https://sputnikarabic.ae/20230405/واشنطن-دبلوماسيون-أمريكيون-في-روسيا-لا-يزالون-يحاولون-التواصل-مع-غيرشكوفيتش--1075574023.html
واشنطن: دبلوماسيون أمريكيون في روسيا لا يزالون يحاولون التواصل مع غيرشكوفيتش
واشنطن: دبلوماسيون أمريكيون في روسيا لا يزالون يحاولون التواصل مع غيرشكوفيتش
أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن دبلوماسيين أمريكيين في روسيا لا يزالون يحاولون التواصل مع مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إيفان غيرشكوفيتش،... 05.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-05T19:47+0000
2023-04-05T19:47+0000
2023-04-05T19:47+0000
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سيرغي لافروف
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واشنطن - سبوتنيك. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، في مؤتمر صحفي، "لم تتلق السفارة الأمريكية في موسكو بعد تصريحًا بالوصول القنصلي [إلى غيرشكوفيتش]، رغم تقديم طلبات متكررة. سيستغرق الوصول على الأرجح بعض الوقت وربما بضعة أيام".وأمس الأول (الأربعاء)، تلقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، ناقشا خلاله عدة قضايا، بما في ذلك قضية احتجاز المواطن الأمريكي غيرشكوفيتش في روسيا للاشتباه في قيامه بالتجسس.ووقتها، قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان رسمي عبر موقعها الإلكتروني إنه "تم لفت انتباه بلينكن إلى ضرورة احترام قرارات السلطات الروسية المتخذة وفقا للتشريعات والالتزامات الدولية لروسيا".وأضاف البيان: "وتم التأكيد على أنه من غير المقبول للمسؤولين في واشنطن ووسائل الإعلام الغربية إثارة ضجة بقصد واضح لإضفاء صبغة سياسية على هذه القضية".وأشار لافروف على وجه التحديد إلى أن غيرشكوفيتش تم القبض عليه متلبسا أثناء محاولته الحصول على معلومات سرية، وجمع البيانات التي تشكل أسرارا للدولة تحت ستار عمله الصحفي.وتابع البيان: "وفي ضوء الحقائق المثبتة للأنشطة غير القانونية للمواطن الأمريكي، تم إخطار السفارة الأمريكية في موسكو باحتجازه وفقًا للإجراءات المعمول بها، وستحدد المحكمة مصيره النهائي".وكان غيرشكوفيتش قد اعتقل الأربعاء الماضي في مدينة يكاترينبورغ الروسية للاشتباه في قيامه بالتجسس لصالح الولايات المتحدة. قال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إن الصحفي كان يجمع معلومات سرية حول أنشطة إحدى شركات المجمعات الصناعية العسكرية الروسية.ويوم الخميس، قضت محكمة ليفورتوفو الجزئية في موسكو بوضع المراسل في الحبس الاحتياطي لمدة شهرين.وفيما تنفي صحيفة "وول ستريت جورنال" مزاعم التجسس، قالت وزارة الخارجية الروسية إنه تم منح حق الوصول إلى القنصلية للصحفي غيرشكوفيتش.
https://sputnikarabic.ae/20230402/بلينكن-يستفسر-من-لافروف-عن-مصير-الصحفي-الأمريكي-المحتجز-بتهمة-التجسس-في-روسيا-1075441695.html
https://sputnikarabic.ae/20230330/الخارجية-الروسية-العمل-الذي-قام-به-موظف-وول-ستريت-جورنال-في-يكاترينبورغ-لا-يمت-للصحافة-بصلة-1075320246.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, سيرغي لافروف
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, سيرغي لافروف
واشنطن: دبلوماسيون أمريكيون في روسيا لا يزالون يحاولون التواصل مع غيرشكوفيتش
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أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن دبلوماسيين أمريكيين في روسيا لا يزالون يحاولون التواصل مع مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إيفان غيرشكوفيتش، المعتقل في روسيا بتهمة التجسس.
واشنطن - سبوتنيك
. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، في مؤتمر صحفي، "لم تتلق السفارة الأمريكية في موسكو بعد تصريحًا بالوصول القنصلي [إلى غيرشكوفيتش]، رغم تقديم طلبات متكررة. سيستغرق الوصول على الأرجح بعض الوقت وربما بضعة أيام".
وأمس الأول (الأربعاء)، تلقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
، اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، ناقشا خلاله عدة قضايا، بما في ذلك قضية احتجاز المواطن الأمريكي غيرشكوفيتش في روسيا للاشتباه في قيامه بالتجسس.
ووقتها، قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان رسمي
عبر موقعها الإلكتروني إنه "تم لفت انتباه بلينكن إلى ضرورة احترام قرارات السلطات الروسية المتخذة وفقا للتشريعات والالتزامات الدولية لروسيا".
وأضاف البيان: "وتم التأكيد على أنه من غير المقبول للمسؤولين في واشنطن ووسائل الإعلام الغربية إثارة ضجة بقصد واضح لإضفاء صبغة سياسية على هذه القضية".
وأشار لافروف على وجه التحديد إلى أن غيرشكوفيتش تم القبض عليه متلبسا أثناء محاولته الحصول على معلومات سرية، وجمع البيانات التي تشكل أسرارا للدولة تحت ستار عمله الصحفي.
وتابع البيان: "وفي ضوء الحقائق المثبتة للأنشطة غير القانونية للمواطن الأمريكي، تم إخطار السفارة الأمريكية في موسكو باحتجازه وفقًا للإجراءات المعمول بها، وستحدد المحكمة مصيره النهائي".
وكان غيرشكوفيتش
قد اعتقل الأربعاء الماضي في مدينة يكاترينبورغ الروسية للاشتباه في قيامه بالتجسس لصالح الولايات المتحدة. قال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إن الصحفي كان يجمع معلومات سرية حول أنشطة إحدى شركات المجمعات الصناعية العسكرية الروسية.
ويوم الخميس، قضت محكمة ليفورتوفو الجزئية في موسكو بوضع المراسل في الحبس الاحتياطي لمدة شهرين.
وفيما تنفي صحيفة "وول ستريت جورنال" مزاعم التجسس، قالت وزارة الخارجية الروسية إنه تم منح حق الوصول إلى القنصلية للصحفي غيرشكوفيتش.