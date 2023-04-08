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السوداني: ينبغي أن يكون الحوار هو السبيل الوحيد لحل المشكلات بين بغداد وإقليم كردستان
السوداني: ينبغي أن يكون الحوار هو السبيل الوحيد لحل المشكلات بين بغداد وإقليم كردستان
أجرى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، مباحثات مع رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني. 08.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-08T21:26+0000
2023-04-08T21:26+0000
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جاء الإعلان عن الاجتماع في بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان إن رئيس الحكومة المركزية استقبل بارزاني وأقام مأدبة إفطار على شرف رئيس الإقليم والوفد المرافق له.وذكر البيان أن الجانبين بحثا أهم الموضوعات والملفات على المستوى الوطني، وسبل دعم الجهود الحكومية التي تهدف للنهوض بالواقع الخدمي والاقتصادي لجميع العراقيين.وخلال اللقاء تم التأكيد على أهمية الاستمرار في اتخاذ الحوار طريقا وحيداً لحل كافة الإشكالات.كما شدد الجانبان على ضرورة أن يكون الدستور هو الحاكم في هذا الحوار، وهو ما تحقق عبر اتفاق النفط الأخير بين وزارة النفط في الحكومة المركزية ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان العراق.
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العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار كردستان, الأخبار
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار كردستان, الأخبار

السوداني: ينبغي أن يكون الحوار هو السبيل الوحيد لحل المشكلات بين بغداد وإقليم كردستان

21:26 GMT 08.04.2023
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINIالمرشح لمنصب رئيس الحكومة في العراق محمد شياع السوداني
المرشح لمنصب رئيس الحكومة في العراق محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2023
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINI
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أجرى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، مباحثات مع رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني.
جاء الإعلان عن الاجتماع في بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
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وقال البيان إن رئيس الحكومة المركزية استقبل بارزاني وأقام مأدبة إفطار على شرف رئيس الإقليم والوفد المرافق له.
وذكر البيان أن الجانبين بحثا أهم الموضوعات والملفات على المستوى الوطني، وسبل دعم الجهود الحكومية التي تهدف للنهوض بالواقع الخدمي والاقتصادي لجميع العراقيين.
وخلال اللقاء تم التأكيد على أهمية الاستمرار في اتخاذ الحوار طريقا وحيداً لحل كافة الإشكالات.
كما شدد الجانبان على ضرورة أن يكون الدستور هو الحاكم في هذا الحوار، وهو ما تحقق عبر اتفاق النفط الأخير بين وزارة النفط في الحكومة المركزية ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان العراق.
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