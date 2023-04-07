https://sputnikarabic.ae/20230407/البنتاغون-يدرس-معلومات-بشأن-تسريب-جديد-لوثائق-أمريكية-سرية-حول-أوكرانيا-والصين-1075664997.html

البنتاغون يدرس معلومات بشأن تسريب جديد لوثائق أمريكية سرية حول أوكرانيا والصين

البنتاغون يدرس معلومات بشأن تسريب جديد لوثائق أمريكية سرية حول أوكرانيا والصين

صرحت وزارة الدفاع الأمريكية بأن البنتاغون يقوم حاليا بدراسة معلومات وردت عن تسرُب جديد لوثائق أمريكية سرية بشأن أوكرانيا والصين. 07.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-07T23:50+0000

2023-04-07T23:50+0000

2023-04-07T23:49+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

البنتاغون الأمريكي

أخبار أوكرانيا

الصين

تسريب معلومات سرية

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وقال متحدث باسم البنتاغون لوكالة "نوفوستي" مجيبا على سؤال في هذا الشأن، "وزارة الدفاع تدرس هذه المسألة الآن، ونحن نقوم بتقييمها".وفي وقت سابق يوم الجمعة، ذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلاً عن مسؤولين مطلعين على الأمر، أن مجموعة جديدة من الوثائق السرية تم تسريبها عبر الإنترنت تضمنت أسرارًا للأمن القومي للولايات المتحدة تتعلق بأوكرانيا والصين والشرق الأوسط.وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" فإن الوثائق تعود إلى الأول من مارس/ آذار، ويتم تسريبها على شبكات التواصل الاجتماعي، وتمثل انتهاكاً كبيراً لمعلومات الاستخبارات الأمريكية.ووفقًا للصحيفة تحتوي الوثائق على معلومات موجزة عن 12 لواءًا أوكرانيًا يتم تجميعهم، يبدو أن تسعة منها تم تدريبها وتجهيزها من قبل الولايات المتحدة وأعضاء آخرين في حلف شمال الأطلسي(الناتو).ويُزعم أن الوثيقة السرية تنص على أنه من المتوقع أن تكون ستة من هذه الألوية التسعة جاهزة بحلول 31 مارس، والباقي بحلول 30 أبريل/نسيان. وزعمت الوثائق أيضًا أنّه سيتطلب أكثر من 250 دبابة وأكثر من 350 مركبة.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

https://sputnikarabic.ae/20230405/البنتاغون-لم-نبدأ-تدريب-القوات-الأوكرانية-على-تشغيل-دبابات-أبرامز-بعد-1075574237.html

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البنتاغون الأمريكي, أخبار أوكرانيا, الصين, تسريب معلومات سرية