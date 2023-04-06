https://sputnikarabic.ae/20230406/طهران-يمكن-القول-إنه-تم-تفعيل-العلاقات-الرسمية-بين-السعودية-وإيران--1075596545.html

طهران: يمكن القول إنه تم تفعيل العلاقات الرسمية بين السعودية وإيران

طهران: يمكن القول إنه تم تفعيل العلاقات الرسمية بين السعودية وإيران

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، أن اللقاء الذي جمع وزيري خارجية إيران والسعودية في العاصمة الصينية بكين، هو عمليا يعني تفعيل العلاقات بين البلدين. 06.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-06T09:57+0000

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وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في تصريحات له عقب توقيع الاتفاق: "يمكن القول إن العلاقات الرسمية بين البلدين قد تم تفعيلها"، ووصف كنعاني المحادثات التي جرت بين وزيري خارجية البلدين بأنها "جيدة وإيجابية".وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الوزيرين أكدا على أهمية الاستقرار والأمن في المنطقة في إطار المفاوضات التي جرت بينهما خلال جولتين من المحادثات الخاصة والعامة.ولفت إلى أنه "في إطار الإرادة السياسية للبلدين لتوسيع العلاقات في جميع المجالات، أكد الطرفان على الاستعداد المشترك لتنفيذ الاتفاقيات الأساسية القائمة، بما في ذلك الاتفاقية الشاملة للتعاون الثنائي والاتفاقية الأمنية، وعلى هذا الأساس تقرر اتخاذ الخطوات اللازمة بشكل تدريجي".وتابع: "تقرر أن تجتمع وفود حكومية خاصة من البلدين في هذا المجال وتوفر الفرص لتوسيع التعاون التجاري والاقتصادي والتعاون في مجال الاستثمار المشترك".وأكمل: "تم الاتفاق على إنشاء خطوط جوية بين البلدين مع اجتماع الوفود الفنية، وتم التركيز على تسهيل إصدار التأشيرات وخدمات التأشيرات في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، وتسهيل إصدار تأشيرات العمرة".

https://sputnikarabic.ae/20230406/وزير-الخارجية-الإيراني-يعلن-بدء-العلاقات-الدبلوماسية-بين-إيران-والسعودية-1075595200.html

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