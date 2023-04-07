https://sputnikarabic.ae/20230407/اليونيفيل-لبنان-وإسرائيل-يقولان-إنهما-لا-يريدان-الحرب-بعد-التصعيد-الأخير-1075627097.html

اليونيفيل: لبنان وإسرائيل يقولان إنهما "لا يريدان الحرب" بعد التصعيد الأخير

اليونيفيل: لبنان وإسرائيل يقولان إنهما "لا يريدان الحرب" بعد التصعيد الأخير

أعلنت قوات اليونيفيل، فجر اليوم الجمعة، أنه تم رصد قصف في محيط صور جنوبي لبنان، لافتة إلى أن الجانبين الإسرائيلي واللبناني أكدا عدم رغبتهما في تطور الأوضاع إلى... 07.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-07T02:25+0000

2023-04-07T02:25+0000

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القدس - سبوتنيك. وقالت قوات اليونيفيل في بيان إنه "رصدنا قصفا في محيط صور بلبنان.. وأحداث اليوم الماضي قد تؤدي إلى تصعيد خطير في المنطقة".وأضافت أن "قائد القوة الجنرال هارولد لازارو تحدث إلى السلطات على جانبي الخط الأزرق.. وقال الجانبان إنهما لا يريدان الحرب".وفي وقت سابق، صباح اليوم الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه ينفذ ضربات "في لبنان"، من حيث أُطلقت أكثر من 30 صاروخًا على إسرائيل في اليوم السابق.وأوضح الجيش في بيانٍ قصير أصدره الساعة 4:07 صباحًا (0107 بتوقيت غرينتش) أنه "يقوم حاليًا بضربات في لبنان"، دون تقديم تفاصيل إضافية.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، أمس، رصد إطلاق 34 قذيفة صاروخية من الأراضي اللبنانية تجاه الأراضي الإسرائيلية، حيث تم اعتراض 25 منها من قبل الدفاعات الجوية، فيما سقطت 5 قذائف داخل إسرائيل.وحملت إسرائيل، حركة "حماس" المسؤولية عن إطلاق القذائف الصاروخية، من لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية.ويأتي هذا التصعيد، في أعقاب الأحداث التي شهدها المسجد الأقصى، قبل يومين، بعدما اقتحمت القوات الإسرائيلية المسجد، واعتدت على المصلين، الذين حاولت طردهم بقوة السلاح.وعقب هذه الأحداث، أطلق فلسطينيون 10 قذائف صاروخية من قطاع غزة، صوب المدن والبلدات الإسرائيلية في غلاف غزة.وردا على ذلك، قصفت الطائرات والمدفعية الإسرائيلية، عدة مواقع للفصائل الفلسطينية، في جنوب ووسط قطاع غزة؛ دون وقوع إصابات.

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https://sputnikarabic.ae/20230407/انفجارات-عنيفة-في-مدينة-صور-بجنوب-لبنان-1075626161.html

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اليونيفيل, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي