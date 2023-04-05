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هيئة شؤون الأسرى: القوات الإسرائيلية اعتقلت نحو 400 فلسطينيًا من المسجد الأقصى
هيئة شؤون الأسرى: القوات الإسرائيلية اعتقلت نحو 400 فلسطينيًا من المسجد الأقصى
أعلنت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين أن القوات الإسرائيلية اعتقلت حتى الساعة الخامسة من فجر هذا اليوم، نحو 400 فلسطينيًا من المسجد الأقصى. 05.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-05T03:29+0000
2023-04-05T03:29+0000
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القدس - سبوتنيك. وقالت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين، وفقًا لمحامي مركز معلومات وادي حلوة بالقدس، إن عدد الاعتقالات من الأقصى بلغ حتى الساعة الخامسة فجرًا بين 400-500 معتقل، جميعهم نقلوا بالحافلات إلى مركز "عطروت" الأمني الإسرائيلي للتحقيق معهم.وحسب المتابعة الأولية، سيتم الإفراج عن معظم المعتقلين بشروط أبرزها الإبعاد عن البلدة القديمة والمسجد الأقصى.يأتي ذلك بعد ليلة شهدت اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، حيث اعتدت على المعتكفين داخله.واقتحم جنود إسرائيليون المسجد الأقصى فجر اليوم الأربعاء، وقاموا بالاعتداء بشكل وحشي على المعتكفين. وأسفر الاقتحام عن إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين المعتكفين وسط حالة من التوتر الشديد في مدينة القدس.وفي السياق قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن القوات الإسرائيلية منعت الأطقم الطبية من الدخول إلى المسجد الأقصى لانتشال المصابين.وأصيب ثلاثة فلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية التي اقتحمت باحات الأقصى وحاصرت المصلين داخل المصلى القبلي، وفق مراسل "سبوتنيك".وأفادت مصادر طبية فلسطينية بإصابة عدد من المعتكفين، حيث اقتحمت القوات الإسرائيلية عيادة المسجد، وسط أنباء عن إصابة خطيرة بالرأس جراء إطلاق جنود إسرائيليين للرصاص المطاطي.وذكرت الشرطة الإسرائيلية أنها اعتقلت عشرات الأشخاص ممن تحصنوا داخل المسجد، كما أشارت إلى إصابة شرطي بعد رشقه بالحجارة في الأقصى.
https://sputnikarabic.ae/20230405/الخارجية-السعودية-نتابع-بقلقٍ-بالغ-اقتحام-القوات-الإسرائيلية-لباحات-المسجد-الأقصى-1075532999.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين, المسجد الأقصى, أخبار العالم العربي
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين, المسجد الأقصى, أخبار العالم العربي

هيئة شؤون الأسرى: القوات الإسرائيلية اعتقلت نحو 400 فلسطينيًا من المسجد الأقصى

03:29 GMT 05.04.2023
© AFP 2023 / Hazem Baderمتظاهرون فلسطينيون يشتبكون مع الشرطة الإسرائيلية في مدخل المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022
متظاهرون فلسطينيون يشتبكون مع الشرطة الإسرائيلية في مدخل المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2023
© AFP 2023 / Hazem Bader
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أعلنت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين أن القوات الإسرائيلية اعتقلت حتى الساعة الخامسة من فجر هذا اليوم، نحو 400 فلسطينيًا من المسجد الأقصى.
القدس - سبوتنيك. وقالت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين، وفقًا لمحامي مركز معلومات وادي حلوة بالقدس، إن عدد الاعتقالات من الأقصى بلغ حتى الساعة الخامسة فجرًا بين 400-500 معتقل، جميعهم نقلوا بالحافلات إلى مركز "عطروت" الأمني الإسرائيلي للتحقيق معهم.
متظاهرون فلسطينيون يشتبكون مع الشرطة الإسرائيلية في مدخل المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2023
الخارجية السعودية: نتابع بقلقٍ بالغ اقتحام القوات الإسرائيلية لباحات المسجد الأقصى
02:21 GMT
وحسب المتابعة الأولية، سيتم الإفراج عن معظم المعتقلين بشروط أبرزها الإبعاد عن البلدة القديمة والمسجد الأقصى.
يأتي ذلك بعد ليلة شهدت اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، حيث اعتدت على المعتكفين داخله.
واقتحم جنود إسرائيليون المسجد الأقصى فجر اليوم الأربعاء، وقاموا بالاعتداء بشكل وحشي على المعتكفين. وأسفر الاقتحام عن إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين المعتكفين وسط حالة من التوتر الشديد في مدينة القدس.
وفي السياق قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن القوات الإسرائيلية منعت الأطقم الطبية من الدخول إلى المسجد الأقصى لانتشال المصابين.
وأصيب ثلاثة فلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية التي اقتحمت باحات الأقصى وحاصرت المصلين داخل المصلى القبلي، وفق مراسل "سبوتنيك".
وأفادت مصادر طبية فلسطينية بإصابة عدد من المعتكفين، حيث اقتحمت القوات الإسرائيلية عيادة المسجد، وسط أنباء عن إصابة خطيرة بالرأس جراء إطلاق جنود إسرائيليين للرصاص المطاطي.
وذكرت الشرطة الإسرائيلية أنها اعتقلت عشرات الأشخاص ممن تحصنوا داخل المسجد، كما أشارت إلى إصابة شرطي بعد رشقه بالحجارة في الأقصى.
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