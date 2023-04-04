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https://sputnikarabic.ae/20230404/المصالحة-الروسي-يرصد-3-عمليات-قصف-من-قبل-المسلحين-في-منطقة-إدلب-بسوريا-1075531259.html
المصالحة الروسي يرصد 3 عمليات قصف من قبل المسلحين في منطقة إدلب بسوريا
المصالحة الروسي يرصد 3 عمليات قصف من قبل المسلحين في منطقة إدلب بسوريا
أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا تسجيله ثلاث حالات قصف من قبل مسلحي (الحزب الإسلامي التركستاني الإرهابي - المحظور في روسيا) في منطقة إدلب لخفض التصعيد في... 04.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-04T22:48+0000
2023-04-04T23:55+0000
إدلب
مركز المصالحة الروسي
أخبار سوريا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، العميد البحري أوليغ غورينوف، في بيان، يوم الثلاثاء: "إنه وخلال اليوم الأخير، سُجِّلَت في منطقة إدلب لخفض التصعيد، ثلاث عمليات قصف من قبل جماعة الحزب الإسلامي التركستان الإرهابي".وأوضح أنه تم تسجيل عملية قصف واحدة في محافظة إدلب، وعمليتين في محافظة اللاذقية.وأضاف أنه، نتيجة قنص المسلحين على مواقع الجيش السوري في محافظة اللاذقية، أسفر ذلك عن إصابة جنديين سوريين.يذكر أن مركز المصالحة بين الأطراف المعارضة والسيطرة على تحركات اللاجئين في الجمهورية العربية السورية التابع لوزارة الدفاع الروسية كان قد تأسس في فبراير/ شباط 2016.وتشمل مهام مركز المصالحة الروسي توقيع اتفاقيات بشأن الجماعات المسلحة غير الشرعية التي تنضم إلى نظام وقف الأعمال العدائية، فضلا عن تنسيق إيصال المساعدات الإنسانية.
https://sputnikarabic.ae/20230325/مقتل-6-مسلحين-أجانب-من-النصرة-برصاص-الجيش-السوري-جنوبي-إدلب-1075134629.html
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إدلب, مركز المصالحة الروسي, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
إدلب, مركز المصالحة الروسي, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

المصالحة الروسي يرصد 3 عمليات قصف من قبل المسلحين في منطقة إدلب بسوريا

22:48 GMT 04.04.2023 (تم التحديث: 23:55 GMT 04.04.2023)
© Sputnik . Basil Shartouhالفرقة 25 بالجيش السوري تجري تدريبات إنزال خلف خطوط العدو، إدلب، سوريا
الفرقة 25 بالجيش السوري تجري تدريبات إنزال خلف خطوط العدو، إدلب، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2023
© Sputnik . Basil Shartouh
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أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا تسجيله ثلاث حالات قصف من قبل مسلحي (الحزب الإسلامي التركستاني الإرهابي - المحظور في روسيا) في منطقة إدلب لخفض التصعيد في شمال سوريا.
موسكو - سبوتنيك. وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، العميد البحري أوليغ غورينوف، في بيان، يوم الثلاثاء: "إنه وخلال اليوم الأخير، سُجِّلَت في منطقة إدلب لخفض التصعيد، ثلاث عمليات قصف من قبل جماعة الحزب الإسلامي التركستان الإرهابي".
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وأوضح أنه تم تسجيل عملية قصف واحدة في محافظة إدلب، وعمليتين في محافظة اللاذقية.
وأضاف أنه، نتيجة قنص المسلحين على مواقع الجيش السوري في محافظة اللاذقية، أسفر ذلك عن إصابة جنديين سوريين.
يذكر أن مركز المصالحة بين الأطراف المعارضة والسيطرة على تحركات اللاجئين في الجمهورية العربية السورية التابع لوزارة الدفاع الروسية كان قد تأسس في فبراير/ شباط 2016.
وتشمل مهام مركز المصالحة الروسي توقيع اتفاقيات بشأن الجماعات المسلحة غير الشرعية التي تنضم إلى نظام وقف الأعمال العدائية، فضلا عن تنسيق إيصال المساعدات الإنسانية.
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