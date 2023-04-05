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https://sputnikarabic.ae/20230405/الجزماتية-أشهر-أسواق-الأطعمة-الرمضانية-في-دمشق-القديمة-صور-1075575371.html
"الجزماتية"... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة.. صور
"الجزماتية"... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة.. صور
يعتبر أذان المغرب في شهر رمضان المبارك إيعازاً لإفطار الصائمين، لكن ما قبل هذا الأذان بساعات هو توقيت ازدحام أسواق دمشق. 05.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-05T21:27+0000
2023-04-05T21:27+0000
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تشتهر الأحياء القديمة للعاصمة السورية مركزا لأسواق مختلف أصناف المطبخ الشامي، وفي رمضان على وجه الخصوص، ينشط سوق الحلويات والمشروبات الرمضانية.ويعد "سوق الجزماتية"، أحد الأسواق الشعبية التي تشتهر بمنتجاتها من المطبخ الدمشقي.في هذا السوق الذي يتوسط حي الميدان العريق جنوب دمشق، تنتشر مطابخ ومحال حلويات شامية عريقة ومساجد ومقاهي.وهو يشهد إقبالاً كثيفا من أهالي الحيّ والأحياء الأخرى لشراء مستلزمات الإفطار، رغم الضائقة المعيشية التي لا يخفيها أصحاب المحال والمتسوقون معا.
https://sputnikarabic.ae/20230405/أسرار-العطارة-في-حي-مصر-القديمة-الياميش-من-باب-البحر-والتوابل-صناعة-يدوية-1075572971.html
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أخبار سوريا اليوم, حصري, رمضان, العالم العربي, تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم, حصري, رمضان, العالم العربي, تقارير سبوتنيك

"الجزماتية"... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة.. صور

21:27 GMT 05.04.2023
© Sputnik . Beshr Zebadna"الجزماتية"... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة
الجزماتية... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2023
© Sputnik . Beshr Zebadna
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حصري
يعتبر أذان المغرب في شهر رمضان المبارك إيعازاً لإفطار الصائمين، لكن ما قبل هذا الأذان بساعات هو توقيت ازدحام أسواق دمشق.
تشتهر الأحياء القديمة للعاصمة السورية مركزا لأسواق مختلف أصناف المطبخ الشامي، وفي رمضان على وجه الخصوص، ينشط سوق الحلويات والمشروبات الرمضانية.
© Sputnik . Beshr Zebadna"الجزماتية"... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة
الجزماتية... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة - سبوتنيك عربي
1/19
© Sputnik . Beshr Zebadna
"الجزماتية"... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة
© Sputnik . Beshr Zebadna"الجزماتية"... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة
الجزماتية... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة - سبوتنيك عربي
2/19
© Sputnik . Beshr Zebadna
"الجزماتية"... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة
© Sputnik . Beshr Zebadna"الجزماتية"... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة
الجزماتية... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة - سبوتنيك عربي
3/19
© Sputnik . Beshr Zebadna
"الجزماتية"... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة
© Sputnik . Beshr Zebadna"الجزماتية"... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة
الجزماتية... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة - سبوتنيك عربي
4/19
© Sputnik . Beshr Zebadna
"الجزماتية"... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة
© Sputnik . Beshr Zebadna"الجزماتية"... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة
الجزماتية... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة - سبوتنيك عربي
5/19
© Sputnik . Beshr Zebadna
"الجزماتية"... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة
© Sputnik . Beshr Zebadna"الجزماتية"... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة
الجزماتية... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة - سبوتنيك عربي
6/19
© Sputnik . Beshr Zebadna
"الجزماتية"... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة
© Sputnik . Beshr Zebadna"الجزماتية"... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة
الجزماتية... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة - سبوتنيك عربي
7/19
© Sputnik . Beshr Zebadna
"الجزماتية"... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة
© Sputnik . Beshr Zebadna"الجزماتية"... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة
الجزماتية... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة - سبوتنيك عربي
8/19
© Sputnik . Beshr Zebadna
"الجزماتية"... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة
© Sputnik . Beshr Zebadna"الجزماتية"... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة
الجزماتية... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة - سبوتنيك عربي
9/19
© Sputnik . Beshr Zebadna
"الجزماتية"... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة
© Sputnik . Beshr Zebadna"الجزماتية"... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة
الجزماتية... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة - سبوتنيك عربي
10/19
© Sputnik . Beshr Zebadna
"الجزماتية"... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة
© Sputnik . Beshr Zebadna"الجزماتية"... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة
الجزماتية... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة - سبوتنيك عربي
11/19
© Sputnik . Beshr Zebadna
"الجزماتية"... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة
© Sputnik . Beshr Zebadna"الجزماتية"... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة
الجزماتية... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة - سبوتنيك عربي
12/19
© Sputnik . Beshr Zebadna
"الجزماتية"... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة
© Sputnik . Beshr Zebadna"الجزماتية"... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة
الجزماتية... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة - سبوتنيك عربي
13/19
© Sputnik . Beshr Zebadna
"الجزماتية"... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة
© Sputnik . Beshr Zebadna"الجزماتية"... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة
الجزماتية... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة - سبوتنيك عربي
14/19
© Sputnik . Beshr Zebadna
"الجزماتية"... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة
© Sputnik . Beshr Zebadna"الجزماتية"... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة
الجزماتية... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة - سبوتنيك عربي
15/19
© Sputnik . Beshr Zebadna
"الجزماتية"... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة
© Sputnik . Beshr Zebadna"الجزماتية"... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة
الجزماتية... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة - سبوتنيك عربي
16/19
© Sputnik . Beshr Zebadna
"الجزماتية"... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة
© Sputnik . Beshr Zebadna"الجزماتية"... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة
الجزماتية... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة - سبوتنيك عربي
17/19
© Sputnik . Beshr Zebadna
"الجزماتية"... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة
© Sputnik . Beshr Zebadna"الجزماتية"... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة
الجزماتية... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة - سبوتنيك عربي
18/19
© Sputnik . Beshr Zebadna
"الجزماتية"... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة
© Sputnik . Beshr Zebadna"الجزماتية"... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة
الجزماتية... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة - سبوتنيك عربي
19/19
© Sputnik . Beshr Zebadna
"الجزماتية"... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة
1/19
© Sputnik . Beshr Zebadna
"الجزماتية"... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة
2/19
© Sputnik . Beshr Zebadna
"الجزماتية"... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة
3/19
© Sputnik . Beshr Zebadna
"الجزماتية"... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة
4/19
© Sputnik . Beshr Zebadna
"الجزماتية"... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة
5/19
© Sputnik . Beshr Zebadna
"الجزماتية"... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة
6/19
© Sputnik . Beshr Zebadna
"الجزماتية"... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة
7/19
© Sputnik . Beshr Zebadna
"الجزماتية"... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة
8/19
© Sputnik . Beshr Zebadna
"الجزماتية"... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة
9/19
© Sputnik . Beshr Zebadna
"الجزماتية"... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة
10/19
© Sputnik . Beshr Zebadna
"الجزماتية"... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة
11/19
© Sputnik . Beshr Zebadna
"الجزماتية"... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة
12/19
© Sputnik . Beshr Zebadna
"الجزماتية"... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة
13/19
© Sputnik . Beshr Zebadna
"الجزماتية"... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة
14/19
© Sputnik . Beshr Zebadna
"الجزماتية"... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة
15/19
© Sputnik . Beshr Zebadna
"الجزماتية"... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة
16/19
© Sputnik . Beshr Zebadna
"الجزماتية"... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة
17/19
© Sputnik . Beshr Zebadna
"الجزماتية"... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة
18/19
© Sputnik . Beshr Zebadna
"الجزماتية"... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة
19/19
© Sputnik . Beshr Zebadna
"الجزماتية"... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة
ويعد "سوق الجزماتية"، أحد الأسواق الشعبية التي تشتهر بمنتجاتها من المطبخ الدمشقي.
في هذا السوق الذي يتوسط حي الميدان العريق جنوب دمشق، تنتشر مطابخ ومحال حلويات شامية عريقة ومساجد ومقاهي.
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وهو يشهد إقبالاً كثيفا من أهالي الحيّ والأحياء الأخرى لشراء مستلزمات الإفطار، رغم الضائقة المعيشية التي لا يخفيها أصحاب المحال والمتسوقون معا.
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