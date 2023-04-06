https://sputnikarabic.ae/20230406/الكرملين-يؤكد-اتخاذ-إجراءات-لضمان-أمن-روسيا-مع-اقتراب-الناتو-من-حدودها-1075598918.html

الكرملين يؤكد اتخاذ إجراءات لضمان أمن روسيا مع اقتراب "الناتو" من حدودها

الكرملين يؤكد اتخاذ إجراءات لضمان أمن روسيا مع اقتراب "الناتو" من حدودها

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن توسع "الناتو" في اتجاه الحدود الروسية يسبب مشاكل وقلقًا على أمن روسيا. 06.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-06T10:55+0000

2023-04-06T10:55+0000

2023-04-06T10:55+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/1a/1061628824_0:222:3073:1950_1920x0_80_0_0_b68636549186cd2e73ea47aca7e786fd.jpg

موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "انظروا، الناتو يتوسع باتجاه حدود روسيا، وليست روسيا هي التي تقترب من حدود الناتو ببنيتها التحتية العسكرية. الحركة تسير في الاتجاه المعاكس".وكان بيسكوف، قد نوه في وقت سابق، بأن انضمام فنلندا إلى الناتو، لا يسهم في تعزيز الاستقرار، وإنما يخلق تهديدًا إضافيًا لروسيا ما يتطلب اتخاذ إجراءات.وأشارت إلى أن "فنلندا أصبحت واحدة من الدول الصغيرة الأعضاء في الناتو، والتي لا تلعب دورًا مهماً، بعد أن فقدت صوتها الخاص بها في الشؤون الدولية، وتخلت هلسنكي كليا عن هويتها الذاتية وعن أي استقلالية".وأصبحت فنلندا، في الـ4 من أبريل / نيسان الجاري، رسمياً، العضو الحادي والثلاثين في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بعد تسلمها وثيقة انضمامها للحلف.وسلم وزير الخارجية الفنلندي، هافيستو بيكا، وثيقة عضوية بلاده للحلف بعد أن وقع عليها، إلى وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، بحضور الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ.وكانت فنلندا والسويد قد قدمتا، في مايو / أيار من العام الماضي، على خلفية التطورات في أوكرانيا، طلباً إلى الأمين العام للناتو للانضمام إلى الحلف.

https://sputnikarabic.ae/20230406/الكرملين-الوضع-بخصوص-أوكرانيا-لا-يزال-معقداً-وكييف-لا-تظهر-آفاق-تسوية-سلمية-1075597440.html

https://sputnikarabic.ae/20230404/روسيا-انضمام-فنلندا-إلى-الناتو-يؤثر-سلبا-على-العلاقات-بين-هلسنكي-وموسكو---1075505658.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا