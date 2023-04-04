https://sputnikarabic.ae/20230404/الكرملين-انضمام-فنلندا-للناتو-تفاقم-آخر-للوضع-ويعد-تعديا-على-أمن-روسيا-1075503331.html

الكرملين: انضمام فنلندا للناتو يعد تعديا على أمن روسيا

الكرملين: انضمام فنلندا للناتو يعد تعديا على أمن روسيا

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن انضمام فنلندا لحلف الناتو تفاقم آخر للوضع، حيث أن توسيع الحلف يعد تعديًا على أمن... 04.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-04T10:20+0000

2023-04-04T10:20+0000

2023-04-04T10:45+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "يعتقد الكرملين أن هذا تفاقم آخر للوضع. إن توسع الناتو يعد تعديًا على أمننا والمصالح الوطنية لروسيا، تحدثنا عن هذا، وهكذا نرى ذلك".وصرح بيسكوف أيضًا بأن روسيا ستراقب عن كثب ما سيحدث في فنلندا بعد انضمامها إلى الناتو. وبناءً على ذلك، سيتم اتخاذ الإجراءات التي تعتبرها روسيا ضرورية.ونوه بيسكوف إلى أن مسألة انضمام فنلندا إلى الناتو تختلف اختلافًا جوهريًا عن مشكلة أوكرانيا حيث أن فنلندا لم تكن أبدًا مناهضة لروسيا.وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي(الناتو) ينس ستولتنبرغ قد أكد، في وقت سابق من اليوم، أن فنلندا ستبدأ مشاركتها في جميع مهام الحلف بعد انضمامها إليه رسميًا اليوم، مشيرًا إلى أن الحلف سيضمن أمنها.وأضاف ستولتنبرغ أنه "لن يتم نشر أي بعثات للناتو في فنلندا دون استشاراتها أولًا".

https://sputnikarabic.ae/20230404/ستولتنبرغ-فنلندا-تشارك-في-جميع-مهام-الناتو-بعد-انضمامها-والحلف-يضمن-أمنها-1075502548.html

https://sputnikarabic.ae/20230404/خبير-يتحدث-عن-ماذا-تحصل-فنلندا-من-انضمامها-إلى-الناتو-1075496761.html

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