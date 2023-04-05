https://sputnikarabic.ae/20230405/جماعة-أنصار-الله-تعلن-إجراء-مباحثات-اقتصادية-مع-إيران-وسوريا-1075532751.html

جماعة "أنصار الله" تعلن إجراء مباحثات اقتصادية مع إيران وسوريا

جماعة "أنصار الله" تعلن إجراء مباحثات اقتصادية مع إيران وسوريا

كشفت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، عن عقدها محادثات في المجال الاقتصادي مع كل من إيران وسوريا، الدولتين اللتين تستضيفان سفيرين للجماعة لديهما. 05.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-05T02:07+0000

2023-04-05T02:07+0000

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القاهرة- سبوتنيك. وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في نسختها التي تديرها "أنصار الله"، إن "رئيس الوزراء [في إشارة إلى رئيس حكومة الإنقاذ المشكلة من الجماعة] عبدالعزيز صالح بن حبتور، تسلم تقريراً من وزير الثروة السمكية محمد الزبيري بشأن زيارته مؤخراً للجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية العربية السورية".وذكرت أن "وزير الثروة السمكية عقد لقاءات مع المسؤولين في إيران وسوريا، جرى خلالها مناقشة علاقات التعاون الثنائي في المجال السمكي وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة".ونقلت وكالة "سبأ" في صنعاء، عن الوزير الزبيري، قوله إنه "ناقش مع معاون وزير الجهاد الزراعي لشؤون الثروة السمكية الإيراني رضا أحمدي ميانجي، آخر الخبرات العلمية في الصيد التقليدي والاستزراع السمكي وتجارة الكافيار والآليات الكفيلة باستفادة اليمن من الخبرات العلمية الإيرانية في تلك الجوانب".وأضاف أنه "ناقش أيضاً مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري، محمد سامر الخليل، جوانب تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين والفرص الاستثمارية المتاحة في المجال السمكي".من جانبه، بارك رئيس حكومة "الإنقاذ الوطني"، "النتائج الطيبة لزيارة وزير الثروة السمكية لإيران وسوريا والتي ستصب في خدمة العلاقات الأخوية المتميزة بين الشعب اليمني والشعبين الإيراني والسوري".ونوه بـ "الأهمية الكبيرة التي تكتسبها الزيارتين بالنظر لظروف العدوان [يقصد عمليات التحالف العربي] والحصار المفروض على الشعب اليمني"، على حد تعبيره.وقال بن حبتور إن "توطيد العلاقات الثنائية بين اليمن ودول محور المقاومة في مختلف المجالات، من الأولويات التي تحظى بتشجيع ورعاية القيادة الثورية [يقصد زعيم جماعة أنصار الله عبد الملك الحوثي] والمجلس السياسي الأعلى".ووجه رئيس حكومة "الإنقاذ"، وزير الثروة السمكية بـ:وعينت "أنصار الله" في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020م، الإعلامي عبد الله صبري سفيراً فوق العادة ومفوضاً لدى دمشق، دون أن تعين الأخيرة سفيراً لها في صنعاء، وذلك بعد شهور من تعيين الجماعة في 17 آب/ أغسطس 2019م، إبراهيم محمد الديلمي، سفيراً ومفوضاً لدى إيران.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, صراع اليمن, قصف اليمن, أنصار الله