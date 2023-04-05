https://sputnikarabic.ae/20230405/مستشار-الرئيس-الإماراتي-أنور-قرقاش-يكشف-تفاصيل-مكالمة-ابن-زايد-ونتنياهو-1075546482.html

مستشار الرئيس الإماراتي أنور قرقاش يكشف تفاصيل مكالمة ابن زايد ونتنياهو

مستشار الرئيس الإماراتي أنور قرقاش يكشف تفاصيل مكالمة ابن زايد ونتنياهو

كشف أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس الإمارتي محمد بن زايد ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. 05.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-05T09:27+0000

2023-04-05T09:27+0000

2023-04-05T09:27+0000

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وكتب قرقاش عبر حسابه على "تويتر" أن الاتصال الهاتفي بين نتنياهو وبن زايد تضمن التأكيد على "التوجه السياسي لدولة الإمارات نحو استقرار وازدهار المنطقة واضح المعالم".لافتا إلى أن هذا "يستند بكل شفافية إلى ضرورة تبني خيار السلام والتنمية باعتباره الخيار الاستراتيجي والنهج الأمثل نحو مستقبل زاهر لشعوب المنطقة".وتابع قرقاش أن "الإمارات وضمن هذا التوجه ماضية نحو تعزيز علاقاتها الثنائية مع كافة دول العالم، وتدعم مسار السلام والاستقرار بالتعاون مع الأشقاء العرب وإسرائيل والشركاء الدوليين في سبيل تفادي التصعيد الاقليمي والالتفات إلى فرص التنمية والتطور. الإمارات داعم دائم للجهود الخيرة في هذا الاتجاه".تلقى الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة"، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).وأضاف أن بن زايد "أكد حرص الإمارات على العلاقات الثنائية، واصفا العلاقة مع إسرائيل بالخيار الإستراتيجي لصالح السلام والتنمية والذي ننشده للمنطقة بأسرها، كما أكد تطلع دولة الإمارات إلى مضاعفة الجهود في هذه العلاقة الواعدة".وتابعت الوكالة الرسمية إلى أن بن زايد أكد خلال الاتصال أن "الاتفاق الإبراهيمي وفر الإطار المناسب لتنمية العلاقات الثنائية"، مشددا على أن "دولة الإمارات ماضية في العمل المشترك لتعزيز التعاون الثنائي في المجالات كافة".وبحسب الوكالة "أثنى بن زايد على دخول الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ في الأول من شهر أبريل/ نيسان 2023، وعلى العمل المشترك حول ملف المناخ وإنجاح انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28 ".وبحسب الموقع الإلكتروني العبري واللا، مساء أمس الثلاثاء، أن نتنياهو اتصل هاتفيا بابن زايد، وأكد له ضرورة تعزيز العلاقات بين الدولتين، واعتبار تلك العلاقات قرارا استراتيجيا اتخذته بلاده مع أبو ظبي.وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن دولة الإمارات ستعمل مع إسرائيل ودول عربية أخرى على منع التصعيد في المنطقة، لافتا إلى أن الاتصال الهاتفي بين نتنياهو ومحمد بن زايد جاء بعد أسبوع واحد فقط من لقاء الرئيس الإماراتي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، نفتالي بينيت في أبو ظبي.وأفاد بنيامين نتنياهو بأنه اتفق مع الشيخ محمد بن زايد على لقاء قريب بينهما، في وقت بارك الأخير لرئيس الوزراء الإسرائيلي على الأعياد اليهودية، حيث تتزامن هذه الأيام مع احتفال اليهود بعيد الفصح.

https://sputnikarabic.ae/20230404/نتنياهو-يجري-اتصالا-هاتفيا-بمحمد-بن-زايد-ويتفقان-على-لقاء-قريب-1075523747.html

https://sputnikarabic.ae/20230403/نتنياهو-نفذنا-في-الأيام-الماضية-عمليات-خارج-حدودنا-ضد-أنظمة-تدعم-الإرهاب-وتخطط-لإبادتنا-1075489511.html

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