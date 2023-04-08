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Позиции мобилизованных из Калужской области в Южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230408/صفارات-الإنذار-تدوي-في-8-مناطق-أوكرانية-1075665644.html
صفارات الإنذار تدوي في 8 مناطق أوكرانية
صفارات الإنذار تدوي في 8 مناطق أوكرانية
دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية، في 8 مقاطعات من أوكرانية في وقت متأخر من ليل الجمعة/السبت. 08.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-08T01:30+0000
2023-04-08T01:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
أخبار أوكرانيا
صفارات الإنذار
غارات جوية
خاركوف
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وبحسب بيانات الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، فإن تحذيرات الغارات الجوية كانت سارية المفعول في مناطق تشيركاسي، وكيروفوغراد، خاركوف، دنيبروبتروفسك، ميكولايف، أوديسا بولتافا، وسومي بعد منتصف الليل بقليل.في مارس/آذار المنصرم، قال نائب رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية، فاديم سكيبيتسكي، إنه يبدو أن الجيش الروسي غيّر أهداف الضربات الصاروخية، حيث دمرت الهجمات الأخيرة قواعد الوقود في عدة مناطق من أوكرانيا.وفي فبراير/شباط الماضي، قال رئيس شركة "أوكرنرغو" المشغلة لشبكة الكهرباء الأوكرانية، إن الأضرار المباشرة التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا بسبب الضربات الروسية التي نُفذت منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2022 (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم) قد تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، مع خسائر اقتصادية تتراوح بالمليارات.
https://sputnikarabic.ae/20230408/كييف-تخطط-للقيام-باستفزاز-عبر-استخدام-مواد-سامة-واتهام-روسيا-به-1075665136.html
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العالم, أخبار أوكرانيا, صفارات الإنذار, غارات جوية, خاركوف
العالم, أخبار أوكرانيا, صفارات الإنذار, غارات جوية, خاركوف

صفارات الإنذار تدوي في 8 مناطق أوكرانية

01:30 GMT 08.04.2023
© AP Photo / Felipe Danaجنود أوكرانيون يرفعون علمهم الوطني فوق نعش رفيقهم، خلال جنازته في بوتشا، ضواحي كييف، أوكرانيا ، 23 ديسمبر 2022.
جنود أوكرانيون يرفعون علمهم الوطني فوق نعش رفيقهم، خلال جنازته في بوتشا، ضواحي كييف، أوكرانيا ، 23 ديسمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2023
© AP Photo / Felipe Dana
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دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية، في 8 مقاطعات من أوكرانية في وقت متأخر من ليل الجمعة/السبت.
وبحسب بيانات الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، فإن تحذيرات الغارات الجوية كانت سارية المفعول في مناطق تشيركاسي، وكيروفوغراد، خاركوف، دنيبروبتروفسك، ميكولايف، أوديسا بولتافا، وسومي بعد منتصف الليل بقليل.
في مارس/آذار المنصرم، قال نائب رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية، فاديم سكيبيتسكي، إنه يبدو أن الجيش الروسي غيّر أهداف الضربات الصاروخية، حيث دمرت الهجمات الأخيرة قواعد الوقود في عدة مناطق من أوكرانيا.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
كييف تخطط للقيام باستفزاز عبر استخدام مواد سامة واتهام روسيا به
00:04 GMT
وفي فبراير/شباط الماضي، قال رئيس شركة "أوكرنرغو" المشغلة لشبكة الكهرباء الأوكرانية، إن الأضرار المباشرة التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا بسبب الضربات الروسية التي نُفذت منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2022 (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم) قد تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، مع خسائر اقتصادية تتراوح بالمليارات.
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Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:52 GMT
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