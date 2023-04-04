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Позиции мобилизованных из Калужской области в Южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230404/الكرملين-انضمام-فنلندا-للناتو-تفاقم-آخر-للوضع-ويعد-تعديا-على-أمن-روسيا-1075503331.html
الكرملين: انضمام فنلندا للناتو يعد تعديا على أمن روسيا
الكرملين: انضمام فنلندا للناتو يعد تعديا على أمن روسيا
أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن انضمام فنلندا لحلف الناتو تفاقم آخر للوضع، حيث أن توسيع الحلف يعد تعديًا على أمن... 04.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-04T10:20+0000
2023-04-04T10:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "يعتقد الكرملين أن هذا تفاقم آخر للوضع. إن توسع الناتو يعد تعديًا على أمننا والمصالح الوطنية لروسيا، تحدثنا عن هذا، وهكذا نرى ذلك".وصرح بيسكوف أيضًا بأن روسيا ستراقب عن كثب ما سيحدث في فنلندا بعد انضمامها إلى الناتو. وبناءً على ذلك، سيتم اتخاذ الإجراءات التي تعتبرها روسيا ضرورية.ونوه بيسكوف إلى أن مسألة انضمام فنلندا إلى الناتو تختلف اختلافًا جوهريًا عن مشكلة أوكرانيا حيث أن فنلندا لم تكن أبدًا مناهضة لروسيا.وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي(الناتو) ينس ستولتنبرغ قد أكد، في وقت سابق من اليوم، أن فنلندا ستبدأ مشاركتها في جميع مهام الحلف بعد انضمامها إليه رسميًا اليوم، مشيرًا إلى أن الحلف سيضمن أمنها.وأضاف ستولتنبرغ أنه "لن يتم نشر أي بعثات للناتو في فنلندا دون استشاراتها أولًا".
https://sputnikarabic.ae/20230404/ستولتنبرغ-فنلندا-تشارك-في-جميع-مهام-الناتو-بعد-انضمامها-والحلف-يضمن-أمنها-1075502548.html
https://sputnikarabic.ae/20230404/خبير-يتحدث-عن-ماذا-تحصل-فنلندا-من-انضمامها-إلى-الناتو-1075496761.html
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روسيا

الكرملين: انضمام فنلندا للناتو يعد تعديا على أمن روسيا

10:20 GMT 04.04.2023 (تم التحديث: 10:45 GMT 04.04.2023)
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022
الكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2023
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن انضمام فنلندا لحلف الناتو تفاقم آخر للوضع، حيث أن توسيع الحلف يعد تعديًا على أمن روسيا.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "يعتقد الكرملين أن هذا تفاقم آخر للوضع. إن توسع الناتو يعد تعديًا على أمننا والمصالح الوطنية لروسيا، تحدثنا عن هذا، وهكذا نرى ذلك".

وأضاف بيسكوف: "وبطبيعة الحال، هذا يجبرنا على اتخاذ تدابير مضادة لضمان أمننا، من الناحية التكتيكية والاستراتيجية".

وصرح بيسكوف أيضًا بأن روسيا ستراقب عن كثب ما سيحدث في فنلندا بعد انضمامها إلى الناتو. وبناءً على ذلك، سيتم اتخاذ الإجراءات التي تعتبرها روسيا ضرورية.
ونوه بيسكوف إلى أن مسألة انضمام فنلندا إلى الناتو تختلف اختلافًا جوهريًا عن مشكلة أوكرانيا حيث أن فنلندا لم تكن أبدًا مناهضة لروسيا.
الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2023
ستولتنبرغ: فنلندا تشارك في جميع مهام الناتو بعد انضمامها والحلف يضمن أمنها
10:05 GMT

وقال بيسكوف للصحفيين: "بالطبع، مسألة فنلندا تختلف اختلافًا جوهريًا عن مشكلة أوكرانيا، لأنه أولاً، لم تكن فنلندا أبدًا مناهضة لروسيا، ولم يكن لدينا نزاعات مع فنلندا. بالنسبة لأوكرانيا، فإن الوضع على العكس تمامًا وربما يكون أكثر خطورة بكثير. وهذا في الواقع فرض الحاجة إلى العملية العسكرية الخاصة، وتحقيق جميع الأهداف التي تم تحديدها".

وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي(الناتو) ينس ستولتنبرغ قد أكد، في وقت سابق من اليوم، أن فنلندا ستبدأ مشاركتها في جميع مهام الحلف بعد انضمامها إليه رسميًا اليوم، مشيرًا إلى أن الحلف سيضمن أمنها.
مقر حلف الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2023
خبير يتحدث عن ماذا تحصل فنلندا من انضمامها إلى الناتو
08:02 GMT

وقال ستولتنبرغ، في تصريحات للصحفيين قبيل اجتماع وزراء خارجية دول حلف الناتو في بروكسل: "الناتو يرحب بانضمام فنلندا اليوم رسميًا إليه ستشارك فنلندا ابتداءً من اليوم في جميع مهام الناتو وسيضمن الحلف أمنها استنادًا إلى المادة رقم 5 من معاهدة حلف شمال الأطلسي".

وأضاف ستولتنبرغ أنه "لن يتم نشر أي بعثات للناتو في فنلندا دون استشاراتها أولًا".
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