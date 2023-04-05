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إصابة عشرات الفلسطينيين عقب اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى
https://sputnikarabic.ae/20230405/الرئاسة-الفلسطينية-تحذر-إسرائيل-من-تجاوز-الخطوط-الحمراء-في-الأماكن-المقدسة-1075531842.html
الرئاسة الفلسطينية تحذر إسرائيل من تجاوز الخطوط الحمراء في الأماكن المقدسة
الرئاسة الفلسطينية تحذر إسرائيل من تجاوز الخطوط الحمراء في الأماكن المقدسة
حذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إسرائيل من تجاوز الخطوط الحمراء في الأماكن المقدسة، والتي وفقاً له "ستؤدي إلى الانفجار الكبير". 05.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-05T00:36+0000
2023-04-05T01:04+0000
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رام الله - سبوتنيك. وقال أبو ردينة إن ما يقوم به الاحتلال من المساس بالمقدسات، كما يحدث الآن في المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين، يمثل حرباً شعواء على الشعب الفلسطيني والأمة العربية، والتي ستشعل الحرائق في المنطقة.وأضاف: "نحمّل حكومة الاحتلال كامل المسؤولية عن أي تدهور، وعليها التصرف بمسؤولية وأن توقف هذا العبث الذي سيكون له نتائج خطيرة على الجميع".وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني قادر على الدفاع عن مقدساته وأرضه، وإسرائيل مخطئة باستهتارها بقدرة وعزيمة شعبنا في الصمود.وأكد أنه يجب على الإدارة الأمريكية عدم الوقوف متفرجة على هذه الحرائق التي يشعلها الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، مشدداً على أن القدس بمقدساتها هي عاصمة دولة فلسطين ويجب أن لا يخطأ أحد في تقدير حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه ومقدساته.واقتحم جنود إسرائيليون المسجد الأقصى فجر اليوم الأربعاء، وقاموا بالاعتداء بشكل وحشي على المعتكفين.وأسفر الاقتحام عن إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين المعتكفين وسط حالة من التوتر الشديد في مدينة القدس.وفي السياق قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن القوات الإسرائيلية منعت الأطقم الطبية من الدخول إلى المسجد الأقصى لانتشال المصابين.وأصيب ثلاثة فلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية التي اقتحمت باحات الأقصى وحاصرت المصلين داخل المصلى القبلي، وفق مراسل سبوتنيك.وأفادت مصادر طبية فلسطينية بإصابة عدد من المعتكفين، حيث اقتحمت القوات الإسرائيلية عيادة المسجد، وسط أنباء عن إصابة خطيرة بالرأس جراء إطلاق جنود إسرائيليين للرصاص المطاطي.وذكرت الشرطة الإسرائيلية أنها اعتقلت عشرات الأشخاص ممن تحصنوا داخل المسجد، كما أشارت إلى إصابة شرطي بعد رشقه بالحجارة في الأقصى.
https://sputnikarabic.ae/20230404/إسماعيل-هنية-ما-يجري-الآن-في-المسجد-الأقصى-جريمة-غير-مسبوقة-ولها-ما-بعدها-1075531420.html
https://sputnikarabic.ae/20230404/إصابة-ثلاثة-فلسطينيين-في-مواجهات-مع-القوات-الإسرائيلية-داخل-باحات-المسجد-الأقصى-1075531157.html
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, المسجد الأقصي
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, المسجد الأقصي

الرئاسة الفلسطينية تحذر إسرائيل من تجاوز الخطوط الحمراء في الأماكن المقدسة

00:36 GMT 05.04.2023 (تم التحديث: 01:04 GMT 05.04.2023)
© AFP 2023 / Ahmad Gharabli / قوات شرطة الاحتلال تعتقل دانيا باسم فضيل، المنتمية إلى جماعة الفتيات "المرابطات"، أثناء الاشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الشرطة الإسرائيلية.
قوات شرطة الاحتلال تعتقل دانيا باسم فضيل، المنتمية إلى جماعة الفتيات المرابطات، أثناء الاشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الشرطة الإسرائيلية. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2023
© AFP 2023 / Ahmad Gharabli /
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حذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إسرائيل من تجاوز الخطوط الحمراء في الأماكن المقدسة، والتي وفقاً له "ستؤدي إلى الانفجار الكبير".
رام الله - سبوتنيك. وقال أبو ردينة إن ما يقوم به الاحتلال من المساس بالمقدسات، كما يحدث الآن في المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين، يمثل حرباً شعواء على الشعب الفلسطيني والأمة العربية، والتي ستشعل الحرائق في المنطقة.
رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، إسماعيل هنية خلال كلمة له في الدوحة، قطر، 15 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2023
إسماعيل هنية: ما يجري الآن في المسجد الأقصى جريمة غير مسبوقة ولها ما بعدها
أمس, 23:53 GMT
وأضاف: "نحمّل حكومة الاحتلال كامل المسؤولية عن أي تدهور، وعليها التصرف بمسؤولية وأن توقف هذا العبث الذي سيكون له نتائج خطيرة على الجميع".
وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني قادر على الدفاع عن مقدساته وأرضه، وإسرائيل مخطئة باستهتارها بقدرة وعزيمة شعبنا في الصمود.
وأكد أنه يجب على الإدارة الأمريكية عدم الوقوف متفرجة على هذه الحرائق التي يشعلها الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، مشدداً على أن القدس بمقدساتها هي عاصمة دولة فلسطين ويجب أن لا يخطأ أحد في تقدير حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه ومقدساته.
واقتحم جنود إسرائيليون المسجد الأقصى فجر اليوم الأربعاء، وقاموا بالاعتداء بشكل وحشي على المعتكفين.
وأسفر الاقتحام عن إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين المعتكفين وسط حالة من التوتر الشديد في مدينة القدس.
وفي السياق قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن القوات الإسرائيلية منعت الأطقم الطبية من الدخول إلى المسجد الأقصى لانتشال المصابين.
وأصيب ثلاثة فلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية التي اقتحمت باحات الأقصى وحاصرت المصلين داخل المصلى القبلي، وفق مراسل سبوتنيك.
رمضان في فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2023
إصابة ثلاثة فلسطينيين في مواجهات مع القوات الإسرائيلية داخل باحات المسجد الأقصى
أمس, 22:48 GMT
وأفادت مصادر طبية فلسطينية بإصابة عدد من المعتكفين، حيث اقتحمت القوات الإسرائيلية عيادة المسجد، وسط أنباء عن إصابة خطيرة بالرأس جراء إطلاق جنود إسرائيليين للرصاص المطاطي.
وذكرت الشرطة الإسرائيلية أنها اعتقلت عشرات الأشخاص ممن تحصنوا داخل المسجد، كما أشارت إلى إصابة شرطي بعد رشقه بالحجارة في الأقصى.
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