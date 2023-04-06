https://sputnikarabic.ae/20230406/الدفاع-اليابانية-تعلن-فقدان-مروحية-تابعة-لقوات-الدفاع-الذاتي-1075599356.html

الدفاع اليابانية تعلن فقدان مروحية تابعة لقوات الدفاع الذاتي

الدفاع اليابانية تعلن فقدان مروحية تابعة لقوات الدفاع الذاتي

قالت وزارة الدفاع اليابانية إن مروحية تابعة لقوات الدفاع الذاتي البرية اختفت من الرادار جنوب غربي البلاد. 06.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-06T10:57+0000

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وأشارت الوزارة إلى أن "المروحية المتعددة الأغراض "UH-60JA"، وعلى متنها 10 أشخاص، كانت تحلق قرب جزيرة مياكوجيما، محافظة أوكيناوا وهي أقصى محافظة يابانية جنوبية، عندما اختفت عن الرادار في حوالي الساعة 4:33 مساءً، اليوم الخميس"، بحسب هيئة الإذاعة اليابانية.ووفقا للبيان، قالت الوزارة إن المروحية أقلعت من مياكوجيما قبل الساعة الرابعة مساءً، وكان من المقرر أن تعود إلى الجزيرة بعد الخامسة مساء، وتبحث قوات الدفاع الذاتي اليابانية وخفر السواحل عن المروحية التابعة للوحدة في محافظة كوماموتو.

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