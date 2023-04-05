https://sputnikarabic.ae/20230405/تركيا-تغلق-مجالها-الجوي-أمام-الطائرات-التي-تستخدم-مطار-السليمانية-العراقي-1075561854.html
تركيا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات التي تستخدم مطار السليمانية العراقي
تركيا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات التي تستخدم مطار السليمانية العراقي
أعلنت تركيا، اليوم الأربعاء، عن إغلاق مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية المتجهة إلى السليمانية في العراق، بسبب "نشاط حزب العمال الكردستاني". 05.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-05T13:51+0000
2023-04-05T13:51+0000
2023-04-05T13:51+0000
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ونقل موقع وزارة الخارجية التركية عن المتحدث باسم الوزارة السفير تانجو بيلغيتش، إنه "تم إغلاق المجال الجوي التركي أمام استخدام الطائرات التي ستستخدم مطار السليمانية الدولي في العراق للهبوط والإقلاع اعتبارا من 3 أبريل/ نيسان".وأوضح أن "ذلك يأتي في إطار تكثيف أنشطة تنظيم بي كا كا الإرهابي في السليمانية وتغلغل التنظيم الإرهابي في المطار وتهديد أمن الطيران".وتوقع بيلغيتش، أن "يستمر القرار حتى 3 يوليو/ تموز المقبل في المرحلة الأولى، على أن يتم مراجعته مرة أخرى في ضوء التطورات حينها".وبدأ الصراع المسلح مع حزب "العمال الكردستاني" في تركيا عام 1984 واستؤنف في عام 2015. ونشر التنظيم بعض قواعده شمالي العراق، ونفذت القوات المسلحة التركية عمليات جوية وبرية استهدفته.
https://sputnikarabic.ae/20221127/الأعرجي-سنشكل-لجنة-مشتركة-مع-إقليم-كردستان-لمواجهة-اعتداءات-تركيا-وإيران-1070598927.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار العالم العربي, أخبار تركيا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم
العالم العربي, أخبار العالم العربي, أخبار تركيا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم
تركيا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات التي تستخدم مطار السليمانية العراقي
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أعلنت تركيا، اليوم الأربعاء، عن إغلاق مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية المتجهة إلى السليمانية في العراق، بسبب "نشاط حزب العمال الكردستاني".
ونقل موقع
وزارة الخارجية التركية عن المتحدث باسم الوزارة السفير تانجو بيلغيتش، إنه "تم إغلاق المجال الجوي التركي أمام استخدام الطائرات التي ستستخدم مطار السليمانية الدولي في العراق للهبوط والإقلاع اعتبارا من 3 أبريل/ نيسان".
وأوضح أن "ذلك يأتي في إطار تكثيف أنشطة تنظيم بي كا كا الإرهابي في السليمانية وتغلغل التنظيم الإرهابي
في المطار وتهديد أمن الطيران".
27 نوفمبر 2022, 14:55 GMT
وتوقع بيلغيتش، أن "يستمر القرار حتى 3 يوليو/ تموز المقبل في المرحلة الأولى، على أن يتم مراجعته مرة أخرى في ضوء التطورات
حينها".
وبدأ الصراع المسلح مع حزب "العمال الكردستاني" في تركيا عام 1984 واستؤنف في عام 2015. ونشر التنظيم بعض قواعده شمالي العراق، ونفذت القوات المسلحة التركية عمليات جوية وبرية استهدفته.