https://sputnikarabic.ae/20230407/لبنان-يقدم-شكوى-لمجلس-الأمن-ضد-إسرائيل-1075630681.html
لبنان يتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل
لبنان يتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل
أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم الجمعة، أنها تقدمت بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الغارات الإسرائيلية على مناطق جنوبي لبنان والتي حدثت صباح اليوم. 07.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-07T07:45+0000
2023-04-07T07:45+0000
2023-04-07T08:05+0000
العالم العربي
إسرائيل
لبنان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102354/51/1023545169_0:346:3024:2047_1920x0_80_0_0_a25847a80f03392fbb973edf9af5011a.jpg
وندد بيان الخارجية اللبنانية بالغارات الإسرائيلية وأكد على أن "الاعتداء الإسرائيلي يهدد الاستقرار وينتهك سيادة لبنان ويخرق القرار 1701".أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، تعزيز قوات المشاة والمدفعية في الشمال والجنوب من البلاد.ونشر الجيش الإسرائيلي بيانا، صباح اليوم الجمعة، أكد من خلاله أنه يحشد ويعزز من قواته العسكرية في كل من المناطق الشمالية والجنوبية للبلاد، وهو ما ذكرته وسائل إعلام عبرية أخرى من أن الجيش الإسرائيلي بدأ في تعزيز قواته البرية النظامية في منطقة قطاع غزة وعلى الحدود الشمالية.وقال البيان الذي نشرته القيادة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "وحدة من الجيش عثرت في سهل مرجعيون، على راجمة صواريخ بداخلها عدد من الصّواريخ الّتي لم تنطلق، ويجري العمل على تفكيكها".وعلى تويتر أيضا كشفت قيادة الجيش اللبناني أن أمس الخميس تم إطلاق عدد من الصواريخ من محيط بلدات في قضاء صور وذلك في اتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.
https://sputnikarabic.ae/20230407/الجيش-الإسرائيلي-يضع-بنك-أهداف-في-غزة-ولبنان-لقواته-العسكرية-1075630763.html
https://sputnikarabic.ae/20230407/الجيش-الإسرائيلي-يحشد-قواته-البرية-النظامية-في-غزة-وعلى-حدود-لبنان-1075629681.html
إسرائيل
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102354/51/1023545169_295:0:3024:2047_1920x0_80_0_0_aa771a5153db24923aa2b4bc483d4c64.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, إسرائيل, لبنان
العالم العربي, إسرائيل, لبنان
لبنان يتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل
07:45 GMT 07.04.2023 (تم التحديث: 08:05 GMT 07.04.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم الجمعة، أنها تقدمت بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الغارات الإسرائيلية على مناطق جنوبي لبنان والتي حدثت صباح اليوم.
وندد بيان الخارجية اللبنانية بالغارات الإسرائيلية وأكد على أن "الاعتداء الإسرائيلي يهدد الاستقرار وينتهك سيادة لبنان ويخرق القرار 1701".
ونفذ الجيش الإسرائيلي، في وقت باكر من صباح يوم الجمعة، غارات على مواقع تابعة لحركة حماس وفصائل فلسطينية في جنوب لبنان وقطاع غزة، ردا على إطلاق رشقات صاروخية أمس الخميس من لبنان على مستوطنات شمالي إسرائيل.
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، تعزيز قوات المشاة والمدفعية
في الشمال والجنوب من البلاد.
ونشر الجيش الإسرائيلي بيانا، صباح اليوم الجمعة، أكد من خلاله أنه يحشد ويعزز من قواته العسكرية في كل من المناطق الشمالية والجنوبية للبلاد، وهو ما ذكرته وسائل إعلام عبرية أخرى من أن الجيش الإسرائيلي بدأ في تعزيز قواته البرية النظامية في منطقة قطاع غزة وعلى الحدود الشمالية.
وبدوره، أكد بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني، العثور على راجمة صواريخ في سهل مرجعيون بداخلها عدد من الصواريخ التي لم يتم إطلاقها.
وقال البيان الذي نشرته القيادة
عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "وحدة من الجيش عثرت في سهل مرجعيون، على راجمة صواريخ بداخلها عدد من الصّواريخ
الّتي لم تنطلق، ويجري العمل على تفكيكها".
وعلى تويتر أيضا كشفت قيادة الجيش اللبناني أن أمس الخميس تم إطلاق عدد من الصواريخ من محيط بلدات في قضاء صور وذلك في اتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.