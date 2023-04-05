"الجزماتية"... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة.. صور
© Sputnik . Beshr Zebadna"الجزماتية"... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة
© Sputnik . Beshr Zebadna
حصري
يعتبر أذان المغرب في شهر رمضان المبارك إيعازاً لإفطار الصائمين، لكن ما قبل هذا الأذان بساعات هو توقيت ازدحام أسواق دمشق.
تشتهر الأحياء القديمة للعاصمة السورية مركزا لأسواق مختلف أصناف المطبخ الشامي، وفي رمضان على وجه الخصوص، ينشط سوق الحلويات والمشروبات الرمضانية.
© Sputnik . Beshr Zebadna"الجزماتية"... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة
1/19
© Sputnik . Beshr Zebadna
"الجزماتية"... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة
© Sputnik . Beshr Zebadna"الجزماتية"... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة
2/19
© Sputnik . Beshr Zebadna
"الجزماتية"... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة
© Sputnik . Beshr Zebadna"الجزماتية"... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة
3/19
© Sputnik . Beshr Zebadna
"الجزماتية"... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة
© Sputnik . Beshr Zebadna"الجزماتية"... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة
4/19
© Sputnik . Beshr Zebadna
"الجزماتية"... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة
© Sputnik . Beshr Zebadna"الجزماتية"... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة
5/19
© Sputnik . Beshr Zebadna
"الجزماتية"... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة
© Sputnik . Beshr Zebadna"الجزماتية"... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة
6/19
© Sputnik . Beshr Zebadna
"الجزماتية"... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة
© Sputnik . Beshr Zebadna"الجزماتية"... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة
7/19
© Sputnik . Beshr Zebadna
"الجزماتية"... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة
© Sputnik . Beshr Zebadna"الجزماتية"... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة
8/19
© Sputnik . Beshr Zebadna
"الجزماتية"... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة
© Sputnik . Beshr Zebadna"الجزماتية"... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة
9/19
© Sputnik . Beshr Zebadna
"الجزماتية"... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة
© Sputnik . Beshr Zebadna"الجزماتية"... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة
10/19
© Sputnik . Beshr Zebadna
"الجزماتية"... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة
© Sputnik . Beshr Zebadna"الجزماتية"... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة
11/19
© Sputnik . Beshr Zebadna
"الجزماتية"... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة
© Sputnik . Beshr Zebadna"الجزماتية"... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة
12/19
© Sputnik . Beshr Zebadna
"الجزماتية"... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة
© Sputnik . Beshr Zebadna"الجزماتية"... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة
13/19
© Sputnik . Beshr Zebadna
"الجزماتية"... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة
© Sputnik . Beshr Zebadna"الجزماتية"... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة
14/19
© Sputnik . Beshr Zebadna
"الجزماتية"... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة
© Sputnik . Beshr Zebadna"الجزماتية"... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة
15/19
© Sputnik . Beshr Zebadna
"الجزماتية"... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة
© Sputnik . Beshr Zebadna"الجزماتية"... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة
16/19
© Sputnik . Beshr Zebadna
"الجزماتية"... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة
© Sputnik . Beshr Zebadna"الجزماتية"... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة
17/19
© Sputnik . Beshr Zebadna
"الجزماتية"... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة
© Sputnik . Beshr Zebadna"الجزماتية"... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة
18/19
© Sputnik . Beshr Zebadna
"الجزماتية"... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة
© Sputnik . Beshr Zebadna"الجزماتية"... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة
19/19
© Sputnik . Beshr Zebadna
"الجزماتية"... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة
1/19
© Sputnik . Beshr Zebadna
"الجزماتية"... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة
2/19
© Sputnik . Beshr Zebadna
"الجزماتية"... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة
3/19
© Sputnik . Beshr Zebadna
"الجزماتية"... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة
4/19
© Sputnik . Beshr Zebadna
"الجزماتية"... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة
5/19
© Sputnik . Beshr Zebadna
"الجزماتية"... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة
6/19
© Sputnik . Beshr Zebadna
"الجزماتية"... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة
7/19
© Sputnik . Beshr Zebadna
"الجزماتية"... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة
8/19
© Sputnik . Beshr Zebadna
"الجزماتية"... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة
9/19
© Sputnik . Beshr Zebadna
"الجزماتية"... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة
10/19
© Sputnik . Beshr Zebadna
"الجزماتية"... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة
11/19
© Sputnik . Beshr Zebadna
"الجزماتية"... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة
12/19
© Sputnik . Beshr Zebadna
"الجزماتية"... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة
13/19
© Sputnik . Beshr Zebadna
"الجزماتية"... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة
14/19
© Sputnik . Beshr Zebadna
"الجزماتية"... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة
15/19
© Sputnik . Beshr Zebadna
"الجزماتية"... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة
16/19
© Sputnik . Beshr Zebadna
"الجزماتية"... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة
17/19
© Sputnik . Beshr Zebadna
"الجزماتية"... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة
18/19
© Sputnik . Beshr Zebadna
"الجزماتية"... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة
19/19
© Sputnik . Beshr Zebadna
"الجزماتية"... أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة
ويعد "سوق الجزماتية"، أحد الأسواق الشعبية التي تشتهر بمنتجاتها من المطبخ الدمشقي.
في هذا السوق الذي يتوسط حي الميدان العريق جنوب دمشق، تنتشر مطابخ ومحال حلويات شامية عريقة ومساجد ومقاهي.
وهو يشهد إقبالاً كثيفا من أهالي الحيّ والأحياء الأخرى لشراء مستلزمات الإفطار، رغم الضائقة المعيشية التي لا يخفيها أصحاب المحال والمتسوقون معا.