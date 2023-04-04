https://sputnikarabic.ae/20230404/روسيا-انضمام-فنلندا-إلى-الناتو-يؤثر-سلبا-على-العلاقات-بين-هلسنكي-وموسكو---1075505658.html
روسيا: انضمام فنلندا إلى الناتو يؤثر سلبا على العلاقات بين هلسنكي وموسكو
روسيا: انضمام فنلندا إلى الناتو يؤثر سلبا على العلاقات بين هلسنكي وموسكو
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن انضمام فنلندا إلى حلف "الناتو" سيؤثر سلبًا على العلاقات بين هلسنكي وموسكو. 04.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-04T11:23+0000
2023-04-04T11:23+0000
2023-04-04T11:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/02/1070777896_0:489:1365:1257_1920x0_80_0_0_30bffbcb676968c8580b682122604b8f.jpg
موسكو - سبوتنيك. وأشارت الوزارة إلى أن موسكو تعتقد أن التاريخ سيحكم على هذه "الخطوة المتسرعة" التي اتخذتها السلطات الفنلندية دون المراعاة الواجبة للرأي العام، من خلال تنظيم استفتاء وتحليل شامل لعواقب العضوية في "الناتو".وجاء في بيان الخارجية الروسية: "انضمام فنلندا إلى الناتو سيكون له تأثير سلبي على العلاقات الثنائية الفنلندية الروسية".وقال بيسكوف للصحفيين: "يعتقد الكرملين أن هذا تفاقم آخر للوضع. إن توسع الناتو يعد تعديًا على أمننا والمصالح الوطنية لروسيا، تحدثنا عن هذا، وهكذا نرى ذلك".وأضاف بيسكوف: "وبطبيعة الحال، هذا يجبرنا على اتخاذ تدابير مضادة لضمان أمننا، من الناحية التكتيكية والاستراتيجية".ونوه بيسكوف إلى أن مسألة انضمام فنلندا إلى الناتو تختلف اختلافًا جوهريًا عن مشكلة أوكرانيا حيث أن فنلندا لم تكن أبدًا مناهضة لروسيا.وقال بيسكوف للصحفيين: "بالطبع، مسألة فنلندا تختلف اختلافًا جوهريًا عن مشكلة أوكرانيا، لأنه أولاً، لم تكن فنلندا أبدًا مناهضة لروسيا، ولم يكن لدينا نزاعات مع فنلندا. بالنسبة لأوكرانيا، فإن الوضع على العكس تمامًا وربما يكون أكثر خطورة بكثير. وهذا في الواقع فرض الحاجة إلى العملية العسكرية الخاصة، وتحقيق جميع الأهداف التي تم تحديدها".
https://sputnikarabic.ae/20230404/الكرملين-انضمام-فنلندا-للناتو-تفاقم-آخر-للوضع-ويعد-تعديا-على-أمن-روسيا-1075503331.html
https://sputnikarabic.ae/20230404/شويغو-بيلاروسيا-تستلم-منظومة-إسكندر-إم-الروسية-القادرة-على-استخدام-صواريخ-نووية-1075504874.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/02/1070777896_0:361:1365:1385_1920x0_80_0_0_12c07026af7d13dbddfa23468581075d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
روسيا: انضمام فنلندا إلى الناتو يؤثر سلبا على العلاقات بين هلسنكي وموسكو
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن انضمام فنلندا إلى حلف "الناتو" سيؤثر سلبًا على العلاقات بين هلسنكي وموسكو.
موسكو - سبوتنيك. وأشارت الوزارة إلى أن موسكو تعتقد أن التاريخ سيحكم على هذه "الخطوة المتسرعة" التي اتخذتها السلطات الفنلندية دون المراعاة الواجبة للرأي العام، من خلال تنظيم استفتاء وتحليل شامل لعواقب العضوية في "الناتو".
وجاء في بيان الخارجية الروسية: "انضمام فنلندا إلى الناتو سيكون له تأثير سلبي على العلاقات الثنائية الفنلندية الروسية".
وبدوره، أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن انضمام فنلندا لحلف الناتو تفاقم آخر للوضع، حيث أن توسيع الحلف يعد تعديًا على أمن روسيا.
وقال بيسكوف للصحفيين: "يعتقد الكرملين أن هذا تفاقم آخر للوضع. إن توسع الناتو يعد تعديًا على أمننا
والمصالح الوطنية لروسيا، تحدثنا عن هذا، وهكذا نرى ذلك".
وأضاف بيسكوف: "وبطبيعة الحال، هذا يجبرنا على اتخاذ تدابير مضادة لضمان أمننا، من الناحية التكتيكية والاستراتيجية".
وشدد بيسكوف أيضًا على أن روسيا ستراقب عن كثب ما سيحدث في فنلندا بعد انضمامها إلى الناتو. وبناءً على ذلك، سيتم اتخاذ الإجراءات التي تعتبرها روسيا ضرورية.
ونوه بيسكوف إلى أن مسألة انضمام فنلندا إلى الناتو تختلف اختلافًا جوهريًا عن مشكلة أوكرانيا حيث أن فنلندا لم تكن أبدًا مناهضة لروسيا.
وقال بيسكوف للصحفيين: "بالطبع، مسألة فنلندا تختلف اختلافًا جوهريًا عن مشكلة أوكرانيا، لأنه أولاً، لم تكن فنلندا أبدًا مناهضة لروسيا، ولم يكن لدينا نزاعات مع فنلندا. بالنسبة لأوكرانيا، فإن الوضع على العكس تمامًا وربما يكون أكثر خطورة بكثير. وهذا في الواقع فرض الحاجة إلى العملية العسكرية الخاصة، وتحقيق جميع الأهداف التي تم تحديدها".