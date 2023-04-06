https://sputnikarabic.ae/20230406/أهم-حدث-لهذا-العام-وزير-الخارجية-الصيني-يجمع-يدي-وزيري-خارجية-السعودية-وإيران-فيديو-1075591842.html

أهم حدث لهذا العام.. وزير الخارجية الصيني يجمع يدي وزيري خارجية السعودية وإيران... فيديو

أهم حدث لهذا العام.. وزير الخارجية الصيني يجمع يدي وزيري خارجية السعودية وإيران... فيديو

جمع وزير الخارجية الصيني تشين جانج، صباح اليوم الخميس، يدي وزيري الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان،... 06.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-06T08:04+0000

2023-04-06T08:04+0000

2023-04-06T08:04+0000

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وقع وزيرا خارجية إيران والسعودية صباح اليوم الخميس، على بيان مشترك في الصين، في ختام محادثاتهما، في العاصمة الصينية بكين، الأمر الذي وصفه مراقبون بأحد أهم الأحداث لهذا العام.وبحسب البيان اتفق وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، على استئناف تبادل زيارات المسؤولين ووفود القطاع الخاص. وأضاف البيان، بحسب موقع وزارة الخارجية الإيرانية: "أكد الجانبان خلال المباحثات على أهمية متابعة تنفيذ اتفاق بكين وتفعيله، بما يعزز الثقة المتبادلة ويوسع نطاق التعاون، ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة".وكذلك اتفق الجانبان على إعادة فتح الممثليات خلال المدة المتفق عليها، والمضي قدماً في اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح سفارتي البلدين في الرياض وطهران، وقنصليتيهما العامتين في جده ومشهد.للمزيد من التفاصيل حول البيان: إيران والسعودية توقعان على بيان مشترك في الصين وتتفقان على عدد من البنود

https://sputnikarabic.ae/20230406/إيران-والسعودية-توقعان-على-بيان-مشترك-في-الصين-وتتفقان-على-استئناف-تبادل-زيارات-المسؤولين-1075583996.html

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