https://sputnikarabic.ae/20230407/مسؤول-روسي-يتوقع-خسائر-فادحة-للقوات-الأوكرانية-في-سيناريو-الهجوم-المضاد-1075659333.html
مسؤول روسي يتوقع "خسائر فادحة" للقوات الأوكرانية في سيناريو الهجوم المضاد
مسؤول روسي يتوقع "خسائر فادحة" للقوات الأوكرانية في سيناريو الهجوم المضاد
كشف مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، يان غاغين، أن القوات الأوكرانية التي قد تقدم على هجوم مضاد محتمل ستتكبد خسائر فادحة في الساعات الأولى. 07.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-07T17:58+0000
2023-04-07T17:58+0000
2023-04-07T17:58+0000
أخبار أوكرانيا
روسيا
رصد عسكري
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وقال غاغين على الهواء من قناة "روسيا 1" التلفزيونية اليوم الجمعة: "أوكرانيا تستعد الآن لهجوم مضاد، إنهم يعلنون ذلك، وكلنا نفهم أن هذا سيحدث".وقال: "سينضم إليهم هؤلاء الجنود الذين تدربوا في الدول الأوروبية وحلفاء الناتو، يجب أن نفهم أن العدو قوي بما فيه الكفاية ومصمم تماما".وأردف: "يجب أن نفهم أنه بالنسبة لنوع من الهجوم المضاد، سيتعين على العدو أولاً وقبل كل شيء مغادرة منطقة الحماية لدفاعاته الجوية".وختم: "لا أعتقد أن العديد منهم (الأوكرانيين) سيصلون إلى خط المواجهة، الوحدات (المعدة للهجوم المضاد) تقع بشكل رئيسي في الخلف، في غرب أوكرانيا في هذه اللحظة.
https://sputnikarabic.ae/20230407/إعلام-واشنطن-تشك-في-قدرة-أوكرانيا-على-شن-هجوم-مضاد--1075656394.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا, رصد عسكري
أخبار أوكرانيا, روسيا, رصد عسكري
مسؤول روسي يتوقع "خسائر فادحة" للقوات الأوكرانية في سيناريو الهجوم المضاد
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كشف مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، يان غاغين، أن القوات الأوكرانية التي قد تقدم على هجوم مضاد محتمل ستتكبد خسائر فادحة في الساعات الأولى.
وقال غاغين على الهواء من قناة "روسيا 1" التلفزيونية اليوم الجمعة: "أوكرانيا تستعد الآن لهجوم مضاد، إنهم يعلنون ذلك، وكلنا نفهم أن هذا سيحدث".
ووفقا له، فقد تم بالفعل تشكيل وحدات لمثل هذا الهجوم في أوكرانيا.
وقال: "سينضم إليهم هؤلاء الجنود الذين تدربوا في الدول الأوروبية وحلفاء الناتو، يجب أن نفهم أن العدو قوي بما فيه الكفاية ومصمم تماما".
في الوقت نفسه، القوات الروسية جاهزة لأي سيناريو وستكون قواتنا المجوقلة جاهزة، وأنظمة دفاعنا الجوي ستكون جاهزة أيضًا.
وأردف: "يجب أن نفهم أنه بالنسبة لنوع من الهجوم المضاد، سيتعين على العدو أولاً وقبل كل شيء مغادرة منطقة الحماية لدفاعاته الجوية".
حيث سنكون قادرين على استخدام طائراتنا بنشاط ستكون هذه ببساطة أفضل ساعة لقواتنا الجوية، وسيعاني العدو في الساعات الأولى على ما أعتقد من خسائر فادحة.
وختم: "لا أعتقد أن العديد منهم (الأوكرانيين
) سيصلون إلى خط المواجهة، الوحدات (المعدة للهجوم المضاد) تقع بشكل رئيسي في الخلف، في غرب أوكرانيا في هذه اللحظة.