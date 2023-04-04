https://sputnikarabic.ae/20230404/فنلندا-رسميا-عضوا-في-الناتو-1075505269.html
فنلندا رسميا عضوا في "الناتو"
فنلندا رسميا عضوا في "الناتو"
أعلن رئيس الحكومة البولندية، ماتيوز مورافيتسكي، اليوم الثلاثاء، أن فنلندا أصبحت رسميا أحد أعضاء حلف شمال الأطلسي "الناتو". 04.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-04T11:20+0000
2023-04-04T11:20+0000
2023-04-04T11:20+0000
العالم
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وقال مورافيتسكي في تغريدة له على "تويتر": "فنلندا عضو بالفعل في الناتو. تهانينا".وأضاف مورافيتسكي زاعما أن انضمام فنلندا إلى "الناتو" هو بمثابة عامل من شأنه أن يعزز أمن الجمهورية والحلف والعالم بأسره.أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن انضمام فنلندا لحلف الناتو تفاقم آخر للوضع، حيث أن توسيع الحلف يعد تعديًا على أمن روسيا.وقال بيسكوف للصحفيين: "يعتقد الكرملين أن هذا تفاقم آخر للوضع. إن توسع الناتو يعد تعديًا على أمننا والمصالح الوطنية لروسيا، تحدثنا عن هذا، وهكذا نرى ذلك".وصرح بيسكوف أيضًا بأن روسيا ستراقب عن كثب ما سيحدث في فنلندا بعد انضمامها إلى الناتو. وبناءً على ذلك، سيتم اتخاذ الإجراءات التي تعتبرها روسيا ضرورية.ونوه بيسكوف إلى أن مسألة انضمام فنلندا إلى الناتو تختلف اختلافًا جوهريًا عن مشكلة أوكرانيا، حيث أن فنلندا لم تكن أبدًا مناهضة لروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230404/الكرملين-انضمام-فنلندا-للناتو-تفاقم-آخر-للوضع-ويعد-تعديا-على-أمن-روسيا-1075503331.html
https://sputnikarabic.ae/20230404/سلاح-الجو-البيلاروسي-يحصل-على-إمكانية-توجيه-ضربات-بالأسلحة-النووية-1075503010.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
فنلندا رسميا عضوا في "الناتو"
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أعلن رئيس الحكومة البولندية، ماتيوز مورافيتسكي، اليوم الثلاثاء، أن فنلندا أصبحت رسميا أحد أعضاء حلف شمال الأطلسي "الناتو".
وقال مورافيتسكي في تغريدة له على "تويتر": "فنلندا عضو بالفعل في الناتو. تهانينا".
وأضاف مورافيتسكي زاعما أن انضمام فنلندا إلى "الناتو" هو بمثابة عامل من شأنه أن يعزز أمن الجمهورية والحلف والعالم بأسره.
وتابع: "من الآن فصاعدا، يضم الاتحاد 31 دولة. الشركاء الأقوياء هم ضمان الأمن لبولندا والمنطقة والعالم بأسره"، بحسب ادعاءاته.
أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن انضمام فنلندا لحلف الناتو تفاقم آخر للوضع، حيث أن توسيع الحلف يعد تعديًا على أمن روسيا.
وقال بيسكوف للصحفيين: "يعتقد الكرملين أن هذا تفاقم آخر للوضع. إن توسع الناتو يعد تعديًا على أمننا
والمصالح الوطنية لروسيا، تحدثنا عن هذا، وهكذا نرى ذلك".
وأضاف بيسكوف: "بطبيعة الحال، هذا يجبرنا على اتخاذ تدابير مضادة لضمان أمننا، من الناحية التكتيكية والاستراتيجية".
وصرح بيسكوف أيضًا بأن روسيا ستراقب عن كثب ما سيحدث في فنلندا بعد انضمامها إلى الناتو. وبناءً على ذلك، سيتم اتخاذ الإجراءات التي تعتبرها روسيا ضرورية.
ونوه بيسكوف إلى أن مسألة انضمام فنلندا إلى الناتو تختلف اختلافًا جوهريًا عن مشكلة أوكرانيا، حيث أن فنلندا لم تكن أبدًا مناهضة لروسيا.