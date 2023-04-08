https://sputnikarabic.ae/20230408/الدفاع-الروسية-إسقاط-مسيرتين-أوكرانيتين-والقناصة-الروس-يقضون-على-مجموعة-استطلاع-معادية-1075665879.html
الدفاع الروسية: إسقاط مسيرتين أوكرانيتين والقناصة الروس يقضون على مجموعة استطلاع معادية
الدفاع الروسية: إسقاط مسيرتين أوكرانيتين والقناصة الروس يقضون على مجموعة استطلاع معادية
أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن قناصة روس قضوا، اليوم السبت، على مجموعة استطلاع معادية على محور جنوب دونيتسك، كانت تحاول إجراء عملية استطلاع. 08.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-08T02:11+0000
2023-04-08T02:11+0000
2023-04-08T02:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وزارة الدفاع الروسية
روسيا
القناصة
الجيش الروسي
أخبار أوكرانيا
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وأضاف رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "فوستوك" الروسية، ألكسندر غوردييف، في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن منظومة الدفاع الجوي الروسية المضادة للطائرات أسقطت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين من طراز "فوريا" و"فالكيريا" على محور جنوب دونيتسك.وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن "قناصة من وحدة القوات الخاصة (الروسية) دمرت مجموعة استطلاع من القوميين الأوكرانيين".وكشف رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "فوستوك" الروسية، أن أطقم منظومة الصواريخ "ستريلا-10" المضادة للطائرات أسقطت أيضًا طائرات مسيرة "من طراز فوريا" و "فالكيريا".كانت صفارات الإنذار دوت للتحذير من الغارات الجوية، في 8 مقاطعات من أوكرانية في وقت متأخر من ليل الجمعة/السبت.وبحسب بيانات الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، فإن تحذيرات الغارات الجوية كانت سارية المفعول في مناطق تشيركاسي، وكيروفوغراد، خاركوف، دنيبروبتروفسك، ميكولايف، أوديسا بولتافا، وسومي بعد منتصف الليل بقليل.
https://sputnikarabic.ae/20230408/صفارات-الإنذار-تدوي-في-8-مناطق-أوكرانية-1075665644.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
وزارة الدفاع الروسية, روسيا, القناصة, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا
وزارة الدفاع الروسية, روسيا, القناصة, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية: إسقاط مسيرتين أوكرانيتين والقناصة الروس يقضون على مجموعة استطلاع معادية
02:11 GMT 08.04.2023 (تم التحديث: 02:38 GMT 08.04.2023) تابعنا عبر
أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن قناصة روس قضوا، اليوم السبت، على مجموعة استطلاع معادية على محور جنوب دونيتسك، كانت تحاول إجراء عملية استطلاع.
وأضاف رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "فوستوك" الروسية، ألكسندر غوردييف، في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن منظومة الدفاع الجوي الروسية المضادة للطائرات أسقطت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين
من طراز "فوريا" و"فالكيريا" على محور جنوب دونيتسك.
وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن "قناصة من وحدة القوات الخاصة
(الروسية) دمرت مجموعة استطلاع من القوميين الأوكرانيين".
وكشف رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "فوستوك" الروسية، أن أطقم منظومة الصواريخ "ستريلا-10" المضادة للطائرات أسقطت أيضًا طائرات مسيرة "من طراز فوريا" و "فالكيريا".
كانت صفارات الإنذار دوت للتحذير من الغارات الجوية، في 8 مقاطعات من أوكرانية في وقت متأخر من ليل الجمعة/السبت.
وبحسب بيانات الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، فإن تحذيرات الغارات الجوية
كانت سارية المفعول في مناطق تشيركاسي، وكيروفوغراد، خاركوف، دنيبروبتروفسك، ميكولايف، أوديسا بولتافا، وسومي بعد منتصف الليل بقليل.