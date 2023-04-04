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Позиции мобилизованных из Калужской области в Южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230404/روسيا-انضمام-فنلندا-إلى-الناتو-يؤثر-سلبا-على-العلاقات-بين-هلسنكي-وموسكو---1075505658.html
روسيا: انضمام فنلندا إلى الناتو يؤثر سلبا على العلاقات بين هلسنكي وموسكو
روسيا: انضمام فنلندا إلى الناتو يؤثر سلبا على العلاقات بين هلسنكي وموسكو
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن انضمام فنلندا إلى حلف "الناتو" سيؤثر سلبًا على العلاقات بين هلسنكي وموسكو. 04.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-04T11:23+0000
2023-04-04T11:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وأشارت الوزارة إلى أن موسكو تعتقد أن التاريخ سيحكم على هذه "الخطوة المتسرعة" التي اتخذتها السلطات الفنلندية دون المراعاة الواجبة للرأي العام، من خلال تنظيم استفتاء وتحليل شامل لعواقب العضوية في "الناتو".وجاء في بيان الخارجية الروسية: "انضمام فنلندا إلى الناتو سيكون له تأثير سلبي على العلاقات الثنائية الفنلندية الروسية".وقال بيسكوف للصحفيين: "يعتقد الكرملين أن هذا تفاقم آخر للوضع. إن توسع الناتو يعد تعديًا على أمننا والمصالح الوطنية لروسيا، تحدثنا عن هذا، وهكذا نرى ذلك".وأضاف بيسكوف: "وبطبيعة الحال، هذا يجبرنا على اتخاذ تدابير مضادة لضمان أمننا، من الناحية التكتيكية والاستراتيجية".ونوه بيسكوف إلى أن مسألة انضمام فنلندا إلى الناتو تختلف اختلافًا جوهريًا عن مشكلة أوكرانيا حيث أن فنلندا لم تكن أبدًا مناهضة لروسيا.وقال بيسكوف للصحفيين: "بالطبع، مسألة فنلندا تختلف اختلافًا جوهريًا عن مشكلة أوكرانيا، لأنه أولاً، لم تكن فنلندا أبدًا مناهضة لروسيا، ولم يكن لدينا نزاعات مع فنلندا. بالنسبة لأوكرانيا، فإن الوضع على العكس تمامًا وربما يكون أكثر خطورة بكثير. وهذا في الواقع فرض الحاجة إلى العملية العسكرية الخاصة، وتحقيق جميع الأهداف التي تم تحديدها".
https://sputnikarabic.ae/20230404/الكرملين-انضمام-فنلندا-للناتو-تفاقم-آخر-للوضع-ويعد-تعديا-على-أمن-روسيا-1075503331.html
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روسيا: انضمام فنلندا إلى الناتو يؤثر سلبا على العلاقات بين هلسنكي وموسكو

11:23 GMT 04.04.2023
© Sputnik . WASIM SULIMANبناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2023
© Sputnik . WASIM SULIMAN
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن انضمام فنلندا إلى حلف "الناتو" سيؤثر سلبًا على العلاقات بين هلسنكي وموسكو.
موسكو - سبوتنيك. وأشارت الوزارة إلى أن موسكو تعتقد أن التاريخ سيحكم على هذه "الخطوة المتسرعة" التي اتخذتها السلطات الفنلندية دون المراعاة الواجبة للرأي العام، من خلال تنظيم استفتاء وتحليل شامل لعواقب العضوية في "الناتو".

وجاء في بيان الخارجية الروسية: "انضمام فنلندا إلى الناتو سيكون له تأثير سلبي على العلاقات الثنائية الفنلندية الروسية".

وبدوره، أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن انضمام فنلندا لحلف الناتو تفاقم آخر للوضع، حيث أن توسيع الحلف يعد تعديًا على أمن روسيا.

وقال بيسكوف للصحفيين: "يعتقد الكرملين أن هذا تفاقم آخر للوضع. إن توسع الناتو يعد تعديًا على أمننا والمصالح الوطنية لروسيا، تحدثنا عن هذا، وهكذا نرى ذلك".
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وأضاف بيسكوف: "وبطبيعة الحال، هذا يجبرنا على اتخاذ تدابير مضادة لضمان أمننا، من الناحية التكتيكية والاستراتيجية".

وشدد بيسكوف أيضًا على أن روسيا ستراقب عن كثب ما سيحدث في فنلندا بعد انضمامها إلى الناتو. وبناءً على ذلك، سيتم اتخاذ الإجراءات التي تعتبرها روسيا ضرورية.

إطلاق ناجح من منظومة الصواريخ التكتيكية إسكندر-إم في حقل كابوستين يار بمنطقة أستراخان لمدى أكثر من 100 كم. وقد جرت المناورات ضمن إطار التدريبات التكتيكية لجنود المنطقة العسكرية الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2023
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ونوه بيسكوف إلى أن مسألة انضمام فنلندا إلى الناتو تختلف اختلافًا جوهريًا عن مشكلة أوكرانيا حيث أن فنلندا لم تكن أبدًا مناهضة لروسيا.
وقال بيسكوف للصحفيين: "بالطبع، مسألة فنلندا تختلف اختلافًا جوهريًا عن مشكلة أوكرانيا، لأنه أولاً، لم تكن فنلندا أبدًا مناهضة لروسيا، ولم يكن لدينا نزاعات مع فنلندا. بالنسبة لأوكرانيا، فإن الوضع على العكس تمامًا وربما يكون أكثر خطورة بكثير. وهذا في الواقع فرض الحاجة إلى العملية العسكرية الخاصة، وتحقيق جميع الأهداف التي تم تحديدها".
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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:30 GMT
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