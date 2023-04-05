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https://sputnikarabic.ae/20230405/الخارجية-السعودية-نتابع-بقلقٍ-بالغ-اقتحام-القوات-الإسرائيلية-لباحات-المسجد-الأقصى-1075532999.html
الخارجية السعودية: نتابع بقلقٍ بالغ اقتحام القوات الإسرائيلية لباحات المسجد الأقصى
الخارجية السعودية: نتابع بقلقٍ بالغ اقتحام القوات الإسرائيلية لباحات المسجد الأقصى
أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الأربعاء، عن قلقها الشديد إزاء الاقتحام الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى الشريف. 05.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-05T02:21+0000
2023-04-05T02:21+0000
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وأدانت وزارة الخارجية في بيان، نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، "هذه الممارسات التي تعتبرها تقويضًا لجهود السلام وتنتهك المبادئ الدولية في احترام المقدسات الدينية".وأكدت الوزارة في بيانها أيضًا رفضها القاطع لهذه الأعمال العدوانية ودعمها الكامل لكافة الجهود الرامية لإنهاء الاحتلال والوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.واقتحم جنود إسرائيليون المسجد الأقصى فجر اليوم الأربعاء، وقاموا بالاعتداء بشكل وحشي على المعتكفين. وأسفر الاقتحام عن إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين المعتكفين وسط حالة من التوتر الشديد في مدينة القدس.وفي السياق قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن القوات الإسرائيلية منعت الأطقم الطبية من الدخول إلى المسجد الأقصى لانتشال المصابين.وأصيب ثلاثة فلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية التي اقتحمت باحات الأقصى وحاصرت المصلين داخل المصلى القبلي، وفق مراسل "سبوتنيك".وأفادت مصادر طبية فلسطينية بإصابة عدد من المعتكفين، حيث اقتحمت القوات الإسرائيلية عيادة المسجد، وسط أنباء عن إصابة خطيرة بالرأس جراء إطلاق جنود إسرائيليين للرصاص المطاطي.وذكرت الشرطة الإسرائيلية أنها اعتقلت عشرات الأشخاص ممن تحصنوا داخل المسجد، كما أشارت إلى إصابة شرطي بعد رشقه بالحجارة في الأقصى.
https://sputnikarabic.ae/20230405/الهلال-الأحمر-الفلسطيني-7-إصابات-برصاص-مطاطي-واعتداء-بالضرب-خلال-مواجهات-خارج-أسوار-المسجد-الأقصى-1075532072.html
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السعودية, المسجد الأقصى, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم
السعودية, المسجد الأقصى, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم

الخارجية السعودية: نتابع بقلقٍ بالغ اقتحام القوات الإسرائيلية لباحات المسجد الأقصى

02:21 GMT 05.04.2023
© AFP 2023 / Hazem Bader متظاهرون فلسطينيون يشتبكون مع الشرطة الإسرائيلية في مدخل المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022
متظاهرون فلسطينيون يشتبكون مع الشرطة الإسرائيلية في مدخل المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2023
© AFP 2023 / Hazem Bader
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أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الأربعاء، عن قلقها الشديد إزاء الاقتحام الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى الشريف.
وأدانت وزارة الخارجية في بيان، نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، "هذه الممارسات التي تعتبرها تقويضًا لجهود السلام وتنتهك المبادئ الدولية في احترام المقدسات الدينية".
متظاهرون فلسطينيون يشتبكون مع الشرطة الإسرائيلية في مدخل المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2023
إصابة عشرات الفلسطينيين عقب اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى
00:43 GMT
وأكدت الوزارة في بيانها أيضًا رفضها القاطع لهذه الأعمال العدوانية ودعمها الكامل لكافة الجهود الرامية لإنهاء الاحتلال والوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
واقتحم جنود إسرائيليون المسجد الأقصى فجر اليوم الأربعاء، وقاموا بالاعتداء بشكل وحشي على المعتكفين. وأسفر الاقتحام عن إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين المعتكفين وسط حالة من التوتر الشديد في مدينة القدس.
وفي السياق قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن القوات الإسرائيلية منعت الأطقم الطبية من الدخول إلى المسجد الأقصى لانتشال المصابين.
وأصيب ثلاثة فلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية التي اقتحمت باحات الأقصى وحاصرت المصلين داخل المصلى القبلي، وفق مراسل "سبوتنيك".
وأفادت مصادر طبية فلسطينية بإصابة عدد من المعتكفين، حيث اقتحمت القوات الإسرائيلية عيادة المسجد، وسط أنباء عن إصابة خطيرة بالرأس جراء إطلاق جنود إسرائيليين للرصاص المطاطي.
وذكرت الشرطة الإسرائيلية أنها اعتقلت عشرات الأشخاص ممن تحصنوا داخل المسجد، كما أشارت إلى إصابة شرطي بعد رشقه بالحجارة في الأقصى.
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