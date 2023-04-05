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https://sputnikarabic.ae/20230405/نتنياهو-نعمل-للحفاظ-على-الوضع-الراهن-وتهدئة-الموقف-بعد-الأحداث-في-المسجد-الأقصى-1075557936.html
نتنياهو: نعمل للحفاظ على الوضع الراهن وتهدئة الموقف بعد الأحداث في المسجد الأقصى
نتنياهو: نعمل للحفاظ على الوضع الراهن وتهدئة الموقف بعد الأحداث في المسجد الأقصى
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، التزام "حكومته بتهدئة الأوضاع في المسجد الأقصى والحفاظ على الوضع الراهن عقب أحداث الليلة... 05.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-05T12:50+0000
2023-04-05T12:50+0000
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
بنيامين نتنياهو
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وقال نتنياهو، عبر حسابه على "تويتر": "إسرائيل ملتزمة بالحفاظ على حرية العبادة والوصول إلى جميع الأديان والوضع الراهن في الحرم القدس"، مؤكدا أنه لن يسمح للمتطرفين العنيفين بتغييره.واقتحم جنود إسرائيليون المسجد الأقصى، اليوم الأربعاء، وقاموا بالاعتداء على المعتكفين. وأسفر الاقتحام عن إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين المعتكفين وسط حالة من التوتر الشديد في مدينة القدس.وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن "القوات الإسرائيلية منعت الأطقم الطبية من الدخول إلى المسجد الأقصى لانتشال المصابين".وأصيب ثلاثة فلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية التي اقتحمت باحات الأقصى، وحاصرت المصلين داخل المصلى القبلي، وفق مراسل "سبوتنيك".وأفادت مصادر طبية فلسطينية بإصابة عدد من المعتكفين، حيث اقتحمت القوات الإسرائيلية عيادة المسجد، وسط أنباء عن إصابة خطيرة بالرأس جراء إطلاق جنود إسرائيليين للرصاص المطاطي.وذكرت الشرطة الإسرائيلية أنها اعتقلت عشرات الأشخاص ممن تحصنوا داخل المسجد، كما أشارت إلى إصابة شرطي بعد رشقه بالحجارة في الأقصى.
https://sputnikarabic.ae/20230405/مجلس-الجامعة-العربية-يعقد-اجتماعا-طارئا-للمندوبين-الدائمين-على-خلفية-أحداث-المسجد-الأقصى-1075555939.html
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, جامعة الدول العربية, العالم
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, جامعة الدول العربية, العالم

نتنياهو: نعمل للحفاظ على الوضع الراهن وتهدئة الموقف بعد الأحداث في المسجد الأقصى

12:50 GMT 05.04.2023
© AP Photo / Oren Zivرئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2023
© AP Photo / Oren Ziv
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أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، التزام "حكومته بتهدئة الأوضاع في المسجد الأقصى والحفاظ على الوضع الراهن عقب أحداث الليلة الماضية".
وقال نتنياهو، عبر حسابه على "تويتر": "إسرائيل ملتزمة بالحفاظ على حرية العبادة والوصول إلى جميع الأديان والوضع الراهن في الحرم القدس"، مؤكدا أنه لن يسمح للمتطرفين العنيفين بتغييره.
واقتحم جنود إسرائيليون المسجد الأقصى، اليوم الأربعاء، وقاموا بالاعتداء على المعتكفين. وأسفر الاقتحام عن إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين المعتكفين وسط حالة من التوتر الشديد في مدينة القدس.
وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن "القوات الإسرائيلية منعت الأطقم الطبية من الدخول إلى المسجد الأقصى لانتشال المصابين".
وأصيب ثلاثة فلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية التي اقتحمت باحات الأقصى، وحاصرت المصلين داخل المصلى القبلي، وفق مراسل "سبوتنيك".
اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين والمعتكفين - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2023
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وأفادت مصادر طبية فلسطينية بإصابة عدد من المعتكفين، حيث اقتحمت القوات الإسرائيلية عيادة المسجد، وسط أنباء عن إصابة خطيرة بالرأس جراء إطلاق جنود إسرائيليين للرصاص المطاطي.
وذكرت الشرطة الإسرائيلية أنها اعتقلت عشرات الأشخاص ممن تحصنوا داخل المسجد، كما أشارت إلى إصابة شرطي بعد رشقه بالحجارة في الأقصى.
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