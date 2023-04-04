https://sputnikarabic.ae/20230404/الصحة-الإماراتية-تصدر-تحذيرا-بشأن-فيروس-ماربورغ-1075524221.html
الصحة الإماراتية تصدر تحذيرا بشأن فيروس "ماربورغ"
الصحة الإماراتية تصدر تحذيرا بشأن فيروس "ماربورغ"
أصدرت وزارة الصحة الإماراتية تحذيرا من مخاطر الفيروس المسبب لحمى "ماربورغ" النزفية، مشيرة إلى أنه يجب تجنب السفر إلى المناطق التي ينتشر بها. 04.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-04T17:52+0000
2023-04-04T17:52+0000
2023-04-04T17:52+0000
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جاء ذلك بعدما أوصت عدة دول عربية مواطنيها بتأجيل السفر إلى غينيا الإستوائية وتنزانيا، التي ينتشر بهما المرض، حسبما ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم"، اليوم الثلاثاء.وقالت الوزارة إنه يجب اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية حتى يتم محاصرة الفيروس في نطاقه الجغرافي الحالي.وأوضحت الصحة الإماراتية أنه يجري مراقبة الوضع الحالي للفيروس في الدول المنتشر بها حتى يتم التعرف على مدى خطورته على المستوى العالمي.وأوصت وزارة الصحة الإماراتية بتأجيل السفر إلى المناطق التي ينتشر فيها الفيروس إلا في حالة الضرورة القصوى.وتابعت: "إذا كانت هناك ضرورة للسفر إلى المناطق التي يوجد بها الفيروس فإنه يجب اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لتجنب الإصابة".ولفتت إلى أن الإجراءات الاحترازية تشمل تجنب الاتصال المباشر مع المرضى وملامسة الأسطح الملوثة، إضافة إلى عدم زيارة المناجم والكهوف مع المحافظة على النظافة الشخصية.ويتسبب فيروس "ماربورغ" في حمى نزفية نادرة تهدد حياة المصابين، ويمكن أن ينتقل من الحيوانات إلى البشر خاصة في المناطق التي تسكنها الخفافيش مثل الكهوف والمناجم.
https://sputnikarabic.ae/20230402/الصحة-الأردنية-نتابع-تطورات-انتشار-فيروس-ماربورغ-في-دولتين-أفريقيتين-لضمان-مكافحته--1075452125.html
https://sputnikarabic.ae/20230402/الصحة-المصرية-تكشف-عن-جهودها-الراهنة-لمواجهة-فيروس-ماربورغ-1075438065.html
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العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, غينيا, منظمة الصحة العالمية, أخبار العالم الآن
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, غينيا, منظمة الصحة العالمية, أخبار العالم الآن
الصحة الإماراتية تصدر تحذيرا بشأن فيروس "ماربورغ"
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أصدرت وزارة الصحة الإماراتية تحذيرا من مخاطر الفيروس المسبب لحمى "ماربورغ" النزفية، مشيرة إلى أنه يجب تجنب السفر إلى المناطق التي ينتشر بها.
جاء ذلك بعدما أوصت عدة دول عربية مواطنيها بتأجيل السفر إلى غينيا الإستوائية وتنزانيا، التي ينتشر بهما المرض، حسبما ذكرت
صحيفة "الإمارات اليوم"، اليوم الثلاثاء.
وقالت الوزارة إنه يجب اتخاذ التدابير الاحترازية
اللازمة وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية حتى يتم محاصرة الفيروس في نطاقه الجغرافي الحالي.
وأوضحت الصحة الإماراتية أنه يجري مراقبة الوضع الحالي للفيروس في الدول المنتشر بها حتى يتم التعرف على مدى خطورته على المستوى العالمي.
وأوصت وزارة الصحة الإماراتية بتأجيل السفر
إلى المناطق التي ينتشر فيها الفيروس إلا في حالة الضرورة القصوى.
وتابعت: "إذا كانت هناك ضرورة للسفر إلى المناطق التي يوجد بها الفيروس فإنه يجب اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لتجنب الإصابة".
ولفتت إلى أن الإجراءات الاحترازية تشمل تجنب الاتصال المباشر مع المرضى وملامسة الأسطح الملوثة، إضافة إلى عدم زيارة المناجم والكهوف مع المحافظة على النظافة الشخصية.
ويتسبب فيروس "ماربورغ" في حمى نزفية نادرة تهدد حياة المصابين
، ويمكن أن ينتقل من الحيوانات إلى البشر خاصة في المناطق التي تسكنها الخفافيش مثل الكهوف والمناجم.