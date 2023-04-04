https://sputnikarabic.ae/20230404/محلل-سعودي-المملكة-لا-تقبل-إملاءات-وخفض-الإنتاج-يحقق-مصالح-منظمة-أوبك-1075519471.html

محلل سعودي: المملكة لا تقبل إملاءات وخفض الإنتاج يحقق مصالح منظمة "أوبك+"

محلل سعودي: المملكة لا تقبل إملاءات وخفض الإنتاج يحقق مصالح منظمة "أوبك+"

قال الدكتور فواز كاسب العنزي، المحلل السياسي والاستراتيجي السعودي، إن قرار منظمة "أوبك بلس" بخفض إنتاج النفط، يأتي للحفاظ على السوق، ومنسجمًا مع الأهداف التي... 04.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-04T16:14+0000

2023-04-04T16:14+0000

2023-04-04T16:14+0000

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وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فإن المملكة العربية السعودية دولة صاحبة تاريخ في هذه المنظمة، ويطلق عليها الدولة المرجحة، بما تملكه من خبرات وأدوات استراتيجية مهمة، منها سرعة الإنتاج، وكثرة الطلب على النفط، ومخزونها الاستراتيجي التي توفره في معظم أقطار العالم، لا سيما في ظل ما يعيشه العالم من ظروف ما بعد فيروس كورونا، وزيادة التباينات بخصوص بعض القرارات المهمة.وفيما يتعلق بوصف الولايات المتحدة الأمريكية القرار بـ "غير المنطقي"، قال إن ما تقوم به المملكة العربية السعودية بالاتفاق والتعاون مع الدول الأعضاء والقيادية في منظمة أوبك بلس، هو لمصلحة السوق، ولا يهدف ضد دولة أو أخرى، ولا يستهدف هذا القرار أي ردة فعل، أو للتأثير على دولة بعينها.وأوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية من الدول الكبرى، ويقوم اقتصادها على الطاقة التقليدية، وهي من الدول المنتجة للبترول، لكنها لا تستطيع أن تلبي حاجاتها نظرًا لارتفاع أسعار البترول، بيد أن قرار خفض الإنتاج لا يتعلق بواشنطن، ولا يحقق أي تأثير عليها، لكنه ينعكس على مصلحة المملكة واقتصادها، واقتصاد الدول الأعضاء في منظمة أوبك بلس، كما يسهم في الحفاظ على السوق العالمي للنفط.وعن إمكانية تأثير هذه الخطوة على علاقات الرياض مع واشنطن، قال إن المملكة لا تتبع أي دولة، ولا تقبل أي إملاءات من قوى دولية أو إقليمية، ولا تنتظر منها إيعاز للتدخل في قراراتها وشؤونها الاقتصادية، بل تفعل ما تراه مناسبًا لمصالح المملكة وشعبها، طالما تأخذ بعين الاعتبار مصلحة السوق.وكان منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، قال أمس الاثنين، إن الولايات المتحدة لا تعتبر قرار عدد من أعضاء مجموعة "أوبك+" خفض إنتاج النفط بشكل طوعي، "قرارًا معقولا"، بالنظر إلى حالة عدم اليقين التي تسود السوق.وقال كيربي للصحفيين: "لا نعتقد أن تخفيضات الإنتاج أمر ينصح به في الوقت الحالي بالنظر إلى حالة عدم اليقين في السوق".وأضاف كيربي أن المملكة العربية السعودية لا تزال حليفا استراتيجيا للولايات المتحدة، مشيرا إلى أن قرار خفض الإنتاج لم يكن قرارا أحاديا من جانب المملكة.وأشار كيربي إلى أن الولايات المتحدة أُخطرت مسبقا بقرار خفض إنتاج النفط، مضيفا: "بالنسبة إلى الإخطارات، نعم لقد تلقينا إخطارا".وأعلنت السعودية وعدد آخر من دول "أوبك"، بشكل طوعي، خفض إنتاجها اليومي بأكثر من 1.16 مليون برميل يوميا، بدءا من مايو/أيار المقبل حتى نهاية العام الحالي، في أكبر خفض للإنتاج منذ قرار منظمة "أوبك" و"أوبك+" في أكتوبر/تشرين الأول 2022، بخفض مليوني برميل يوميا، واصفة هذه الخطوة بأنها إجراء وقائي للحفاظ على استقرار السوق.روسيا، بدورها، مددت تخفيضها الطوعي في الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا أيضا حتى نهاية العام.

https://sputnikarabic.ae/20230403/البيت-الأبيض-قرار-أوبك--بخفض-إنتاج-النفط-غير-منطقي-1075483408.html

https://sputnikarabic.ae/20230316/السعودية-وروسيا-تؤكدان-التزامهما-بقرار-أوبك-بخفض-إنتاج-النفط-1074819038.html

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