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طهران: يمكن القول إنه تم تفعيل العلاقات الرسمية بين السعودية وإيران
طهران: يمكن القول إنه تم تفعيل العلاقات الرسمية بين السعودية وإيران
أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، أن اللقاء الذي جمع وزيري خارجية إيران والسعودية في العاصمة الصينية بكين، هو عمليا يعني تفعيل العلاقات بين البلدين. 06.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-06T09:57+0000
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وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في تصريحات له عقب توقيع الاتفاق: "يمكن القول إن العلاقات الرسمية بين البلدين قد تم تفعيلها"، ووصف كنعاني المحادثات التي جرت بين وزيري خارجية البلدين بأنها "جيدة وإيجابية".وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الوزيرين أكدا على أهمية الاستقرار والأمن في المنطقة في إطار المفاوضات التي جرت بينهما خلال جولتين من المحادثات الخاصة والعامة.ولفت إلى أنه "في إطار الإرادة السياسية للبلدين لتوسيع العلاقات في جميع المجالات، أكد الطرفان على الاستعداد المشترك لتنفيذ الاتفاقيات الأساسية القائمة، بما في ذلك الاتفاقية الشاملة للتعاون الثنائي والاتفاقية الأمنية، وعلى هذا الأساس تقرر اتخاذ الخطوات اللازمة بشكل تدريجي".وتابع: "تقرر أن تجتمع وفود حكومية خاصة من البلدين في هذا المجال وتوفر الفرص لتوسيع التعاون التجاري والاقتصادي والتعاون في مجال الاستثمار المشترك".وأكمل: "تم الاتفاق على إنشاء خطوط جوية بين البلدين مع اجتماع الوفود الفنية، وتم التركيز على تسهيل إصدار التأشيرات وخدمات التأشيرات في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، وتسهيل إصدار تأشيرات العمرة".
https://sputnikarabic.ae/20230406/وزير-الخارجية-الإيراني-يعلن-بدء-العلاقات-الدبلوماسية-بين-إيران-والسعودية-1075595200.html
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, السعودية, أخبار السعودية اليوم

طهران: يمكن القول إنه تم تفعيل العلاقات الرسمية بين السعودية وإيران

09:57 GMT 06.04.2023
© Photo / IRNA/Ahamad Moeini Jamوزيرا الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ونظيره السعودي فيصل بن فرحان، في العاصمة الصينية بكين، الصين
وزيرا الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ونظيره السعودي فيصل بن فرحان، في العاصمة الصينية بكين، الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2023
© Photo / IRNA/Ahamad Moeini Jam
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أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، أن اللقاء الذي جمع وزيري خارجية إيران والسعودية في العاصمة الصينية بكين، هو عمليا يعني تفعيل العلاقات بين البلدين.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في تصريحات له عقب توقيع الاتفاق: "يمكن القول إن العلاقات الرسمية بين البلدين قد تم تفعيلها"، ووصف كنعاني المحادثات التي جرت بين وزيري خارجية البلدين بأنها "جيدة وإيجابية".
وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الوزيرين أكدا على أهمية الاستقرار والأمن في المنطقة في إطار المفاوضات التي جرت بينهما خلال جولتين من المحادثات الخاصة والعامة.
ولفت إلى أنه "في إطار الإرادة السياسية للبلدين لتوسيع العلاقات في جميع المجالات، أكد الطرفان على الاستعداد المشترك لتنفيذ الاتفاقيات الأساسية القائمة، بما في ذلك الاتفاقية الشاملة للتعاون الثنائي والاتفاقية الأمنية، وعلى هذا الأساس تقرر اتخاذ الخطوات اللازمة بشكل تدريجي".
وتابع: "تقرر أن تجتمع وفود حكومية خاصة من البلدين في هذا المجال وتوفر الفرص لتوسيع التعاون التجاري والاقتصادي والتعاون في مجال الاستثمار المشترك".
وزيرا الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ونظيره السعودي فيصل بن فرحان، في العاصمة الصينية بكين، الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2023
وزير الخارجية الإيراني يعلن بدء العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية
09:16 GMT
وأكمل: "تم الاتفاق على إنشاء خطوط جوية بين البلدين مع اجتماع الوفود الفنية، وتم التركيز على تسهيل إصدار التأشيرات وخدمات التأشيرات في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، وتسهيل إصدار تأشيرات العمرة".
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