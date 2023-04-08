https://sputnikarabic.ae/20230408/بسبب-هلع-إطلاق-الصواريخ-صحيفة-عبرية-زيادة-بنسبة-100-في-طلبات-الدعم-النفسي-للمستوطنين-1075687892.html

بسبب هلع إطلاق الصواريخ... صحيفة عبرية: زيادة بنسبة 100% في طلبات الدعم النفسي للمستوطنين

بسبب هلع إطلاق الصواريخ... صحيفة عبرية: زيادة بنسبة 100% في طلبات الدعم النفسي للمستوطنين

أفادت صحيفة عبرية، اليوم السبت، بزيادة بنسبة 100% في طلبات الدعم النفسي للمستوطنين بسبب هلعهم من القذائف والصواريخ المنطلقة من قطاع غزة. 08.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-08T17:26+0000

2023-04-08T17:26+0000

2023-04-08T17:26+0000

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لبنان

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وذكرت صحيفة معاريف العبرية، مساء اليوم السبت، أن المستوطنين مصابون بالهلع ويتخوفون من الخروج من منازلهم، وذلك بسبب العمليات وإطلاق الصواريخ والقذائف من غزة إلى الداخل الإسرائيلي.ونقلت الصحيفة عن جمعية "ناتال" وتعني "خط المساعدة الهاتفي لضحايا القلق على خلفية وطنية"، أنها تلقت زيادة بنسبة 100% في الاتصالات على خط الدعم النفسي من قبل مستوطنين، مشيرةً إلى أنهم مصابون بالهلع ويخشون مغادرة المنزل، على خلفية العمليات وإطلاق الصواريخ على الداخل الإسرائيلي.ولفتت الجمعية الإسرائيلية إلى تلقيها عشرات المكالمات عقب إطلاق الصواريخ، يوم الخميس الماضي، حيث تلقت استفسارات من مواطنين يتخوفون من مغادرة المنزل، وأغلبهم يطلبون أدوات للتعامل مع قلق أطفالهم.وشهد المسجد الأقصى خلال الأيام الأخيرة الماضية، اقتحامات متتالية من قبل الشرطة الإسرائيلية لباحاته، وإطلاق وابل من قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، من أجل إخلاء المسجد ومنع المصلين من الاعتكاف فيه.وتطورت الأحداث إلى إطلاق رشقات صاروخية من جنوب لبنان وغزة على مستوطنات وبلدات في شمال وجنوب إسرائيل، فيما ردت الأخيرة، مساء أمس الخميس وفجر اليوم الجمعة، بقصف ما قالت إنها أهداف تابعة لحماس في مدينة صور جنوبي لبنان، وأخرى في قطاع غزة.

https://sputnikarabic.ae/20230408/بن-غفير-يأمر-بزيادة-أعداد-الشرطة-في-المسجد-الأقصى-1075684945.html

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