https://sputnikarabic.ae/20230406/الصين-تتوعد-برد-حازم-على-خلفية-اجتماع-رئيس-مجلس-النواب-الأمريكي-ورئيسة-تايوان-1075580472.html
الصين تتوعد برد "حازم" على اجتماع رئيس مجلس النواب الأمريكي ورئيسة تايوان
الصين تتوعد برد "حازم" على اجتماع رئيس مجلس النواب الأمريكي ورئيسة تايوان
أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم الخميس، على خلفية الاجتماع بين رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي ورئيسة تايوان تساي إنغ وين في كاليفورنيا، أن بكين... 06.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-06T01:08+0000
2023-04-06T01:08+0000
2023-04-06T01:14+0000
الصين
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا": "ردًا على أعمال التواطؤ الخاطئة بشكل خطير بين الولايات المتحدة وتايوان، ستتخذ الصين إجراءات حازمة وفعالة لحماية السيادة الوطنية وسلامة أراضيها".ووفقًا للبيان، "حثت الصين الولايات المتحدة على الالتزام بمبدأ "صين واحدة" والالتزام ببنود البيان الثلاثي المشترك بين البلدين.واستقبل رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري كيفن مكارثي في كاليفورنيا يوم الأربعاء، رئيسة تايوان تساي إينغ وين، في مستهل اجتماع أثار غضب بكين حتى قبل انعقاده.وعُقِدَ الاجتماع بين مكارثي وتساي في مكتبة رونالد ريغان الرئاسية بمدينة "سيمي فالي"، في حين احتشد أمام المكتبة متظاهرون مؤيدون لبكين وآخرون مؤيدين لتايوان في تجمعين متضادين.يذكر أن اجتماع الأربعاء هي أول اجتماع معلن بين رئيس لمجلس النواب ورئيس تايواني على الأراضي الأمريكية منذ أن قطعت الولايات المتحدة العلاقات الدبلوماسية الرسمية مع تايوان.وتصاعدت التوترات بين الصين والولايات المتحدة حول تايوان، بعد أن زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي، تايبيه في أغسطس / آب 2022؛ الأمر الذي نددت به بكين، واعتبرته تدخلا في الشؤون الداخلية للبلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230404/الصين-تعارض-بشدة-إمكانية-لقاء-رئيسة-تايوان-مع-رئيس-مجلس-النواب-الأمريكي-1075502269.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, أخبار تايوان, العالم, مجلس النواب الأمريكي
الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, أخبار تايوان, العالم, مجلس النواب الأمريكي
الصين تتوعد برد "حازم" على اجتماع رئيس مجلس النواب الأمريكي ورئيسة تايوان
01:08 GMT 06.04.2023 (تم التحديث: 01:14 GMT 06.04.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم الخميس، على خلفية الاجتماع بين رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي ورئيسة تايوان تساي إنغ وين في كاليفورنيا، أن بكين ستتخذ إجراءات حازمة وفعالة لحماية السيادة الوطنية وسلامة أراضيها.
موسكو - سبوتنيك
. وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا": "ردًا على أعمال التواطؤ الخاطئة بشكل خطير بين الولايات المتحدة وتايوان، ستتخذ الصين إجراءات حازمة وفعالة لحماية السيادة الوطنية وسلامة أراضيها".
ووفقًا للبيان، "حثت الصين الولايات المتحدة على الالتزام بمبدأ "صين واحدة" والالتزام ببنود البيان الثلاثي المشترك بين البلدين.
واستقبل رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري كيفن مكارثي في كاليفورنيا يوم الأربعاء، رئيسة تايوان تساي إينغ وين، في مستهل اجتماع أثار غضب بكين حتى قبل انعقاده.
وعُقِدَ الاجتماع بين مكارثي وتساي في مكتبة رونالد ريغان الرئاسية
بمدينة "سيمي فالي"، في حين احتشد أمام المكتبة متظاهرون مؤيدون لبكين وآخرون مؤيدين لتايوان في تجمعين متضادين.
يذكر أن اجتماع الأربعاء هي أول اجتماع معلن بين رئيس لمجلس النواب ورئيس تايواني على الأراضي الأمريكية منذ أن قطعت الولايات المتحدة العلاقات الدبلوماسية الرسمية مع تايوان.
وتصاعدت التوترات بين الصين والولايات المتحدة حول تايوان، بعد أن زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي، تايبيه في أغسطس / آب 2022؛ الأمر الذي نددت به بكين، واعتبرته تدخلا في الشؤون الداخلية للبلاد.