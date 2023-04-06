https://sputnikarabic.ae/20230406/تصويت-هل-تنجح-جامعة-الدول-العربية-في-كبح-جماح-إسرائيل-في-المسجد-الأقصى؟--1075601009.html

تصويت... هل تنجح جامعة الدول العربية في "كبح جماح" إسرائيل في المسجد الأقصى؟

تصويت... هل تنجح جامعة الدول العربية في "كبح جماح" إسرائيل في المسجد الأقصى؟

أدانت جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، "بأشد العبارات اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى ومهاجمة المصلين والمعتكفين هناك، واعتقال ما يقرب من 400... 06.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-06T11:57+0000

2023-04-06T11:57+0000

2023-04-06T11:57+0000

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ودعا الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، في بيان له، أمس الأربعاء، المجتمع الدولي، ممثلاً في الدول الأعضاء في مجلس الأمن، التحرك بسرعة من أجل دفع إسرائيل لوقف هذا التصعيد الخطير الذي يُنذر بإشعال الموقف في الأراضي الفلسطينية المحتلة.أبدت جامعة الدول العربية، اليوم الخميس، استغرابها، من تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والذي قال فيه إن "قوات الأمن الإسرائيلية يجب أن تعمل على إعادة النظام في المسجد الأقصى وأن إسرائيل تعمل على الحفاظ على الوضع الراهن".وتابع: "مهما قال رئيس الحكومة، اعذروني، لا نصدق أيا من هذه الكلمات. لا يحتاجون إلى ذريعة لاقتحام المسجد الأقصى، فكان بإمكاننا توقع هذه المواجهات قبل رمضان بأسابيع عديدة".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أكد التزام حكومته بتهدئة الأوضاع في المسجد الأقصى والحفاظ على الوضع الراهن عقب أحداث الليلة الماضية.واقتحم جنود إسرائيليون المسجد الأقصى، أمس الأربعاء، وقاموا بالاعتداء على المعتكفين. وأسفر الاقتحام عن إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين المعتكفين وسط حالة من التوتر الشديد في مدينة القدس.

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