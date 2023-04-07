https://sputnikarabic.ae/20230407/نتنياهو-يوجه-الشرطة-والجيش-الإسرائيليين-باستدعاء-قوات-الاحتياط-عقب-عملية-تل-أبيب-1075662590.html
نتنياهو يوجه الشرطة والجيش باستدعاء قوات الاحتياط عقب عملية تل أبيب
نتنياهو يوجه الشرطة والجيش باستدعاء قوات الاحتياط عقب عملية تل أبيب
وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الجمعة، الجيش وشرطة حرس الحدود باستدعاء قوات الاحتياط، عقب عملية إطلاق نار على كورنيش تل أبيب أسفرت عن... 07.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-07T19:57+0000
2023-04-07T19:57+0000
2023-04-07T20:17+0000
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وقالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الرسمية: "وجه رئيس الوزراء نتنياهو الشرطة بتعبئة جميع سرايا حرس الحدود في الاحتياط والجيش الإسرائيلي لتعبئة قوات إضافية لمواجهة الهجوم الإرهابي".وقتل شخص وأصيب 6 آخرون في عملية إطلاق نار يجرى التحقق فيما إذا كانت هجوما مزدوجا على كورنيش مدينة تل أبيب.وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن القتيل هو سائح (لم تحدد جنسيته) عمره 30 عاما.وأوضحت: "قُتل سائح يبلغ من العمر 30 عامًا مساء اليوم (الجمعة) بإطلاق نار على كورنيش تل أبيب، وأصيب ستة آخرون على ما يبدو بإطلاق نار وعملية دهس".وأكدت الصحيفة أنه تم تحييد منفذ الهجوم وهو من سكان بلدة كفر قاسم العربية داخل الخط الأخضر، أي أنه يحمل الهوية الإسرائيلية.وأضافت أن سيارة المنفذ انقلبت في حديقة شارل كلور، وقامت قوات الشرطة التي هرعت إلى المكان بإطلاق النار عليه.ووفقا لهيئة الإسعاف الإسرائيلية، وقع الهجوم الأول في شارع يحزقئيل كويبمان، حيث أصيب سائحان بجروح طفيفة، وتم نقلهما إلى مستشفى ولفسون.وفي الهجوم الثاني، أصيب أربعة أشخاص بجروح متوسطة وخفيفة وتم نقلهم إلى مستشفى إيخيلوف، وتم إعلان وفاة أحدهم.
https://sputnikarabic.ae/20230407/إصابة-إسرائيليين-اثنين-بجروح-خطيرة-في-إطلاق-نار-بتل-أبيب-1075661569.html
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الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
نتنياهو يوجه الشرطة والجيش باستدعاء قوات الاحتياط عقب عملية تل أبيب
19:57 GMT 07.04.2023 (تم التحديث: 20:17 GMT 07.04.2023) تابعنا عبر
وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الجمعة، الجيش وشرطة حرس الحدود باستدعاء قوات الاحتياط، عقب عملية إطلاق نار على كورنيش تل أبيب أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 6 وتحييد المنفذ.
وقالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الرسمية: "وجه رئيس الوزراء نتنياهو
الشرطة بتعبئة جميع سرايا حرس الحدود في الاحتياط والجيش الإسرائيلي لتعبئة قوات إضافية لمواجهة الهجوم الإرهابي".
وقتل شخص وأصيب 6 آخرون في عملية إطلاق نار يجرى التحقق فيما إذا كانت هجوما مزدوجا على كورنيش مدينة تل أبيب.
وقالت صحيفة
"يديعوت أحرونوت" العبرية، إن القتيل هو سائح (لم تحدد جنسيته) عمره 30 عاما.
وأوضحت: "قُتل سائح يبلغ من العمر 30 عامًا مساء اليوم (الجمعة) بإطلاق نار على كورنيش تل أبيب، وأصيب ستة آخرون على ما يبدو بإطلاق نار وعملية دهس".
وأكدت الصحيفة أنه تم تحييد منفذ الهجوم وهو من سكان بلدة كفر قاسم العربية داخل الخط الأخضر، أي أنه يحمل الهوية الإسرائيلية.
وأضافت أن سيارة المنفذ انقلبت في حديقة شارل كلور، وقامت قوات الشرطة التي هرعت إلى المكان بإطلاق النار عليه.
ووفقا لهيئة الإسعاف الإسرائيلية، وقع الهجوم الأول في شارع يحزقئيل كويبمان، حيث أصيب سائحان بجروح طفيفة، وتم نقلهما إلى مستشفى ولفسون.
وفي الهجوم الثاني
، أصيب أربعة أشخاص بجروح متوسطة وخفيفة وتم نقلهم إلى مستشفى إيخيلوف، وتم إعلان وفاة أحدهم.