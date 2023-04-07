https://sputnikarabic.ae/20230407/الجيش-اللبناني-يعلن-العثور-على-راجمة-صواريخ-بداخلها-عدد-لم-يتم-إطلاقه-صور-1075629458.html

الجيش اللبناني يعلن العثور على راجمة صواريخ بداخلها عدد لم يتم إطلاقه.. صور

الجيش اللبناني يعلن العثور على راجمة صواريخ بداخلها عدد لم يتم إطلاقه.. صور

أكد بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني، العثور على راجمة صواريخ في سهل مرجعيون بداخلها عدد من الصواريخ التي لم يتم إطلاقها. 07.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-07T06:51+0000

2023-04-07T06:51+0000

2023-04-07T06:51+0000

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وقال البيان الذي نشرته القيادة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "وحدة من الجيش عثرت في سهل مرجعيون، على راجمة صواريخ بداخلها عدد من الصّواريخ الّتي لم تنطلق، ويجري العمل على تفكيكها".وعلى تويتر أيضا كشفت قيادة الجيش اللبناني أن أمس الخميس تم إطلاق عدد من الصواريخ من محيط بلدات في قضاء صور وذلك في اتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.وقال بيان القيادة أمس: "بتاريخ 6/4/2023، أطلِق عدد من الصّواريخ من محيط بلدات القليلة والمعلية وزبقين في قضاء صور، باتجاه الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة". بعدها، كشفت أنّ "وحدة من الجيش عثرت على منصّات صواريخ وعدد من الصّواريخ المعدّة للإطلاق، في محيط بلدتَي زبقين والقليلة، ويجري العمل على تفكيكها".يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي، أعلن في وقت باكر من صباح اليوم الجمعة، أنه نفذ غارات على مواقع تابعة لحركة حماس وفصائل فلسطينية في جنوب لبنان وقطاع غزة، ردا على إطلاق رشقات صاروخية أمس الخميس من لبنان على مستوطنات شمالي إسرائيل.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، أمس، رصد إطلاق 34 قذيفة صاروخية من الأراضي اللبنانية تجاه الأراضي الإسرائيلية، حيث تم اعتراض 25 منها من قبل الدفاعات الجوية، فيما سقطت 5 قذائف داخل إسرائيل.ويأتي هذا التصعيد، في أعقاب الأحداث التي شهدها المسجد الأقصى، قبل يومين، بعدما اقتحمت القوات الإسرائيلية المسجد، واعتدت على المصلين، الذين حاولت طردهم بقوة السلاح.وعقب هذه الأحداث، أطلق فلسطينيون 10 قذائف صاروخية من قطاع غزة، صوب المدن والبلدات الإسرائيلية في غلاف غزة.وردا على ذلك، قصفت الطائرات والمدفعية الإسرائيلية، عدة مواقع للفصائل الفلسطينية، في جنوب ووسط قطاع غزة؛ دون وقوع إصابات.طالع أيضا: اليونيفيل: لبنان وإسرائيل يقولان إنهما "لا يريدان الحرب" بعد التصعيد الأخير

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https://sputnikarabic.ae/20230407/الجيش-الإسرائيلي-يحمل-لبنان-مسؤولية-كل-صاروخ-يطلق-من-أراضيه-1075626831.html

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