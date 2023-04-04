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https://sputnikarabic.ae/20230404/ترامب-يقول-إنه-سيتم-توجيه-الاتهام-إليه-في-33-تهمة-في-نيويورك-1075493416.html
ترامب يقول إنه سيتم توجيه الاتهام إليه في 33 تهمة في نيويورك
ترامب يقول إنه سيتم توجيه الاتهام إليه في 33 تهمة في نيويورك
قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إنه سيتم توجيه الاتهام إليه في 33 تهمة في محكمة نيويورك، اليوم الثلاثاء. 04.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-04T02:08+0000
2023-04-04T02:09+0000
دونالد ترامب
نيويورك
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
ستورمي دانيالز
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واعتبر ترامب أن المدعي العام في مانهاتن ألفين براغ، سرب لائحة الاتهام لوسائل الإعلام. مشيرا إلى أنه لا توجد تغييرات أو مفاجآت وأنه غير مذنب.وجادل الرئيس السابق، بأنه يجب توجيه لائحة اتهام إلى المدعي العام نفسه، حيث تسربت محتويات لوائح الاتهام المعلقة إلى الصحافة.وفي وقت سابق، صرح محامي الدفاع عن الرئيس الأمريكي السابق، جو تاكوبينا، لوكالة "سبوتنيك" أن دونالد ترامب يعتقد أن المدعي العام في مانهاتن ألفين براغ، يستخدم كسلاح في القضية المرفوعة ضده، وأن الدوائر السياسية تؤثر على عمل نظام العدالة.وأضاف، "كما قلت، من المعروف أن المدعي العام [براغ]، ديمقراطي، مدعوم من قبل الممولين الديمقراطيين، وحملته هي ملاحقة مرشح اليمين، المرشح الجمهوري".كانت هيئة محلفين كبرى، وجهت يوم الخميس الماضي، اتهامات إلى الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، فيما يتعلق بدفعه 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية، ستورمي دانيالز، مقابل صمتها عن إقامتها علاقة معه خلال حملته الانتخابية لعام 2016.وينفي ترامب (76 عاما) ارتكابه أي مخالفات، وهو أول رئيس أمريكي حالي أو سابق يواجه تهمة جنائية.وكان مكتب المدعي العام طلب في البداية من، دونالد ترامب، الاستسلام، يوم الجمعة الماضي، وفقا لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، لكن الطلب رُفض بسبب الحاجة إلى مزيد من الوقت للاستعدادات الأمنية.
https://sputnikarabic.ae/20230404/محامي-ترامب-لـ-سبوتنيك-الرئيس-السابق-سيؤكد-لمحكمة-نيويورك-أنه-غير-مذنب-1075492926.html
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دونالد ترامب, نيويورك, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, ستورمي دانيالز
دونالد ترامب, نيويورك, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, ستورمي دانيالز

ترامب يقول إنه سيتم توجيه الاتهام إليه في 33 تهمة في نيويورك

02:08 GMT 04.04.2023 (تم التحديث: 02:09 GMT 04.04.2023)
© AFP 2023 / ED JONESالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2023
© AFP 2023 / ED JONES
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قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إنه سيتم توجيه الاتهام إليه في 33 تهمة في محكمة نيويورك، اليوم الثلاثاء.
واعتبر ترامب أن المدعي العام في مانهاتن ألفين براغ، سرب لائحة الاتهام لوسائل الإعلام. مشيرا إلى أنه لا توجد تغييرات أو مفاجآت وأنه غير مذنب.
وجادل الرئيس السابق، بأنه يجب توجيه لائحة اتهام إلى المدعي العام نفسه، حيث تسربت محتويات لوائح الاتهام المعلقة إلى الصحافة.
وفي وقت سابق، صرح محامي الدفاع عن الرئيس الأمريكي السابق، جو تاكوبينا، لوكالة "سبوتنيك" أن دونالد ترامب يعتقد أن المدعي العام في مانهاتن ألفين براغ، يستخدم كسلاح في القضية المرفوعة ضده، وأن الدوائر السياسية تؤثر على عمل نظام العدالة.
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2023
محامي ترامب لـ "سبوتنيك": الرئيس السابق سيؤكد لمحكمة نيويورك أنه "غير مذنب"
00:08 GMT
وأضاف، "كما قلت، من المعروف أن المدعي العام [براغ]، ديمقراطي، مدعوم من قبل الممولين الديمقراطيين، وحملته هي ملاحقة مرشح اليمين، المرشح الجمهوري".
وفي سياق متصل، يعتقد محامي ترامب أن القضية "سخيفة، من نواح كثيرة.. وأنها ليست قضية حقا. لا توجد جريمة. لكن هذا اضطهاد سياسي".
كانت هيئة محلفين كبرى، وجهت يوم الخميس الماضي، اتهامات إلى الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، فيما يتعلق بدفعه 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية، ستورمي دانيالز، مقابل صمتها عن إقامتها علاقة معه خلال حملته الانتخابية لعام 2016.
وينفي ترامب (76 عاما) ارتكابه أي مخالفات، وهو أول رئيس أمريكي حالي أو سابق يواجه تهمة جنائية.
وكان مكتب المدعي العام طلب في البداية من، دونالد ترامب، الاستسلام، يوم الجمعة الماضي، وفقا لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، لكن الطلب رُفض بسبب الحاجة إلى مزيد من الوقت للاستعدادات الأمنية.
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