوم، أن المستشار العسكري ويدعى مقداد مهقاني كان قد أصيب بجروح خلال الهجوم الإسرائيلي فجر الجمعة، وتوفي متأثرا بجراحه".وشن الطيران الإسرائيلي، فجر الأحد، عدوانا جويا من اتجاه شمال شرق بيروت مستهدفا بعض النقاط في مدينة حمص وريفها، حسبما أفاد مصدر عسكري لوكالة "سبوتنيك"، مشيرا إلى تصدي وسائط الدفاع الجوي السوري لصواريخ العدوان الإسرائيلي وإسقاط عدد منها.وكشف المصدر العسكري أن العدوان الإسرائيلي أدى إلى "إصابة خمسة عسكريين سوريين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".والهجوم الإسرائيلي هو الثالث خلال 48 ساعة، حيث قصفت الطائرات الإسرائيلية ريف دمشق، أول أمس الجمعة، ما أسفر عن بعض الخسائر المادية.ويوم الخميس الماضي، استهدف الطيران الإسرائيلي بعض النقاط في محيط مدينة دمشق بعدد من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، ما أدى إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.واعتبرت الخارجية السورية في بيان سابق، أن العدوان الإسرائيلي المتكرر على سوريا هو محاولة للهروب من الأوضاع المتردية في إسرائيل، مطالبة مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها.
https://sputnikarabic.ae/20230403/إسرائيل-تكشف-عن-كيفية-إسقاط-طائرة-مسيرة-قادمة-من-سوريا-1075456682.html
https://sputnikarabic.ae/20230402/إعلام-عبري-تقديرات-الجيش-الإسرائيلي-بأن-الطائرة-المسيرة-التي-تم-إسقاطها-إيرانية-قادمة-من-سوريا-1075452317.html
https://sputnikarabic.ae/20230403/إسرائيل-تكشف-عن-كيفية-إسقاط-طائرة-مسيرة-قادمة-من-سوريا-1075456682.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران, أخبار سوريا اليوم, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران, أخبار سوريا اليوم, العالم

الجيش الإسرائيلي: الطائرة المسيرة التي تم اعتراضها كانت إيرانية الصنع

19:21 GMT 03.04.2023
© AP Photo / Ariel Schalit / الجيش الإسرائيلي في الجولان
 الجيش الإسرائيلي في الجولان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2023
© AP Photo / Ariel Schalit /
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن الطائرة المسيّرة التي تم اعتراضها، أمس الأحد، بعد دخولها المجال الجوي الإسرائيلي من سوريا، كانت إيرانية الصنع.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "بعد التحقيق الأولي، يبدو أن الطائرة دون طيار إيرانية الصنع، ويجري جمع حطامها وتحليله"، مضيفا أن طائراته "تتبعت طائرة مجهولة دخلت الأراضي الإسرائيلية من اتجاه سوريا على ما يبدو"، حسب صحيفة "معاريف" العبرية.
طائرة مسيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2023
إسرائيل تكشف عن كيفية إسقاط طائرة مسيرة قادمة من سوريا
06:30 GMT
ومساء أمس الأحد، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي رصد طائرة مجهولة، يشتبه بأنها مسيّرة، تسللت من جهة الأراضي السورية إلى داخل الأجواء الإسرائيلية.
وقال أدرعي في تغريدة له عبر "تويتر"، إنه "تم قبل قليل استدعاء مروحيات ومقاتلات حربية في أعقاب رصد قطعة جوية مجهولة تسللت من جهة الأراضي السورية إلى داخل الأجواء الإسرائيلية".
وأضاف: "تمت متابعتها من قبل وحدة المراقبة الجوية التابعة لسلاح الجو"، وأنه "تم إسقاط القطعة الجوية في منطقة مفتوحة حيث لم تشكل أي خطر في أي مرحلة".
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، الجمعه الماضية، مقتل الضابط ميلاد حيدري، أحد مستشاريه العسكريين في هجوم عسكري إسرائيلي على سوريا، متعهدا بالرد عليه.
مقاتلة F-15 الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2023
إعلام عبري: تقديرات الجيش الإسرائيلي بأن الطائرة المسيرة التي تم إسقاطها إيرانية قادمة من سوريا
أمس, 20:44 GMT
كما ذكرت وكالة أنباء "مهر"، في وقت سابق اليوم، أن المستشار العسكري ويدعى مقداد مهقاني كان قد أصيب بجروح خلال الهجوم الإسرائيلي فجر الجمعة، وتوفي متأثرا بجراحه".
وشن الطيران الإسرائيلي، فجر الأحد، عدوانا جويا من اتجاه شمال شرق بيروت مستهدفا بعض النقاط في مدينة حمص وريفها، حسبما أفاد مصدر عسكري لوكالة "سبوتنيك"، مشيرا إلى تصدي وسائط الدفاع الجوي السوري لصواريخ العدوان الإسرائيلي وإسقاط عدد منها.
وكشف المصدر العسكري أن العدوان الإسرائيلي أدى إلى "إصابة خمسة عسكريين سوريين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".
والهجوم الإسرائيلي هو الثالث خلال 48 ساعة، حيث قصفت الطائرات الإسرائيلية ريف دمشق، أول أمس الجمعة، ما أسفر عن بعض الخسائر المادية.
طائرة مسيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2023
إسرائيل تكشف عن كيفية إسقاط طائرة مسيرة قادمة من سوريا
06:30 GMT
ويوم الخميس الماضي، استهدف الطيران الإسرائيلي بعض النقاط في محيط مدينة دمشق بعدد من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، ما أدى إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.
واعتبرت الخارجية السورية في بيان سابق، أن العدوان الإسرائيلي المتكرر على سوريا هو محاولة للهروب من الأوضاع المتردية في إسرائيل، مطالبة مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها.
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