https://sputnikarabic.ae/20230407/ارتفاع-عدد-مصابين-هجوم-تل-أبيب-المزدوج-إلى-سبعة-ومصرع-إيطالي-في-العملية-1075664701.html
ارتفاع عدد مصابين هجوم تل أبيب "المزدوج" إلى سبعة ومصرع إيطالي في العملية
ارتفاع عدد مصابين هجوم تل أبيب "المزدوج" إلى سبعة ومصرع إيطالي في العملية
ارتفع عدد الجرحى في الهجوم على متنزه تل أبيب إلى سبعة، نُقل ثلاثة منهم إلى المستشفى في حالة متوسطة، حسبما ذكرت خدمة الطوارئ الطبية الوطنية الإسرائيلية (نجمة... 07.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-07T22:58+0000
2023-04-07T22:58+0000
2023-04-07T22:58+0000
إسرائيل
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عملية دهس
دهس
أخبار فلسطين اليوم
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وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء الجمعة، إن شخصا قتل وأصيب ستة عندما اصطدمت سيارة بالمارة في ممشى تل أبيب.في وقت لاحق قالت نجمة داود الحمراء، إن "ما مجموعه 8 أشخاص أصيبوا في الهجوم، رجل يبلغ من العمر 30 عامًا أعلن عن وفاته على الفور و7 جرحى أصيبوا في السيارة وتم نقلهم إلى مستشفى إيخيلوف، بينهم: 3 في حالة متوسطة: رجلان (74 عاما و39 عاما وفتاة 17 عاما".وبحسب الشرطة الإسرائيلية ، فقد تم "تحييد" سائق السيارة.المصابون سياحوقالت نجمة داود الحمراء في وقت سابق يوم الجمعة، إن القتيل البالغ من العمر 30 عامًا والأشخاص الذين أصيبوا بجروح في هجوم الجمعة على متنزه تل أبيب كانوا جميعًا من السياح.ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي تأكيد وزير الخارجية الإيطالي بأن "المقتول في عملية تل أبيب هو مواطن إيطالي يدعى اليساندرو فاريني".الشرطة تكشف تفاصيل الحادثوأعلنت الشرطة الإسرائيلية أن "المنفذ دهس بسيارة قادها وبشكل متعمد مجموعة من المشاة، وأنه عندما هرع إلى المكان عدد من الأشخاص للمساعدة كان بينهم ضابط شرطة".وأضافت الشرطة الإسرائيلية بالقول إن "ضابط الشرطة لاحظ أن سائق السيارة حاول الترجل وإشهار سلاح كان بحوزته، لكنه باغته وقام بإطلاق النار عليه، حيث أصيب بجراح خطيرة توفي على إثرها".منفذ عملية الدهس عربي من سكان إسرائيلكشفت الأجهزة الأمنية عن هوية منفذ عملية تل أبيب، التي وقعت مساء اليوم الجمعة، أنه من سكان مدينة كفر قاسم العربية داخل إسرائيل.وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان، إن "منفذ عملية تل أبيب هو يوسف أبو جابر 45 عاما من قرية كفر قاسم، ويحمل الجنسية الإسرائيلية، واستعمل سيارة عائلته في تنفيذ العملية".نتنياهو يأمر باستدعاء الاحتياطوقد أعلن ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلي فور وقوع العملية، أنه أصدر تعليماته للشرطة بتجنيد كافة وحدات الاحتياط في قوات حرس الحدود، ودعمها بقوات إضافية لمواجهة ما سماه بموجة "الإرهاب المتصاعدة"، وطالب نتنياهو الإسرائيليين بالالتزام بتعليمات الأجهزة الأمنية.
https://sputnikarabic.ae/20230407/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-تعرض-أحد-مواقعه-لإطلاق-نار-شمالي-الضفة-الغربية-1075664135.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, عملية دهس, دهس, أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, عملية دهس, دهس, أخبار فلسطين اليوم
ارتفاع عدد مصابين هجوم تل أبيب "المزدوج" إلى سبعة ومصرع إيطالي في العملية
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ارتفع عدد الجرحى في الهجوم على متنزه تل أبيب إلى سبعة، نُقل ثلاثة منهم إلى المستشفى في حالة متوسطة، حسبما ذكرت خدمة الطوارئ الطبية الوطنية الإسرائيلية (نجمة داود الحمراء).
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء الجمعة، إن شخصا قتل وأصيب ستة عندما اصطدمت سيارة بالمارة في ممشى تل أبيب.
في وقت لاحق قالت نجمة داود الحمراء، إن "ما مجموعه 8 أشخاص أصيبوا في الهجوم
، رجل يبلغ من العمر 30 عامًا أعلن عن وفاته على الفور و7 جرحى أصيبوا في السيارة وتم نقلهم إلى مستشفى إيخيلوف، بينهم: 3 في حالة متوسطة: رجلان (74 عاما و39 عاما وفتاة 17 عاما".
وبحسب الشرطة الإسرائيلية ، فقد تم "تحييد" سائق السيارة
.
المصابون سياح
وقالت نجمة داود الحمراء في وقت سابق يوم الجمعة، إن القتيل البالغ من العمر 30 عامًا والأشخاص الذين أصيبوا بجروح في هجوم الجمعة على متنزه تل أبيب كانوا جميعًا من السياح.
وأسفرت العملية عن مقتل سائح إيطالي وإصابة 7 آخرين بجروح متفاوتة، جراء تعرضهم لعملية مزدوجة، حيث أطلق المنفذ النار عليهم وقام بدهس عدد منهم.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي تأكيد وزير الخارجية الإيطالي بأن "المقتول في عملية تل أبيب هو مواطن إيطالي يدعى اليساندرو فاريني".
الشرطة تكشف تفاصيل الحادث
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أن "المنفذ دهس بسيارة قادها وبشكل متعمد
مجموعة من المشاة، وأنه عندما هرع إلى المكان عدد من الأشخاص للمساعدة كان بينهم ضابط شرطة".
وأضافت الشرطة الإسرائيلية بالقول إن "ضابط الشرطة لاحظ أن سائق السيارة حاول الترجل وإشهار سلاح كان بحوزته، لكنه باغته وقام بإطلاق النار عليه، حيث أصيب بجراح خطيرة توفي على إثرها".
منفذ عملية الدهس عربي من سكان إسرائيل
كشفت الأجهزة الأمنية عن هوية منفذ عملية تل أبيب، التي وقعت مساء اليوم الجمعة، أنه من سكان مدينة كفر قاسم العربية داخل إسرائيل.
وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان، إن "منفذ عملية تل أبيب هو يوسف أبو جابر 45 عاما من قرية كفر قاسم، ويحمل الجنسية الإسرائيلية، واستعمل سيارة عائلته في تنفيذ العملية".
نتنياهو يأمر باستدعاء الاحتياط
وقد أعلن ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلي فور وقوع العملية، أنه أصدر تعليماته للشرطة بتجنيد كافة وحدات الاحتياط في قوات حرس الحدود، ودعمها بقوات إضافية لمواجهة ما سماه بموجة "الإرهاب المتصاعدة"، وطالب نتنياهو الإسرائيليين بالالتزام بتعليمات الأجهزة الأمنية.