https://sputnikarabic.ae/20230406/تصويت-هل-تنجح-جامعة-الدول-العربية-في-كبح-جماح-إسرائيل-في-المسجد-الأقصى؟--1075601009.html
تصويت... هل تنجح جامعة الدول العربية في "كبح جماح" إسرائيل في المسجد الأقصى؟
تصويت... هل تنجح جامعة الدول العربية في "كبح جماح" إسرائيل في المسجد الأقصى؟
أدانت جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، "بأشد العبارات اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى ومهاجمة المصلين والمعتكفين هناك، واعتقال ما يقرب من 400... 06.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-06T11:57+0000
2023-04-06T11:57+0000
2023-04-06T11:57+0000
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
القدس
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ودعا الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، في بيان له، أمس الأربعاء، المجتمع الدولي، ممثلاً في الدول الأعضاء في مجلس الأمن، التحرك بسرعة من أجل دفع إسرائيل لوقف هذا التصعيد الخطير الذي يُنذر بإشعال الموقف في الأراضي الفلسطينية المحتلة.أبدت جامعة الدول العربية، اليوم الخميس، استغرابها، من تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والذي قال فيه إن "قوات الأمن الإسرائيلية يجب أن تعمل على إعادة النظام في المسجد الأقصى وأن إسرائيل تعمل على الحفاظ على الوضع الراهن".وتابع: "مهما قال رئيس الحكومة، اعذروني، لا نصدق أيا من هذه الكلمات. لا يحتاجون إلى ذريعة لاقتحام المسجد الأقصى، فكان بإمكاننا توقع هذه المواجهات قبل رمضان بأسابيع عديدة".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أكد التزام حكومته بتهدئة الأوضاع في المسجد الأقصى والحفاظ على الوضع الراهن عقب أحداث الليلة الماضية.واقتحم جنود إسرائيليون المسجد الأقصى، أمس الأربعاء، وقاموا بالاعتداء على المعتكفين. وأسفر الاقتحام عن إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين المعتكفين وسط حالة من التوتر الشديد في مدينة القدس.
القدس
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, القدس, المسجد الأقصى, опросы, استطلاعات الرأي
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, القدس, المسجد الأقصى, опросы, استطلاعات الرأي
تصويت... هل تنجح جامعة الدول العربية في "كبح جماح" إسرائيل في المسجد الأقصى؟
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أدانت جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، "بأشد العبارات اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى ومهاجمة المصلين والمعتكفين هناك، واعتقال ما يقرب من 400 فلسطيني".
ودعا الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، في بيان له
، أمس الأربعاء، المجتمع الدولي، ممثلاً في الدول الأعضاء في مجلس الأمن، التحرك بسرعة من أجل دفع إسرائيل لوقف هذا التصعيد الخطير الذي يُنذر بإشعال الموقف في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
أبدت جامعة الدول العربية، اليوم الخميس، استغرابها، من تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والذي قال فيه إن "قوات الأمن الإسرائيلية يجب أن تعمل على إعادة النظام في المسجد الأقصى وأن إسرائيل تعمل على الحفاظ على الوضع الراهن".
وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إنه "لا يصدق هذا التصريح"، مضيفا: "أعتقد أن الأمر عكس ذلك تمامًا". وأشار زكي، إلى أن "الحكومة الإسرائيلية عازمة على تأجيج الوضع. كلما كانت لديها مشاكل في المشهد الداخلي ينعكس ذلك مباشرة على الفلسطينيين وهذا بالضبط ما يحدث الآن".
وتابع: "مهما قال رئيس الحكومة، اعذروني، لا نصدق أيا من هذه الكلمات. لا يحتاجون إلى ذريعة لاقتحام المسجد الأقصى، فكان بإمكاننا توقع هذه المواجهات قبل رمضان بأسابيع عديدة".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أكد التزام حكومته بتهدئة الأوضاع في المسجد الأقصى
والحفاظ على الوضع الراهن عقب أحداث الليلة الماضية.
وقال نتنياهو، عبر حسابه على "تويتر": "إسرائيل ملتزمة بالحفاظ على حرية العبادة والوصول إلى جميع الأديان والوضع الراهن في الحرم القدس"، مؤكدا أنه لن يسمح للمتطرفين العنيفين بتغييره.
واقتحم جنود إسرائيليون المسجد الأقصى
، أمس الأربعاء، وقاموا بالاعتداء على المعتكفين. وأسفر الاقتحام عن إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين المعتكفين وسط حالة من التوتر الشديد في مدينة القدس.