https://sputnikarabic.ae/20230407/أردوغان-على-العالم-الإسلامي-أن-يتحد-حيال-الاعتداءات-الإسرائيلية-على-فلسطين-1075654963.html

أردوغان: على العالم الإسلامي أن يتحد حيال الاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين

أردوغان: على العالم الإسلامي أن يتحد حيال الاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى ضرورة توحد العالم الإسلامي إزاء الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة في فلسطين. 07.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-07T14:54+0000

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2023-04-07T14:54+0000

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جاء ذلك في اتصال هاتفي بين أردوغان ونظيره الإيراني حسن روحاني وفق بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، اليوم الجمعة، بحسب وكالة "الأناضول" الرسمية.وتطرق الرئيسان إلى "العلاقات الثنائية، وتطورات إقليمية في مقدمتها اعتداءات إسرائيل على المسجد الأقصى بالقدس المحتلة"، وفق نص البيان.وشدد الرئيس التركي خلال الاتصال "على أهمية وحدة العالم الإسلامي إزاء الهجمات الإسرائيلية المتصاعدة المنافية للإنسانية في فلسطين، وخاصة في المسجد الأقصى".وأكد أردوغان على "ضرورة تغليب الحكمة للحيلولة دون دوامة عنف جديدة، وأنه سيكون من المفيد اتخاذ مبادرات لتوجيه جميع الأطراف إلى تحكيم لغة العقل والمنطق".كما دعا إلى مواصلة الجهود المشتركة "للحفاظ على وضع الأماكن المقدسة في المحافل الدولية، وفي مقدمتها منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة".وأكد أردوغان "أهمية إظهار هذه الوحدة في مواجهة أحداث حرق نسخ من القرآن الكريم التي حدثت مؤخرا في بعض المدن الأوروبية، خاصة أمام السفارات التركية".وشهد المسجد الأقصى خلال الأيام الأخيرة الماضية، اقتحامات متتالية من قبل الشرطة الإسرائيلية لباحاته، وإطلاق وابل من قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، من أجل إخلاء المسجد ومنع المصلين من الاعتكاف فيه.وتطورت الأحداث إلى إطلاق رشقات صاروخية من جنوب لبنان وغزة على مستوطنات وبلدات في شمال وجنوب إسرائيل، فيما ردت الأخيرة، مساء أمس الخميس وفجر اليوم الجمعة، بقصف ما قالت إنها أهداف تابعة لحماس في مدينة صور جنوبي لبنان، وأخرى بقطاع غزة.

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رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, إيران, أخبار إيران, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, آخر أخبار القدس الأن, العالم