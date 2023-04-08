https://sputnikarabic.ae/20230408/رئيس-الوزراء-العراقي-نحارب-الفساد-بلا-خطوط-حمراء-1075683592.html
رئيس الوزراء العراقي: نحارب الفساد بلا خطوط حمراء
رئيس الوزراء العراقي: نحارب الفساد بلا خطوط حمراء
أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أن حكومته تحارب الفساد في البلاد "بلا خطوط حمراء". 08.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-08T15:03+0000
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جاء ذلك خلال كلمته في احتفالية الذكرى السنوية لتأسيس منظمة بدر، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال رئيس الوزراء: "لن نتوانى عن المضي ببرنامجنا من أجل تقديم نقلة نوعية والتصدي للأزمات بإصرار".وأضاف أن حكومته تعمل على إصلاح جذري للاقتصاد، لافتًا إلى أنها قطعت شوطا كبيرا للتوصل لاتفاق النفط مع إقليم كردستان العراق.وأشار إلى أن الحكومة تبذل جهودا لتوفير فرص عمل للطبقات الفقيرة من أبناء الشعب العراقي.وشدد على تمسك الحكومة بحق العراقيين في التمتع بحياة كريمة وحكومة خدمية ترتقي بنوعية ما تقدمه للشعب.
https://sputnikarabic.ae/20230408/العراق-يسترد-مدير-إحدى-الشركات-من-الإمارات-لدفعه-رشاوى-1075677227.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار كردستان
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار كردستان
رئيس الوزراء العراقي: نحارب الفساد بلا خطوط حمراء
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أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أن حكومته تحارب الفساد في البلاد "بلا خطوط حمراء".
جاء ذلك خلال كلمته في احتفالية الذكرى السنوية لتأسيس منظمة بدر، بحسب وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
وقال رئيس الوزراء: "لن نتوانى عن المضي ببرنامجنا من أجل تقديم نقلة نوعية والتصدي للأزمات بإصرار".
وأضاف أن حكومته تعمل على إصلاح جذري للاقتصاد، لافتًا إلى أنها قطعت شوطا كبيرا للتوصل لاتفاق النفط مع إقليم كردستان
العراق.
وأشار إلى أن الحكومة تبذل جهودا لتوفير فرص عمل للطبقات الفقيرة من أبناء الشعب العراقي.
وشدد على تمسك الحكومة بحق العراقيين في التمتع بحياة كريمة وحكومة خدمية ترتقي بنوعية ما تقدمه للشعب.