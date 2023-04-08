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القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية تعلن انفجار صاروخ في الهواء بمنطقة وادي عقربا
القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية تعلن انفجار صاروخ في الهواء بمنطقة وادي عقربا
صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، أنه في تمام الساعة العاشرة وخمس وعشرون دقيقة من مساء يوم السبت، "انفجر صاروخ في... 08.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-08T21:44+0000
2023-04-08T21:44+0000
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موسكو- سبوتنيك. وأكد المصدر في الجيش الأردني، أنّ "سقوط الشظايا لم يُحدِث أيّ ضرراً بالأرواح أو الممتلكات"، مشيراً إلى أن الفرق المختصة من سلاح الهندسة الملكي ستتعامل مع موقع الحادث للكشف عن أي تفاصيل أخرى.وبين المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في مراقبة أي تطورات للأوضاع في المنطقة.وأضاف البيان، أن القوات المسلحة تهيب بالمواطنين "عدم تداول الشائعات التي من شأنها إثارة القلق بين أبناء المجتمع"، دون الرجوع إلى المصدر الصحيح للمعلومة.
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العالم العربي, أخبار العالم العربي, أخبار الأردن, أخبار سوريا اليوم, الأخبار

القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية تعلن انفجار صاروخ في الهواء بمنطقة وادي عقربا

21:44 GMT 08.04.2023
© AFP 2023 / KHALIL MAZRAAWIالجيش الأردني
الجيش الأردني - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2023
© AFP 2023 / KHALIL MAZRAAWI
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صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، أنه في تمام الساعة العاشرة وخمس وعشرون دقيقة من مساء يوم السبت، "انفجر صاروخ في الهواء في منطقة وادي عقربا المحاذية للحدود السورية"، مما أدى إلى سقوط شظاياه في نفس المنطقة.
موسكو- سبوتنيك. وأكد المصدر في الجيش الأردني، أنّ "سقوط الشظايا لم يُحدِث أيّ ضرراً بالأرواح أو الممتلكات"، مشيراً إلى أن الفرق المختصة من سلاح الهندسة الملكي ستتعامل مع موقع الحادث للكشف عن أي تفاصيل أخرى.
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وبين المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في مراقبة أي تطورات للأوضاع في المنطقة.
وأضاف البيان، أن القوات المسلحة تهيب بالمواطنين "عدم تداول الشائعات التي من شأنها إثارة القلق بين أبناء المجتمع"، دون الرجوع إلى المصدر الصحيح للمعلومة.
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