https://sputnikarabic.ae/20230406/إيران-رئيسي-سيلتقي-قريبا-رئيس-الإمارات-محمد-بن-زايد-1075585833.html

إيران... رئيسي سيلتقي قريبا رئيس الإمارات محمد بن زايد

إيران... رئيسي سيلتقي قريبا رئيس الإمارات محمد بن زايد

أعلن مجلس الشورى الإسلامي، (البرلمان الإيراني)، أن "الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، سيلتقي رئيس الإمارات، محمد بن زايد، قريبا". 06.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-06T06:50+0000

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وقال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان، يعقوب رضا زاده، إن "الاتصالات بين وزيري خارجية إيران والإمارات قد بدأت بعد الاجتماع الأخير لأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني مع رئيس الإمارات، والاجتماع الذي تم تقييمه بشكل جيد".وذكر رضا زاده، أنه "بعد زيارة شمخاني للإمارات، سنرى تطورا في العلاقات السياسية بين إيران والإمارات"، مضيفا أن "رئيس الإمارات محمد بن زايد، سيلتقي الرئيس الإيراني قريبا، وقد يعقد هذا الاجتماع في إيران أو في الإمارات".وفي شأن آخر، ثال زاده إنه "من المفترض أن يزور الرئيس الإيراني الرياض تلبية لدعوة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، والتي ستشمل بالتأكيد دولا أخرى أيضا"، متابعا: "من المحتمل أن يقوم سلطان عمان في الأيام والأشهر القادمة بزيارة إيران لتسهيل هذا الأمر".وأفادت وسائل إعلام إيرانية، الثلاثاء الماضي، بأن طهران عينت سفيرا جديدا لها لدى دولة الإمارات، وذلك بعد 8 سنوات من شغور المنصب.وذكرت وكالة "إسنا" للأنباء، نقلا عن مصادر لها، أن سفير إيران الجديد لدى الإمارات هو رضا عامري مدير عام لشؤون الرعایا الإيرانيين بوزارة الخارجية.يذكر أنه في مارس/آذار الماضي، أصدرت كل من السعودية وإيران والصين، بيانا ثلاثيا مشتركا، أعلنت فيه الدول الثلاث قيام إيران والسعودية بتوقيع اتفاقية لاستئناف العلاقات بين البلدين، برعاية من الرئيس الصيني شي جين بينغ.وأوضح البيان أنه "من المقرر فتح سفارتي البلدين في غضون شهرين".وقطعت العلاقات بين السعودية وإيران منذ كانون الثاني/يناير 2016، حين أثار إعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر، في المملكة تظاهرات عنيفة في إيران، تمت خلالها مهاجمة مبنى السفارة السعودية في طهران وإحراقه، لتقطع الرياض علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع طهران.

https://sputnikarabic.ae/20230404/لماذا-قاد-شمخاني-المفاوضات-مع-السعودية-بدلا-من-عبد-اللهيان-1075510588.html

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