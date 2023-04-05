https://sputnikarabic.ae/20230405/صحيفة-تكشف-عن-الضربة-الثلاثية-الموجهة-إلى-الغرب-والسلاح-الذي-قدمته-السعودية-لروسيا-1075536989.html
صحيفة تكشف عن "الضربة الثلاثية" الموجهة إلى الغرب والسلاح الذي قدمته السعودية لروسيا
صحيفة تكشف عن "الضربة الثلاثية" الموجهة إلى الغرب والسلاح الذي قدمته السعودية لروسيا
كشفت كاتبة في مقال نشر لها في إحدى الصحف البريطانية أن روسيا باتت في وضع متميز، وذلك بسبب سياسة الطاقة التي تنتهجها المملكة العربية السعودية والموجهة ضد... 05.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-05T06:47+0000
2023-04-05T06:47+0000
2023-04-05T06:52+0000
العالم
اقتصاد
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وأشارت الكاتبة، ميليسا لوفورد، في مقالها المنشور في صحيفة "التلغراف" أن الغرب تلقى ضربة ثلاثية، لأن ارتفاع أسعار النفط سيحفز التضخم، لافتة إلى أن قرار "أوبك +" هو استدارة واضحة للسعودية إلى الصين وترك الغرب وحيداً.واعتبرت الكاتبة في مقالها أن ارتفاع أسعار النفط سيخفف العقوبات على روسيا التي سترتفع عائداتها، موضحة أنه من المرجح أن يكون الرئيس فلاديمير بوتين أحد الفائزين الرئيسيين من هذا القرار.وعلى سبيل المثال، قدم المحلل بنجامين هيلغنستوك تقريرًا يفيد بأن زيادة سعر النفط الخام بدولار واحد تزيد من عائدات روسيا بنحو 2.7 مليار دولار سنويًا. ولفت الصحفي إلى أن العقوبات الغربية على الوقود الروسي "متأخرة" ولم يتم تطبيقها إلا في شهر ديسمبر الماضي، ولكن بمجرد أن بدأت عائدات موسكو في الانخفاض تدخلت أوبك وحفزتها مرة أخرى.وخلص الكاتب بالقول "بينما تجني روسيا المال، يضعف الغرب تحت ضغط التضخم".
https://sputnikarabic.ae/20230404/محلل-سعودي-المملكة-لا-تقبل-إملاءات-وخفض-الإنتاج-يحقق-مصالح-منظمة-أوبك-1075519471.html
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العالم, اقتصاد
صحيفة تكشف عن "الضربة الثلاثية" الموجهة إلى الغرب والسلاح الذي قدمته السعودية لروسيا
06:47 GMT 05.04.2023 (تم التحديث: 06:52 GMT 05.04.2023) تابعنا عبر
كشفت كاتبة في مقال نشر لها في إحدى الصحف البريطانية أن روسيا باتت في وضع متميز، وذلك بسبب سياسة الطاقة التي تنتهجها المملكة العربية السعودية والموجهة ضد الولايات المتحدة الأمريكية.
وأشارت الكاتبة، ميليسا لوفورد، في مقالها المنشور في صحيفة "التلغراف" أن الغرب تلقى ضربة ثلاثية، لأن ارتفاع أسعار النفط سيحفز التضخم، لافتة إلى أن قرار "أوبك +" هو استدارة واضحة للسعودية إلى الصين وترك الغرب وحيداً.
واعتبرت
الكاتبة في مقالها أن ارتفاع أسعار النفط سيخفف العقوبات على روسيا التي سترتفع عائداتها، موضحة أنه من المرجح أن يكون الرئيس فلاديمير بوتين أحد الفائزين الرئيسيين من هذا القرار.
وعلى سبيل المثال، قدم المحلل بنجامين هيلغنستوك تقريرًا يفيد بأن زيادة سعر النفط الخام بدولار واحد تزيد من عائدات روسيا بنحو 2.7 مليار دولار سنويًا.
ولفت الصحفي إلى أن العقوبات الغربية على الوقود الروسي "متأخرة" ولم يتم تطبيقها إلا في شهر ديسمبر الماضي، ولكن بمجرد أن بدأت عائدات موسكو في الانخفاض تدخلت أوبك وحفزتها مرة أخرى.
وخلص الكاتب بالقول "بينما تجني روسيا المال، يضعف الغرب تحت ضغط التضخم".