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https://sputnikarabic.ae/20230222/شركة-روس-أوبورون-إكسبورت-تتحدث-لـسبوتنيك-عن-منتجاتها-وأسلحتها-في-معرض-أيديكس-1073876125.html
شركة "روس أوبورون إكسبورت" تتحدث لـ"سبوتنيك" عن منتجاتها وأسلحتها في معرض أيديكس
شركة "روس أوبورون إكسبورت" تتحدث لـ"سبوتنيك" عن منتجاتها وأسلحتها في معرض أيديكس
قال المتحدث باسم شركة روس أوبورون إكسبورت فيتشيسلاف دافيدينكو، إن الشركة مشاركة في معرض الدفاع الدولي آيدكس 2023 المقام في الإمارات العربية المتحدة بأكثر من... 22.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-22T13:16+0000
2023-02-22T13:16+0000
روسيا
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وأوضح دافيدينكو لوكالة "سبوتنيك" أن من بين الأسلحة المشاركة في المعرض محطة الأسلحة المتحكم بها عن بعد AU-220M المزودة بمدفع تلقائي من عيار 57 ملم، وصواريخ أنظمة الدفاع، والدروع الدفاعية من طراز ERA.وأضاف أن من بين الأسلحة المعروضة أيضاً سلسلة بنادق كلاشينكوف AK-100 وAK-200 وAK 3008 وAK-12 وAK-15 وppk وPLK.وأشار المتحدث باسم روس أوبورون إلى أن الجناح الروسي يضم أيضا بعض المعدات والذخيرة للجنود إلى جانب عدد من المروحيات من بينها K-226 ذات المهام المتعددة بما يشمل نقل المعدات والأشخاص أي يمكن تخصيصها على حسب المهمة المفروضة، وأيضا مروحية ME -171- A3 وهي مروحية نقل عسكري يمكنها نقل الجنود والعتاد ومهام أخرى، وأخيرا المروحية K62 وهي أيضاً مروحية متعددة المهام من الفئة المتوسطة لنقل الأفراد والبضائع. وحول الأسلحة التي تعرض للمرة الأولى، أشار دافيدينكو إلى محطة الأسلحة المتحكم بها عن بعد المزودة بمدفع من عيار 57 ملم، والتشكيلة الكاملة لـAK-19 وAK 3008 وPLK وPPK.ولفت دافيدينكو إلى أن الشركة منفتحة على أي أشكال للتعاون مع الشركاء في المنطقة العربية وهو أحد أهداف هذا المعرض.وحول الإقبال على الأسلحة الروسية في المعرض، قال دافيدينكو إن القاعة كانت مزدحمة للغاية خلال العروض العامة التي أقيمت لها، إذ يهتم الكثيرون بالأسلحة الروسية، مشيراً إلى عدم وضع الشركة أي موانع أمام الناس من جميع أنحاء العالم للتعرف على منتجات الشركة.ويستضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض الدورة الـ 16 من معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023" والدورة الـ 7 من معرض الدفاع والأمن البحري "نافدكس 2023" خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير/ شباط الجاري.يذكر أن النسخة الافتتاحية لـ "آيدكس" انطلقت في 1993 ليصل حجم المشاركة في نسخة 2023 لنحو 130 ألف زائر من 67 دولة، بينما انطلقت النسخة الأولى من معرض "نافدكس" للصناعات الدفاعية البحرية في 2011.
https://sputnikarabic.ae/20230220/الجناح-الروسي-أحد-أكبر-الأجنحة-في-معرض-أبو-ظبي-للأسلحة-1073757342.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري, آيدكس 2023, نافدكس 2023, حصري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري, آيدكس 2023, نافدكس 2023, حصري

شركة "روس أوبورون إكسبورت" تتحدث لـ"سبوتنيك" عن منتجاتها وأسلحتها في معرض أيديكس

13:16 GMT 22.02.2023
© Sputnik . Evgeniy Biyatovجناح شكة تصدير الأسلحة الروسية في معرض دبي للطيران
جناح شكة تصدير الأسلحة الروسية في معرض دبي للطيران - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2023
© Sputnik . Evgeniy Biyatov
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حصري
قال المتحدث باسم شركة روس أوبورون إكسبورت فيتشيسلاف دافيدينكو، إن الشركة مشاركة في معرض الدفاع الدولي آيدكس 2023 المقام في الإمارات العربية المتحدة بأكثر من 160 منتجا تنقسم بين أسلحة بالحجم الحقيقي ونماذج لأسلحة.
وأوضح دافيدينكو لوكالة "سبوتنيك" أن من بين الأسلحة المشاركة في المعرض محطة الأسلحة المتحكم بها عن بعد AU-220M المزودة بمدفع تلقائي من عيار 57 ملم، وصواريخ أنظمة الدفاع، والدروع الدفاعية من طراز ERA.
وأضاف أن من بين الأسلحة المعروضة أيضاً سلسلة بنادق كلاشينكوف AK-100 وAK-200 وAK 3008 وAK-12 وAK-15 وppk وPLK.
© Sputnikأسلحة خفيفة من داخل الجناح الروسي في ايدكس 2023
أسلحة خفيفة من داخل الجناح الروسي في ايدكس 2023 - سبوتنيك عربي
1/3
© Sputnik
أسلحة خفيفة من داخل الجناح الروسي في ايدكس 2023
© Sputnikأسلحة خفيفة من داخل الجناح الروسي في ايدكس 2023
أسلحة خفيفة من داخل الجناح الروسي في ايدكس 2023 - سبوتنيك عربي
2/3
© Sputnik
أسلحة خفيفة من داخل الجناح الروسي في ايدكس 2023
© Sputnikأسلحة خفيفة من داخل الجناح الروسي في ايدكس 2023
أسلحة خفيفة من داخل الجناح الروسي في ايدكس 2023 - سبوتنيك عربي
3/3
© Sputnik
أسلحة خفيفة من داخل الجناح الروسي في ايدكس 2023
1/3
© Sputnik
أسلحة خفيفة من داخل الجناح الروسي في ايدكس 2023
2/3
© Sputnik
أسلحة خفيفة من داخل الجناح الروسي في ايدكس 2023
3/3
© Sputnik
أسلحة خفيفة من داخل الجناح الروسي في ايدكس 2023
وأشار المتحدث باسم روس أوبورون إلى أن الجناح الروسي يضم أيضا بعض المعدات والذخيرة للجنود إلى جانب عدد من المروحيات من بينها K-226 ذات المهام المتعددة بما يشمل نقل المعدات والأشخاص أي يمكن تخصيصها على حسب المهمة المفروضة، وأيضا مروحية ME -171- A3 وهي مروحية نقل عسكري يمكنها نقل الجنود والعتاد ومهام أخرى، وأخيرا المروحية K62 وهي أيضاً مروحية متعددة المهام من الفئة المتوسطة لنقل الأفراد والبضائع.
وحول الأسلحة التي تعرض للمرة الأولى، أشار دافيدينكو إلى محطة الأسلحة المتحكم بها عن بعد المزودة بمدفع من عيار 57 ملم، والتشكيلة الكاملة لـAK-19 وAK 3008 وPLK وPPK.
ولفت دافيدينكو إلى أن الشركة منفتحة على أي أشكال للتعاون مع الشركاء في المنطقة العربية وهو أحد أهداف هذا المعرض.
انطلاق فعاليات الملتقى والمؤتمر العالمي للصناعات الدفاعية - معرض آيدكس 2019 في أبو ظبي، الإمارات 17 فبراير/ شباط 2019 (رجل آلي أوبتيو-إكس 20 (OPTIO-X20) من شركة نيكستير روبوتيكس) - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2023
الجناح الروسي أحد أكبر الأجنحة في معرض أبو ظبي للأسلحة
20 فبراير, 10:46 GMT
وحول الإقبال على الأسلحة الروسية في المعرض، قال دافيدينكو إن القاعة كانت مزدحمة للغاية خلال العروض العامة التي أقيمت لها، إذ يهتم الكثيرون بالأسلحة الروسية، مشيراً إلى عدم وضع الشركة أي موانع أمام الناس من جميع أنحاء العالم للتعرف على منتجات الشركة.
ويستضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض الدورة الـ 16 من معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023" والدورة الـ 7 من معرض الدفاع والأمن البحري "نافدكس 2023" خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير/ شباط الجاري.
يذكر أن النسخة الافتتاحية لـ "آيدكس" انطلقت في 1993 ليصل حجم المشاركة في نسخة 2023 لنحو 130 ألف زائر من 67 دولة، بينما انطلقت النسخة الأولى من معرض "نافدكس" للصناعات الدفاعية البحرية في 2011.
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