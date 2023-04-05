https://sputnikarabic.ae/20230405/كوريا-الجنوبية-تروج-لاستضافة-إكسبو-2030-بـ-15-ألف-شاشة-تلفزيونية-1075553181.html
كوريا الجنوبية تروج لاستضافة "إكسبو 2030" بـ 15 ألف شاشة تلفزيونية
كوريا الجنوبية تروج لاستضافة "إكسبو 2030" بـ 15 ألف شاشة تلفزيونية
تستخدم كوريا الجنوبية 15 ألف شاشة تلفزيونية و120 لوحة إلكترونية للترويج لحملتها الخاصة باستضافة معرض "إكسبو 2030" العالمي. 05.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-05T11:26+0000
2023-04-05T11:26+0000
2023-04-05T11:26+0000
العالم
أخبار العالم الآن
كوريا الجنوبية
السعودية
أخبار السعودية اليوم
إيطاليا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0a/04/1050332768_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a1edeb71f65d44ed9c8731ad7287b47c.jpg
وتخطط سيئول لاستضافة "إكسبو 2030" في مدينة بوسان، التي يزورها وفد المكتب الدولي للمعارض خلال الفترة من 2 إلى 7 أبريل/ نيسان الجاري، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.وتهدف الحملة إلى إظهار إرادة الكوريين الجنوبيين لاستضافة المعرض، حيث تم عرض فيديوهات ترويجية على اللوحات الموجودة في مترو الأنفاق والحافلات وسيارات الأجرة، إضافة إلى اللوحات الإلكترونية المملوكة لمدينة سيئول.وتتنافس كوريا الجنوبية على استضافة معرض "إكسبو 2030" مع دول أخرى، هي السعودية وإيطاليا وأوكرانيا، ومن المقرر أن يتم التصويت على اختيار الدولة التي تستضيف المعرض في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
https://sputnikarabic.ae/20221212/ولي-العهد-السعودي-يستقبل-الأمين-العام-للمكتب-الدولي-للمعارض-لبحث-استضافة-إكسبو-2030-1071141960.html
كوريا الجنوبية
السعودية
إيطاليا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0a/04/1050332768_278:0:3009:2048_1920x0_80_0_0_24fd87d3d11f2946a4b46e6e3a225554.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, كوريا الجنوبية, السعودية, أخبار السعودية اليوم, إيطاليا, أخبار أوكرانيا
العالم, أخبار العالم الآن, كوريا الجنوبية, السعودية, أخبار السعودية اليوم, إيطاليا, أخبار أوكرانيا
كوريا الجنوبية تروج لاستضافة "إكسبو 2030" بـ 15 ألف شاشة تلفزيونية
تابعنا عبر
تستخدم كوريا الجنوبية 15 ألف شاشة تلفزيونية و120 لوحة إلكترونية للترويج لحملتها الخاصة باستضافة معرض "إكسبو 2030" العالمي.