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أهم حدث لهذا العام.. وزير الخارجية الصيني يجمع يدي وزيري خارجية السعودية وإيران... فيديو
أهم حدث لهذا العام.. وزير الخارجية الصيني يجمع يدي وزيري خارجية السعودية وإيران... فيديو
جمع وزير الخارجية الصيني تشين جانج، صباح اليوم الخميس، يدي وزيري الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان،... 06.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-06T08:04+0000
2023-04-06T08:04+0000
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وقع وزيرا خارجية إيران والسعودية صباح اليوم الخميس، على بيان مشترك في الصين، في ختام محادثاتهما، في العاصمة الصينية بكين، الأمر الذي وصفه مراقبون بأحد أهم الأحداث لهذا العام.وبحسب البيان اتفق وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، على استئناف تبادل زيارات المسؤولين ووفود القطاع الخاص. وأضاف البيان، بحسب موقع وزارة الخارجية الإيرانية: "أكد الجانبان خلال المباحثات على أهمية متابعة تنفيذ اتفاق بكين وتفعيله، بما يعزز الثقة المتبادلة ويوسع نطاق التعاون، ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة".وكذلك اتفق الجانبان على إعادة فتح الممثليات خلال المدة المتفق عليها، والمضي قدماً في اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح سفارتي البلدين في الرياض وطهران، وقنصليتيهما العامتين في جده ومشهد.للمزيد من التفاصيل حول البيان: إيران والسعودية توقعان على بيان مشترك في الصين وتتفقان على عدد من البنود
https://sputnikarabic.ae/20230406/إيران-والسعودية-توقعان-على-بيان-مشترك-في-الصين-وتتفقان-على-استئناف-تبادل-زيارات-المسؤولين-1075583996.html
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العالم, العالم العربي
العالم, العالم العربي

أهم حدث لهذا العام.. وزير الخارجية الصيني يجمع يدي وزيري خارجية السعودية وإيران... فيديو

08:04 GMT 06.04.2023
© Photo / IRNA/Ahamad Moeini Jamوزيرا الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ونظيره السعودي فيصل بن فرحان، في العاصمة الصينية بكين، الصين
وزيرا الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ونظيره السعودي فيصل بن فرحان، في العاصمة الصينية بكين، الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2023
© Photo / IRNA/Ahamad Moeini Jam
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جمع وزير الخارجية الصيني تشين جانج، صباح اليوم الخميس، يدي وزيري الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، تتويجا للنجاح الذي حققته الأطراف في توقيع بيان مشترك والاتفاق على عدد من البنود.
وقع وزيرا خارجية إيران والسعودية صباح اليوم الخميس، على بيان مشترك في الصين، في ختام محادثاتهما، في العاصمة الصينية بكين، الأمر الذي وصفه مراقبون بأحد أهم الأحداث لهذا العام.

ونص البيان على بدء الترتيبات لإعادة فتح السفارات والقنصليات وتوسيع العلاقات والتعاون الثنائي.

وبحسب البيان اتفق وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، على استئناف تبادل زيارات المسؤولين ووفود القطاع الخاص.
وأضاف البيان، بحسب موقع وزارة الخارجية الإيرانية: "أكد الجانبان خلال المباحثات على أهمية متابعة تنفيذ اتفاق بكين وتفعيله، بما يعزز الثقة المتبادلة ويوسع نطاق التعاون، ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة".
وزيرا الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ونظيره السعودي فيصل بن فرحان، في العاصمة الصينية بكين، الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2023
إيران والسعودية توقعان على بيان مشترك في الصين وتتفقان على عدد من البنود
06:32 GMT

وأشار البيان إلى أن الجانبين أكدا "حرصهما على بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتفعيل اتفاقية التعاون الأمني بين البلدين، الموقعة في 2001 والاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب، الموقعة في عام 1998".

وكذلك اتفق الجانبان على إعادة فتح الممثليات خلال المدة المتفق عليها، والمضي قدماً في اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح سفارتي البلدين في الرياض وطهران، وقنصليتيهما العامتين في جده ومشهد.
للمزيد من التفاصيل حول البيان: إيران والسعودية توقعان على بيان مشترك في الصين وتتفقان على عدد من البنود
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