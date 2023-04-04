https://sputnikarabic.ae/20230404/العراق-يقرر-إعادة-فتح-سفارته-في-ليبيا-واستئناف-العمل-الدبلوماسي-1075529969.html

العراق يقرر إعادة فتح سفارته في ليبيا واستئناف العمل الدبلوماسي

العراق يقرر إعادة فتح سفارته في ليبيا واستئناف العمل الدبلوماسي

قررت وزارة الخارجية العراقية، إعادة فتح سفارتها في ليبيا واستئناف العمل الدبلوماسي فيها، وذلك بعد إغلاقها إثر تدهور الوضع الأمني في ليبيا عام 2014. 04.04.2023, سبوتنيك عربي

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بغداد - سبوتنيك. جاء هذا في بيان صادر، اليوم الثلاثاء، عن المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف.وقال البيان: "العراق يقرّر إعادة افتتاح سفارته في ليبيا، واستئناف العمل الدبلوماسي تعزيزاً للعلاقات الثنائيَّة بين البلدين وحرصاً على تقديم الخدمات لأبناء الجالية العراقية الكريمة".وكان المتحدث باسم الخارجية العراقية قد أعلن الشهر الماضي أن بلاده أبلغت ليبيا رغبتها في إعادة فتح سفارتها لدى طرابلس.وكانت دول عدة، بينها العراق، أغلقت سفاراتها في طرابلس مع تصاعد التوترات العسكرية بين الأطراف الليبية عام 2014.

https://sputnikarabic.ae/20230317/العراق-يبلغ-ليبيا-رغبته-في-إعادة-فتح-سفارته-لدى-طرابلس-1074833453.html

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