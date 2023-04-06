https://sputnikarabic.ae/20230406/الدفاع-اليابانية-تعلن-فقدان-مروحية-تابعة-لقوات-الدفاع-الذاتي-1075599356.html
الدفاع اليابانية تعلن فقدان مروحية تابعة لقوات الدفاع الذاتي
الدفاع اليابانية تعلن فقدان مروحية تابعة لقوات الدفاع الذاتي
قالت وزارة الدفاع اليابانية إن مروحية تابعة لقوات الدفاع الذاتي البرية اختفت من الرادار جنوب غربي البلاد. 06.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-06T10:57+0000
2023-04-06T10:57+0000
2023-04-06T10:57+0000
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وأشارت الوزارة إلى أن "المروحية المتعددة الأغراض "UH-60JA"، وعلى متنها 10 أشخاص، كانت تحلق قرب جزيرة مياكوجيما، محافظة أوكيناوا وهي أقصى محافظة يابانية جنوبية، عندما اختفت عن الرادار في حوالي الساعة 4:33 مساءً، اليوم الخميس"، بحسب هيئة الإذاعة اليابانية.ووفقا للبيان، قالت الوزارة إن المروحية أقلعت من مياكوجيما قبل الساعة الرابعة مساءً، وكان من المقرر أن تعود إلى الجزيرة بعد الخامسة مساء، وتبحث قوات الدفاع الذاتي اليابانية وخفر السواحل عن المروحية التابعة للوحدة في محافظة كوماموتو.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار اليابان, بحر اليابان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار اليابان, بحر اليابان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الدفاع اليابانية تعلن فقدان مروحية تابعة لقوات الدفاع الذاتي
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قالت وزارة الدفاع اليابانية إن مروحية تابعة لقوات الدفاع الذاتي البرية اختفت من الرادار جنوب غربي البلاد.
وأشارت الوزارة إلى أن "المروحية المتعددة الأغراض "UH-60JA"، وعلى متنها 10 أشخاص، كانت تحلق قرب جزيرة مياكوجيما، محافظة أوكيناوا وهي أقصى محافظة يابانية جنوبية، عندما اختفت عن الرادار في حوالي الساعة 4:33 مساءً، اليوم الخميس"، بحسب هيئة
الإذاعة اليابانية.
18 نوفمبر 2022, 04:04 GMT
ووفقا للبيان، قالت الوزارة إن المروحية أقلعت من مياكوجيما قبل الساعة الرابعة مساءً، وكان من المقرر أن تعود إلى الجزيرة بعد الخامسة مساء، وتبحث قوات الدفاع الذاتي اليابانية وخفر السواحل عن المروحية التابعة للوحدة في محافظة كوماموتو.