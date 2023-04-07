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مسؤول روسي يتوقع "خسائر فادحة" للقوات الأوكرانية في سيناريو الهجوم المضاد
مسؤول روسي يتوقع "خسائر فادحة" للقوات الأوكرانية في سيناريو الهجوم المضاد
كشف مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، يان غاغين، أن القوات الأوكرانية التي قد تقدم على هجوم مضاد محتمل ستتكبد خسائر فادحة في الساعات الأولى. 07.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-07T17:58+0000
2023-04-07T17:58+0000
أخبار أوكرانيا
روسيا
رصد عسكري
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وقال غاغين على الهواء من قناة "روسيا 1" التلفزيونية اليوم الجمعة: "أوكرانيا تستعد الآن لهجوم مضاد، إنهم يعلنون ذلك، وكلنا نفهم أن هذا سيحدث".وقال: "سينضم إليهم هؤلاء الجنود الذين تدربوا في الدول الأوروبية وحلفاء الناتو، يجب أن نفهم أن العدو قوي بما فيه الكفاية ومصمم تماما".وأردف: "يجب أن نفهم أنه بالنسبة لنوع من الهجوم المضاد، سيتعين على العدو أولاً وقبل كل شيء مغادرة منطقة الحماية لدفاعاته الجوية".وختم: "لا أعتقد أن العديد منهم (الأوكرانيين) سيصلون إلى خط المواجهة، الوحدات (المعدة للهجوم المضاد) تقع بشكل رئيسي في الخلف، في غرب أوكرانيا في هذه اللحظة.
https://sputnikarabic.ae/20230407/إعلام-واشنطن-تشك-في-قدرة-أوكرانيا-على-شن-هجوم-مضاد--1075656394.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, رصد عسكري
أخبار أوكرانيا, روسيا, رصد عسكري

مسؤول روسي يتوقع "خسائر فادحة" للقوات الأوكرانية في سيناريو الهجوم المضاد

17:58 GMT 07.04.2023
© Sputnik . The Ministry of Defence of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصور دبابة أوكرانية مدمرة
 دبابة أوكرانية مدمرة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2023
© Sputnik . The Ministry of Defence of the Russian Federation
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كشف مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، يان غاغين، أن القوات الأوكرانية التي قد تقدم على هجوم مضاد محتمل ستتكبد خسائر فادحة في الساعات الأولى.
وقال غاغين على الهواء من قناة "روسيا 1" التلفزيونية اليوم الجمعة: "أوكرانيا تستعد الآن لهجوم مضاد، إنهم يعلنون ذلك، وكلنا نفهم أن هذا سيحدث".
ووفقا له، فقد تم بالفعل تشكيل وحدات لمثل هذا الهجوم في أوكرانيا.
وقال: "سينضم إليهم هؤلاء الجنود الذين تدربوا في الدول الأوروبية وحلفاء الناتو، يجب أن نفهم أن العدو قوي بما فيه الكفاية ومصمم تماما".

في الوقت نفسه، القوات الروسية جاهزة لأي سيناريو وستكون قواتنا المجوقلة جاهزة، وأنظمة دفاعنا الجوي ستكون جاهزة أيضًا.

القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: واشنطن تشك في قدرة أوكرانيا على شن هجوم مضاد
15:42 GMT
وأردف: "يجب أن نفهم أنه بالنسبة لنوع من الهجوم المضاد، سيتعين على العدو أولاً وقبل كل شيء مغادرة منطقة الحماية لدفاعاته الجوية".

حيث سنكون قادرين على استخدام طائراتنا بنشاط ستكون هذه ببساطة أفضل ساعة لقواتنا الجوية، وسيعاني العدو في الساعات الأولى على ما أعتقد من خسائر فادحة.

وختم: "لا أعتقد أن العديد منهم (الأوكرانيين) سيصلون إلى خط المواجهة، الوحدات (المعدة للهجوم المضاد) تقع بشكل رئيسي في الخلف، في غرب أوكرانيا في هذه اللحظة.
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Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:52 GMT
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