https://sputnikarabic.ae/20230405/الأردن-يدعو-إلى-عقد-اجتماع-طارئ-بالجامعة-العربية-على-خلفية-اقتحام-القوات-الإسرائيلية-المسجد-الأقصى-1075551758.html
الأردن يدعو إلى عقد اجتماع طارئ بالجامعة العربية على خلفية اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى
الأردن يدعو إلى عقد اجتماع طارئ بالجامعة العربية على خلفية اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى
دعت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الأربعاء، إلى "عقد اجتماع طارئ بجامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، على ضوء التطورات التي يشهدها المسجد الأقصى... 05.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-05T10:45+0000
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وقالت الخارجية الأردنية، في بيان لها، إنها "دعت إلى اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، على ضوء التطورات التي يشهدها المسجد الأقصى المبارك، الحرم القدسي الشريف، جراء اقتحام شرطة الاحتلال الإسرائيلية للحرم القدسي الشريف، يوم أمس، والاعتداء عليه وعلى المتواجدين فيه".وأكدت الخارجية الأردنية، "استمرار التحرك على المستوى العربي ضمن سلسلة الإجراءات والاتصالات والتنسيق الذي تقوم بها المملكة، لوقف الاعتداءات الإسرائيلية التي تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني".واعتبرت الخارجية اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى "تصرفاً ومرفوضاً ومداناً يستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني في القدس ومقدساتها".واقتحم جنود إسرائيليون المسجد الأقصى فجر اليوم، وقاموا بالاعتداء بشكل وحشي على المعتكفين. وأسفر الاقتحام عن إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين المعتكفين وسط حالة من التوتر الشديد في مدينة القدس.وفي السياق قال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن "القوات الإسرائيلية منعت الأطقم الطبية من الدخول إلى المسجد الأقصى لانتشال المصابين".وأصيب ثلاثة فلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية التي اقتحمت باحات الأقصى وحاصرت المصلين داخل المصلى القبلي، وفق مراسل "سبوتنيك".وأفادت مصادر طبية فلسطينية بإصابة عدد من المعتكفين، حيث اقتحمت القوات الإسرائيلية عيادة المسجد، وسط أنباء عن إصابة خطيرة بالرأس جراء إطلاق جنود إسرائيليين للرصاص المطاطي.وذكرت الشرطة الإسرائيلية أنها اعتقلت عشرات الأشخاص ممن تحصنوا داخل المسجد، كما أشارت إلى إصابة شرطي بعد رشقه بالحجارة في الأقصى.
https://sputnikarabic.ae/20230405/الأردن-يحذر-من-التصعيد-الخطير-في-الأقصى-ويطالب-إسرائيل-بإبعاد-قواتها-عن-الحرم-القدسي-فورا-1075536691.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الأردن, العالم العربي, جامعة الدول العربية
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الأردن, العالم العربي, جامعة الدول العربية
الأردن يدعو إلى عقد اجتماع طارئ بالجامعة العربية على خلفية اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى
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دعت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الأربعاء، إلى "عقد اجتماع طارئ بجامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، على ضوء التطورات التي يشهدها المسجد الأقصى واقتحام القوات الإسرائيلية له".
وقالت الخارجية الأردنية، في بيان لها، إنها "دعت إلى اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، على ضوء التطورات التي يشهدها المسجد الأقصى المبارك، الحرم القدسي الشريف، جراء اقتحام شرطة الاحتلال الإسرائيلية للحرم القدسي الشريف، يوم أمس، والاعتداء عليه وعلى المتواجدين فيه".
وأكدت الخارجية الأردنية، "استمرار التحرك على المستوى العربي ضمن سلسلة الإجراءات والاتصالات والتنسيق الذي تقوم بها المملكة، لوقف الاعتداءات الإسرائيلية التي تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني".
واعتبرت الخارجية اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى "تصرفاً ومرفوضاً ومداناً يستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني في القدس ومقدساتها".
واقتحم جنود إسرائيليون المسجد الأقصى
فجر اليوم، وقاموا بالاعتداء بشكل وحشي على المعتكفين. وأسفر الاقتحام عن إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين المعتكفين وسط حالة من التوتر الشديد في مدينة القدس.
وفي السياق قال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن "القوات الإسرائيلية منعت الأطقم الطبية من الدخول إلى المسجد الأقصى لانتشال المصابين".
وأصيب ثلاثة فلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات
مع القوات الإسرائيلية التي اقتحمت باحات الأقصى وحاصرت المصلين داخل المصلى القبلي، وفق مراسل "سبوتنيك".
وأفادت مصادر طبية فلسطينية بإصابة عدد من المعتكفين، حيث اقتحمت القوات الإسرائيلية عيادة المسجد، وسط أنباء عن إصابة خطيرة بالرأس جراء إطلاق جنود إسرائيليين للرصاص المطاطي.
وذكرت الشرطة الإسرائيلية أنها اعتقلت عشرات الأشخاص ممن تحصنوا داخل المسجد، كما أشارت إلى إصابة شرطي بعد رشقه بالحجارة في الأقصى.