https://sputnikarabic.ae/20230407/كلاشينكوف-تعلن-رفع-طاقتها-الإنتاجية-بنسبة-الخمس-1075661328.html
"كلاشينكوف" تعلن رفع طاقتها الإنتاجية بنسبة الخمس
"كلاشينكوف" تعلن رفع طاقتها الإنتاجية بنسبة الخمس
أظهرت نتائج شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط من العام الحالي 2023 تحقيق خطة إنتاج بندقية "كلاشينكوف" في عدد من المناطق زيادة قدرها 20% عن مستوى عام 2022. 07.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-07T18:58+0000
2023-04-07T18:58+0000
2023-04-07T18:58+0000
روسيا
رصد عسكري
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وعلق آلان لوشنيكوف، رئيس شركة "كلاشينكوف" لشركة "روستيخ": "هذا العام نواجه مهامًا طموحة"."هذه ليست فقط زيادة كبيرة في حجم أوامر الدفاع الحكومية، ولكن أيضًا زيادة كبيرة في إنتاج السلع المدنية، في المقام الأول في بناء الأدوات الآلية وتصنيع المنتجات".وأضاف: "كان القلق على أكبر العقود في قسم إنتاج الأسلحة وأجزاء التصنيع الآلية، حيث كان نمو الإنتاج العام الماضي هو الأعلى في السنوات الأخيرة بنسبة 40%".
https://sputnikarabic.ae/20221102/شركة-كلاشينكوف-تعلن-أنها-تزود-الجيش-الروسي-بطائرات-مسيرة-1069739672.html
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روسيا, رصد عسكري
"كلاشينكوف" تعلن رفع طاقتها الإنتاجية بنسبة الخمس
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أظهرت نتائج شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط من العام الحالي 2023 تحقيق خطة إنتاج بندقية "كلاشينكوف" في عدد من المناطق زيادة قدرها 20% عن مستوى عام 2022.
وعلق آلان لوشنيكوف، رئيس شركة "كلاشينكوف" لشركة "روستيخ
": "هذا العام نواجه مهامًا طموحة".
"هذه ليست فقط زيادة كبيرة في حجم أوامر الدفاع الحكومية، ولكن أيضًا زيادة كبيرة في إنتاج السلع المدنية، في المقام الأول في بناء الأدوات الآلية وتصنيع المنتجات".
نذكر أنه في عام 2022، أنتجت الشركة كميات قياسية من السلع، بما في ذلك كجزء من تنفيذ مهام الدولة في القطاع الدفاعي.
وأضاف: "كان القلق على أكبر العقود في قسم إنتاج الأسلحة وأجزاء التصنيع الآلية، حيث كان نمو الإنتاج
العام الماضي هو الأعلى في السنوات الأخيرة بنسبة 40%".