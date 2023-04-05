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إصابة عشرات الفلسطينيين عقب اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى
https://sputnikarabic.ae/20230405/الهلال-الأحمر-الفلسطيني-7-إصابات-برصاص-مطاطي-واعتداء-بالضرب-خلال-مواجهات-خارج-أسوار-المسجد-الأقصى-1075532072.html
إصابة عشرات الفلسطينيين عقب اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى
إصابة عشرات الفلسطينيين عقب اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى
أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق بالغاز والرصاص المطاطي عقب اقتحام القوات الإسرائيلي للمسجد القبلي في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية، فيما اعتقلت القوات العشرات... 05.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-05T00:43+0000
2023-04-05T01:26+0000
المسجد الأقصى
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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القدس – سبوتنيك. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن "قوات الاحتلال تمنع جميع طواقم الإسعاف من الدخول للمسجد الأقصى المبارك وتعتدي على طواقم الإسعاف"، وأضاف الهلال الأحمر بأنه "تم رفع درجة التأهب لدى مركز إسعاف القدس للدرجة القصوى واستنفار جميع طواقمها ومتطوعيها".وكشف الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان أن "قوات الاحتلال اعتدت على سيارات الإسعاف وقامت بتكسير بعض منها أمام باب الأسباط في البلدة القديمة بالقدس المحتلة".وأفادت مصادر لوكالة "سبوتنيك" بأن "العشرات أصيبوا بحالات الاختناق جراء قنابل الغاز التي أطلقتها قوات الاحتلال وكدمات جراء الضرب بالهراوات داخل المسجد القبلي، عقب اقتحام قوات الاحتلال للمسجد وذلك لإخلاء المعتكفين فيه".ودوت صافرات الإنذار في منطقة غلاف غزة، وذلك عقب إطلاق الفصائل الفلسطينية المسلحة رشقة صواريخ ردا على اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى.واقتحم جنود إسرائيليون المسجد الأقصى فجر اليوم الأربعاء، وقاموا بالاعتداء بشكل وحشي على المعتكفين.وأسفر الاقتحام عن إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين المعتكفين وسط حالة من التوتر الشديد في مدينة القدس.وفي السياق قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن القوات الإسرائيلية منعت الأطقم الطبية من الدخول إلى المسجد الأقصى لانتشال المصابين.وأصيب ثلاثة فلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية التي اقتحمت باحات الأقصى وحاصرت المصلين داخل المصلى القبلي، وفق مراسل سبوتنيك.وأفادت مصادر طبية فلسطينية بإصابة عدد من المعتكفين، حيث اقتحمت القوات الإسرائيلية عيادة المسجد، وسط أنباء عن إصابة خطيرة بالرأس جراء إطلاق جنود إسرائيليين للرصاص المطاطي.وذكرت الشرطة الإسرائيلية أنها اعتقلت عشرات الأشخاص ممن تحصنوا داخل المسجد، كما أشارت إلى إصابة شرطي بعد رشقه بالحجارة في الأقصى.
https://sputnikarabic.ae/20230405/صفارات-الإنذار-تدوي-في-مستوطنات-غلاف-غزة-1075531735.html
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المسجد الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
المسجد الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

إصابة عشرات الفلسطينيين عقب اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى

00:43 GMT 05.04.2023 (تم التحديث: 01:26 GMT 05.04.2023)
© AFP 2023 / Hazem Baderمتظاهرون فلسطينيون يشتبكون مع الشرطة الإسرائيلية في مدخل المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022
متظاهرون فلسطينيون يشتبكون مع الشرطة الإسرائيلية في مدخل المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2023
© AFP 2023 / Hazem Bader
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أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق بالغاز والرصاص المطاطي عقب اقتحام القوات الإسرائيلي للمسجد القبلي في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية، فيما اعتقلت القوات العشرات منهم وقامت بتحويلهم إلى مراكز أمنية في المدينة.
القدس – سبوتنيك. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن "قوات الاحتلال تمنع جميع طواقم الإسعاف من الدخول للمسجد الأقصى المبارك وتعتدي على طواقم الإسعاف"، وأضاف الهلال الأحمر بأنه "تم رفع درجة التأهب لدى مركز إسعاف القدس للدرجة القصوى واستنفار جميع طواقمها ومتطوعيها".
وكشف الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان أن "قوات الاحتلال اعتدت على سيارات الإسعاف وقامت بتكسير بعض منها أمام باب الأسباط في البلدة القديمة بالقدس المحتلة".
وأفادت مصادر لوكالة "سبوتنيك" بأن "العشرات أصيبوا بحالات الاختناق جراء قنابل الغاز التي أطلقتها قوات الاحتلال وكدمات جراء الضرب بالهراوات داخل المسجد القبلي، عقب اقتحام قوات الاحتلال للمسجد وذلك لإخلاء المعتكفين فيه".
ودوت صافرات الإنذار في منطقة غلاف غزة، وذلك عقب إطلاق الفصائل الفلسطينية المسلحة رشقة صواريخ ردا على اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى.
واقتحم جنود إسرائيليون المسجد الأقصى فجر اليوم الأربعاء، وقاموا بالاعتداء بشكل وحشي على المعتكفين.
القبة الحديدية تتصدى صواريخ المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2023
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00:25 GMT
وأسفر الاقتحام عن إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين المعتكفين وسط حالة من التوتر الشديد في مدينة القدس.
وفي السياق قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن القوات الإسرائيلية منعت الأطقم الطبية من الدخول إلى المسجد الأقصى لانتشال المصابين.
وأصيب ثلاثة فلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية التي اقتحمت باحات الأقصى وحاصرت المصلين داخل المصلى القبلي، وفق مراسل سبوتنيك.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية بإصابة عدد من المعتكفين، حيث اقتحمت القوات الإسرائيلية عيادة المسجد، وسط أنباء عن إصابة خطيرة بالرأس جراء إطلاق جنود إسرائيليين للرصاص المطاطي.
وذكرت الشرطة الإسرائيلية أنها اعتقلت عشرات الأشخاص ممن تحصنوا داخل المسجد، كما أشارت إلى إصابة شرطي بعد رشقه بالحجارة في الأقصى.
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