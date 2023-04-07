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Позиции мобилизованных из Калужской области в Южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230407/البنتاغون-يدرس-معلومات-بشأن-تسريب-جديد-لوثائق-أمريكية-سرية-حول-أوكرانيا-والصين-1075664997.html
البنتاغون يدرس معلومات بشأن تسريب جديد لوثائق أمريكية سرية حول أوكرانيا والصين
البنتاغون يدرس معلومات بشأن تسريب جديد لوثائق أمريكية سرية حول أوكرانيا والصين
صرحت وزارة الدفاع الأمريكية بأن البنتاغون يقوم حاليا بدراسة معلومات وردت عن تسرُب جديد لوثائق أمريكية سرية بشأن أوكرانيا والصين. 07.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-07T23:50+0000
2023-04-07T23:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
البنتاغون الأمريكي
أخبار أوكرانيا
الصين
تسريب معلومات سرية
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وقال متحدث باسم البنتاغون لوكالة "نوفوستي" مجيبا على سؤال في هذا الشأن، "وزارة الدفاع تدرس هذه المسألة الآن، ونحن نقوم بتقييمها".وفي وقت سابق يوم الجمعة، ذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلاً عن مسؤولين مطلعين على الأمر، أن مجموعة جديدة من الوثائق السرية تم تسريبها عبر الإنترنت تضمنت أسرارًا للأمن القومي للولايات المتحدة تتعلق بأوكرانيا والصين والشرق الأوسط.وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" فإن الوثائق تعود إلى الأول من مارس/ آذار، ويتم تسريبها على شبكات التواصل الاجتماعي، وتمثل انتهاكاً كبيراً لمعلومات الاستخبارات الأمريكية.ووفقًا للصحيفة تحتوي الوثائق على معلومات موجزة عن 12 لواءًا أوكرانيًا يتم تجميعهم، يبدو أن تسعة منها تم تدريبها وتجهيزها من قبل الولايات المتحدة وأعضاء آخرين في حلف شمال الأطلسي(الناتو).ويُزعم أن الوثيقة السرية تنص على أنه من المتوقع أن تكون ستة من هذه الألوية التسعة جاهزة بحلول 31 مارس، والباقي بحلول 30 أبريل/نسيان. وزعمت الوثائق أيضًا أنّه سيتطلب أكثر من 250 دبابة وأكثر من 350 مركبة.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230405/البنتاغون-لم-نبدأ-تدريب-القوات-الأوكرانية-على-تشغيل-دبابات-أبرامز-بعد-1075574237.html
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البنتاغون الأمريكي, أخبار أوكرانيا, الصين, تسريب معلومات سرية
البنتاغون الأمريكي, أخبار أوكرانيا, الصين, تسريب معلومات سرية

البنتاغون يدرس معلومات بشأن تسريب جديد لوثائق أمريكية سرية حول أوكرانيا والصين

23:50 GMT 07.04.2023
© AFP 2023 / EVA HAMBACHوزارة الدفاع الأمريكية - البنتاغون
وزارة الدفاع الأمريكية - البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2023
© AFP 2023 / EVA HAMBACH
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صرحت وزارة الدفاع الأمريكية بأن البنتاغون يقوم حاليا بدراسة معلومات وردت عن تسرُب جديد لوثائق أمريكية سرية بشأن أوكرانيا والصين.
وقال متحدث باسم البنتاغون لوكالة "نوفوستي" مجيبا على سؤال في هذا الشأن، "وزارة الدفاع تدرس هذه المسألة الآن، ونحن نقوم بتقييمها".
وفي وقت سابق يوم الجمعة، ذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلاً عن مسؤولين مطلعين على الأمر، أن مجموعة جديدة من الوثائق السرية تم تسريبها عبر الإنترنت تضمنت أسرارًا للأمن القومي للولايات المتحدة تتعلق بأوكرانيا والصين والشرق الأوسط.
وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" فإن الوثائق تعود إلى الأول من مارس/ آذار، ويتم تسريبها على شبكات التواصل الاجتماعي، وتمثل انتهاكاً كبيراً لمعلومات الاستخبارات الأمريكية.
ووفقًا للصحيفة تحتوي الوثائق على معلومات موجزة عن 12 لواءًا أوكرانيًا يتم تجميعهم، يبدو أن تسعة منها تم تدريبها وتجهيزها من قبل الولايات المتحدة وأعضاء آخرين في حلف شمال الأطلسي(الناتو).
دبابات إم1 إيه2 أبرامز - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
البنتاغون: لم نبدأ تدريب القوات الأوكرانية على تشغيل دبابات "أبرامز" بعد
5 أبريل, 20:23 GMT
ويُزعم أن الوثيقة السرية تنص على أنه من المتوقع أن تكون ستة من هذه الألوية التسعة جاهزة بحلول 31 مارس، والباقي بحلول 30 أبريل/نسيان. وزعمت الوثائق أيضًا أنّه سيتطلب أكثر من 250 دبابة وأكثر من 350 مركبة.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:52 GMT
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