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Позиции мобилизованных из Калужской области в Южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230405/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-8-مرات-خلال-اليوم-الماضي-1075579744.html
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 8 مرات خلال اليوم الماضي
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 8 مرات خلال اليوم الماضي
أعلنت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 8 مرات... 05.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-05T23:14+0000
2023-04-05T23:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيانٍ صادر عن الممثلية ونشر على صفحتها في "تلغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 8 واقعات قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية. على محور دونيتسك، أطلق العدو 5 قذائف مدفعية من عيار 155 ملم و152 ملم. على محور غورلفكا، قذيفتان من مدفعية عيار 155 ملم. على محور فولنوفاخا، قذيفة واحدة عيار 155 ملم، وأُطلق ما مجموعه 34 مقذوفا بعيارات مختلفة".وأشار البيان إلى أن قصف القوات الأوكرانية استهدف المناطق السكنية في غورلوفكا، دونيتسك، وفلاديميروفكا.وأضاف المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك أن معلومات وردت خلال اليوم الماضي أيضًا عن إصابة امرأة في فلاديميروفكا.وفي اليوم السابق، تم تسجيل 23 عملية قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية. وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنية التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيا وخيرسون.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230405/الدفاع-الروسية-إسقاط-مقاتلة-أوكرانية-من-طراز-ميغ-29-في-دونيتسك-1075553845.html
أخبار جمهورية دونيتسك
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم

القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 8 مرات خلال اليوم الماضي

23:14 GMT 05.04.2023
© Sputnik . Valery Melnikov / الانتقال إلى بنك الصورعناصر في المركز المشترك للتحكم والتنسيق في جمهورية دونيتسك الديمقراطية يلتقط عواقب قصف القوات الأوكرانية لمحطة سكة حديد إيلوفايسك
عناصر في المركز المشترك للتحكم والتنسيق في جمهورية دونيتسك الديمقراطية يلتقط عواقب قصف القوات الأوكرانية لمحطة سكة حديد إيلوفايسك - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2023
© Sputnik . Valery Melnikov
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أعلنت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 8 مرات خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأطلقت ما مجموعه 34 مقذوفا مختلفة العيارات.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيانٍ صادر عن الممثلية ونشر على صفحتها في "تلغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 8 واقعات قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية. على محور دونيتسك، أطلق العدو 5 قذائف مدفعية من عيار 155 ملم و152 ملم. على محور غورلفكا، قذيفتان من مدفعية عيار 155 ملم. على محور فولنوفاخا، قذيفة واحدة عيار 155 ملم، وأُطلق ما مجموعه 34 مقذوفا بعيارات مختلفة".
طائرة هجومية ميغ-29 ضمن فريق الاستعراض الجوي روسكيه فيتيازي (الفرسان الروس) في كوبينكا، ضواحي موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ-29" في دونيتسك
11:42 GMT
وأشار البيان إلى أن قصف القوات الأوكرانية استهدف المناطق السكنية في غورلوفكا، دونيتسك، وفلاديميروفكا.
وأضاف المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك أن معلومات وردت خلال اليوم الماضي أيضًا عن إصابة امرأة في فلاديميروفكا.
وفي اليوم السابق، تم تسجيل 23 عملية قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية. وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنية التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيا وخيرسون.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:04 GMT
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