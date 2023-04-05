عربي
الجيش الروسي يقصف مراكز قيادة اللواءين الأوكرانيين الميكانيكيين "110" و"95"
https://sputnikarabic.ae/20230405/كوريا-الجنوبية-تروج-لاستضافة-إكسبو-2030-بـ-15-ألف-شاشة-تلفزيونية-1075553181.html
كوريا الجنوبية تروج لاستضافة "إكسبو 2030" بـ 15 ألف شاشة تلفزيونية
كوريا الجنوبية تروج لاستضافة "إكسبو 2030" بـ 15 ألف شاشة تلفزيونية
تستخدم كوريا الجنوبية 15 ألف شاشة تلفزيونية و120 لوحة إلكترونية للترويج لحملتها الخاصة باستضافة معرض "إكسبو 2030" العالمي. 05.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-05T11:26+0000
2023-04-05T11:26+0000
العالم
أخبار العالم الآن
كوريا الجنوبية
السعودية
أخبار السعودية اليوم
إيطاليا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0a/04/1050332768_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a1edeb71f65d44ed9c8731ad7287b47c.jpg
وتخطط سيئول لاستضافة "إكسبو 2030" في مدينة بوسان، التي يزورها وفد المكتب الدولي للمعارض خلال الفترة من 2 إلى 7 أبريل/ نيسان الجاري، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.وتهدف الحملة إلى إظهار إرادة الكوريين الجنوبيين لاستضافة المعرض، حيث تم عرض فيديوهات ترويجية على اللوحات الموجودة في مترو الأنفاق والحافلات وسيارات الأجرة، إضافة إلى اللوحات الإلكترونية المملوكة لمدينة سيئول.وتتنافس كوريا الجنوبية على استضافة معرض "إكسبو 2030" مع دول أخرى، هي السعودية وإيطاليا وأوكرانيا، ومن المقرر أن يتم التصويت على اختيار الدولة التي تستضيف المعرض في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
https://sputnikarabic.ae/20221212/ولي-العهد-السعودي-يستقبل-الأمين-العام-للمكتب-الدولي-للمعارض-لبحث-استضافة-إكسبو-2030-1071141960.html
كوريا الجنوبية
السعودية
إيطاليا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0a/04/1050332768_278:0:3009:2048_1920x0_80_0_0_24fd87d3d11f2946a4b46e6e3a225554.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, كوريا الجنوبية, السعودية, أخبار السعودية اليوم, إيطاليا, أخبار أوكرانيا
العالم, أخبار العالم الآن, كوريا الجنوبية, السعودية, أخبار السعودية اليوم, إيطاليا, أخبار أوكرانيا

كوريا الجنوبية تروج لاستضافة "إكسبو 2030" بـ 15 ألف شاشة تلفزيونية

11:26 GMT 05.04.2023
© AP Photo / Jon Gambrellمعرض "إكسبو 2020 دبي" في دبي، الإمارات العربية المتحدة 1 أكتوبر 2021
معرض إكسبو 2020 دبي في دبي، الإمارات العربية المتحدة 1 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2023
© AP Photo / Jon Gambrell
تابعنا عبرTelegram
تستخدم كوريا الجنوبية 15 ألف شاشة تلفزيونية و120 لوحة إلكترونية للترويج لحملتها الخاصة باستضافة معرض "إكسبو 2030" العالمي.
وتخطط سيئول لاستضافة "إكسبو 2030" في مدينة بوسان، التي يزورها وفد المكتب الدولي للمعارض خلال الفترة من 2 إلى 7 أبريل/ نيسان الجاري، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2022
ولي العهد السعودي يستقبل الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض لبحث استضافة إكسبو 2030
12 ديسمبر 2022, 19:11 GMT
وتهدف الحملة إلى إظهار إرادة الكوريين الجنوبيين لاستضافة المعرض، حيث تم عرض فيديوهات ترويجية على اللوحات الموجودة في مترو الأنفاق والحافلات وسيارات الأجرة، إضافة إلى اللوحات الإلكترونية المملوكة لمدينة سيئول.
وتتنافس كوريا الجنوبية على استضافة معرض "إكسبو 2030" مع دول أخرى، هي السعودية وإيطاليا وأوكرانيا، ومن المقرر أن يتم التصويت على اختيار الدولة التي تستضيف المعرض في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала