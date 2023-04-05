https://sputnikarabic.ae/20230405/رئيس-الوزراء-الكندي-قلقون-للغاية-من-العنف-في-المسجد-الأقصى-وندعو-الحكومة-الإسرائيلية-لتغيير-نهجها-1075570588.html
رئيس الوزراء الكندي: قلقون للغاية من العنف في المسجد الأقصى وندعو الحكومة الإسرائيلية لتغيير نهجها
رئيس الوزراء الكندي: قلقون للغاية من العنف في المسجد الأقصى وندعو الحكومة الإسرائيلية لتغيير نهجها
قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الأربعاء، إن بلاده قلقة للغاية من "الخطاب الملتهب" الصادر عن الحكومة الإسرائيلية والعنف في المسجد الأقصى بالقدس،... 05.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-05T17:24+0000
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وقال ترودو للصحفيين "نحن بحاجة إلى رؤية الحكومة الإسرائيلية وهي تغير نهجها".وأضاف "كندا تقول ذلك كصديق عزيز وحميم وثابت لإسرائيل (..) لذاك فإننا نشعر بقلق عميق بشأن الاتجاه الذي تسلكه الحكومة الإسرائيلية".ويقود بنيامين نتنياهو ائتلافا حكوميا، يضم أحزابا من أقصى اليمين الديني والقومي، وهي الحكومة التي توصف بأنها الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل.والليلة الماضية، اقتحمت قوات من الشرطة الإسرائيلية المصلى القبلي بالمسجد الأقصى، واعتدت على عشرات المصلين الذين اعتكفوا داخله، واعتقلت ما يزيد على 400 فلسطيني.وأظهرت لقطات بثها ناشطون ووسائل إعلام فلسطينية وإسرائيلية عناصر الشرطة وهي تقوم بضرب المصلين بأعقاب البنادق والهروات، وإطلاق قنابل الصوت داخل المصلى بعد قطع التيار الكهربائي لإجبارهم على الخروج.وكان مئات الفلسطينيين قد تحصنوا في المصلى القبلي مساء الثلاثاء، على خلفية مخاوف من اقتحام مستوطنين المسجد الأقصى والقيام بذبح قرابين عيد الفصح، اليوم الأربعاء.
https://sputnikarabic.ae/20230405/المغرب-وعمان-يدينان-الاقتحام-الإسرائيلي-للأقصى-انتهاك-صارخ-للقانون-الدولي-1075568032.html
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الأخبار, أخبار كندا, آخر أخبار القدس الأن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, أخبار فلسطين اليوم
الأخبار, أخبار كندا, آخر أخبار القدس الأن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, أخبار فلسطين اليوم
رئيس الوزراء الكندي: قلقون للغاية من العنف في المسجد الأقصى وندعو الحكومة الإسرائيلية لتغيير نهجها
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قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الأربعاء، إن بلاده قلقة للغاية من "الخطاب الملتهب" الصادر عن الحكومة الإسرائيلية والعنف في المسجد الأقصى بالقدس، داعياً إلى وقف تصعيد الموقف.
وقال ترودو
للصحفيين "نحن بحاجة إلى رؤية الحكومة الإسرائيلية وهي تغير نهجها".
وأضاف "كندا تقول ذلك كصديق عزيز وحميم وثابت لإسرائيل (..) لذاك فإننا نشعر بقلق عميق بشأن الاتجاه الذي تسلكه الحكومة الإسرائيلية".
ويقود بنيامين نتنياهو ائتلافا حكوميا، يضم أحزابا من أقصى اليمين الديني والقومي، وهي الحكومة التي توصف بأنها الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل.
والليلة الماضية، اقتحمت قوات من الشرطة الإسرائيلية المصلى القبلي
بالمسجد الأقصى، واعتدت على عشرات المصلين الذين اعتكفوا داخله، واعتقلت ما يزيد على 400 فلسطيني.
وأظهرت لقطات بثها ناشطون ووسائل إعلام فلسطينية وإسرائيلية عناصر الشرطة وهي تقوم بضرب المصلين بأعقاب البنادق والهروات، وإطلاق قنابل الصوت داخل المصلى بعد قطع التيار الكهربائي لإجبارهم على الخروج.
وكان مئات الفلسطينيين قد تحصنوا في المصلى القبلي مساء الثلاثاء، على خلفية مخاوف من اقتحام مستوطنين المسجد الأقصى والقيام بذبح قرابين عيد الفصح
، اليوم الأربعاء.