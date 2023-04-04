عربي
https://sputnikarabic.ae/20230404/العراق-يقرر-إعادة-فتح-سفارته-في-ليبيا-واستئناف-العمل-الدبلوماسي-1075529969.html
العراق يقرر إعادة فتح سفارته في ليبيا واستئناف العمل الدبلوماسي
العراق يقرر إعادة فتح سفارته في ليبيا واستئناف العمل الدبلوماسي
قررت وزارة الخارجية العراقية، إعادة فتح سفارتها في ليبيا واستئناف العمل الدبلوماسي فيها، وذلك بعد إغلاقها إثر تدهور الوضع الأمني في ليبيا عام 2014. 04.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-04T20:49+0000
2023-04-04T20:49+0000
الأخبار
العراق
أخبار العراق اليوم
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104593/40/1045934007_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_1d39ed7ce5b252842c08ebe175028268.jpg
بغداد - سبوتنيك. جاء هذا في بيان صادر، اليوم الثلاثاء، عن المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف.وقال البيان: "العراق يقرّر إعادة افتتاح سفارته في ليبيا، واستئناف العمل الدبلوماسي تعزيزاً للعلاقات الثنائيَّة بين البلدين وحرصاً على تقديم الخدمات لأبناء الجالية العراقية الكريمة".وكان المتحدث باسم الخارجية العراقية قد أعلن الشهر الماضي أن بلاده أبلغت ليبيا رغبتها في إعادة فتح سفارتها لدى طرابلس.وكانت دول عدة، بينها العراق، أغلقت سفاراتها في طرابلس مع تصاعد التوترات العسكرية بين الأطراف الليبية عام 2014.
https://sputnikarabic.ae/20230317/العراق-يبلغ-ليبيا-رغبته-في-إعادة-فتح-سفارته-لدى-طرابلس-1074833453.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104593/40/1045934007_0:0:1281:961_1920x0_80_0_0_18f8ec8672b500145a90574689fecd37.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
الأخبار, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي

العراق يقرر إعادة فتح سفارته في ليبيا واستئناف العمل الدبلوماسي

20:49 GMT 04.04.2023
© Photo / Iraqi Ministry of Foreing Affairsالمتحدث الرسمي بإسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف
المتحدث الرسمي بإسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2023
© Photo / Iraqi Ministry of Foreing Affairs
تابعنا عبرTelegram
قررت وزارة الخارجية العراقية، إعادة فتح سفارتها في ليبيا واستئناف العمل الدبلوماسي فيها، وذلك بعد إغلاقها إثر تدهور الوضع الأمني في ليبيا عام 2014.
بغداد - سبوتنيك. جاء هذا في بيان صادر، اليوم الثلاثاء، عن المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف.
المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2023
العراق يبلغ ليبيا رغبته في إعادة فتح سفارته لدى طرابلس
17 مارس, 05:01 GMT
وقال البيان: "العراق يقرّر إعادة افتتاح سفارته في ليبيا، واستئناف العمل الدبلوماسي تعزيزاً للعلاقات الثنائيَّة بين البلدين وحرصاً على تقديم الخدمات لأبناء الجالية العراقية الكريمة".
وكان المتحدث باسم الخارجية العراقية قد أعلن الشهر الماضي أن بلاده أبلغت ليبيا رغبتها في إعادة فتح سفارتها لدى طرابلس.
وكانت دول عدة، بينها العراق، أغلقت سفاراتها في طرابلس مع تصاعد التوترات العسكرية بين الأطراف الليبية عام 2014.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة17:30 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала