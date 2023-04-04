https://sputnikarabic.ae/20230404/ترامب-يقول-إنه-سيتم-توجيه-الاتهام-إليه-في-33-تهمة-في-نيويورك-1075493416.html

ترامب يقول إنه سيتم توجيه الاتهام إليه في 33 تهمة في نيويورك

ترامب يقول إنه سيتم توجيه الاتهام إليه في 33 تهمة في نيويورك

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إنه سيتم توجيه الاتهام إليه في 33 تهمة في محكمة نيويورك، اليوم الثلاثاء. 04.04.2023, سبوتنيك عربي

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2023-04-04T02:09+0000

دونالد ترامب

نيويورك

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

ستورمي دانيالز

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واعتبر ترامب أن المدعي العام في مانهاتن ألفين براغ، سرب لائحة الاتهام لوسائل الإعلام. مشيرا إلى أنه لا توجد تغييرات أو مفاجآت وأنه غير مذنب.وجادل الرئيس السابق، بأنه يجب توجيه لائحة اتهام إلى المدعي العام نفسه، حيث تسربت محتويات لوائح الاتهام المعلقة إلى الصحافة.وفي وقت سابق، صرح محامي الدفاع عن الرئيس الأمريكي السابق، جو تاكوبينا، لوكالة "سبوتنيك" أن دونالد ترامب يعتقد أن المدعي العام في مانهاتن ألفين براغ، يستخدم كسلاح في القضية المرفوعة ضده، وأن الدوائر السياسية تؤثر على عمل نظام العدالة.وأضاف، "كما قلت، من المعروف أن المدعي العام [براغ]، ديمقراطي، مدعوم من قبل الممولين الديمقراطيين، وحملته هي ملاحقة مرشح اليمين، المرشح الجمهوري".كانت هيئة محلفين كبرى، وجهت يوم الخميس الماضي، اتهامات إلى الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، فيما يتعلق بدفعه 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية، ستورمي دانيالز، مقابل صمتها عن إقامتها علاقة معه خلال حملته الانتخابية لعام 2016.وينفي ترامب (76 عاما) ارتكابه أي مخالفات، وهو أول رئيس أمريكي حالي أو سابق يواجه تهمة جنائية.وكان مكتب المدعي العام طلب في البداية من، دونالد ترامب، الاستسلام، يوم الجمعة الماضي، وفقا لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، لكن الطلب رُفض بسبب الحاجة إلى مزيد من الوقت للاستعدادات الأمنية.

https://sputnikarabic.ae/20230404/محامي-ترامب-لـ-سبوتنيك-الرئيس-السابق-سيؤكد-لمحكمة-نيويورك-أنه-غير-مذنب-1075492926.html

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دونالد ترامب, نيويورك, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, ستورمي دانيالز