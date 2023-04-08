https://sputnikarabic.ae/20230408/جنوب-إفريقيا-لا-نحترم-العقوبات-أحادية-الجانب-ضد-روسيا-1075676588.html
جنوب إفريقيا: لا نحترم العقوبات أحادية الجانب ضد روسيا
جنوب إفريقيا: لا نحترم العقوبات أحادية الجانب ضد روسيا
أكدت جنوب إفريقيا عدم احترامها للعقوبات المفروضة على روسيا، واصفة تلك العقوبات بأنها أحادية الجانب. 08.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-08T11:51+0000
2023-04-08T11:51+0000
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موسكو - سبوتنيك. ووفق تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أوضح أنيل سوكلال، أن عدم احترام بلاده للعقوبات أحادية الجانب ضد روسيا، نابع من أن جنوب إفريقيا تعتبر أن الأمم المتحدة هي السلطة الوحيدة التي تتبع قيودها.وقال: "جنوب إفريقيا لا تحترم العقوبات الأحادية.. نحن طرف في الأمم المتحدة ولن نحترم إلا العقوبات التي أصدرتها الأمم المتحدة، وبما أن المنظمة الدولية لم تصدر عقوبات ضد روسيا، فلسنا معنيين بهذا".وقال سوكلال: "لا يوجد سوى عقوبات أحادية الجانب، ولسنا طرفًا فيه، مضيفًا أن علاقات جنوب إفريقيا مع روسيا "قوية كما كانت دائمًا".ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير/ شباط من العام الماضي، واعتماد العديد من حزم العقوبات ضد موسكو من قبل الدول الغربية، غيرت روسيا تركيزها وكثفت تعاونها متعدد الأوجه مع دول في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.طالع أيضا: زاخاروفا: موقف جنوب أفريقيا من العلاقات مع روسيا "تاريخي"
https://sputnikarabic.ae/20230408/مندوب-جنوب-إفريقيا-في-بريكس-ضغوط-الغرب-لمقاطعة-روسيا-عززت-التعاون-في-التكتل-1075666481.html
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أخبار العالم الآن, العالم, أخبار روسيا اليوم, الأخبار, جنوب أفريقيا
أخبار العالم الآن, العالم, أخبار روسيا اليوم, الأخبار, جنوب أفريقيا
جنوب إفريقيا: لا نحترم العقوبات أحادية الجانب ضد روسيا
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أكدت جنوب إفريقيا عدم احترامها للعقوبات المفروضة على روسيا، واصفة تلك العقوبات بأنها أحادية الجانب.
موسكو - سبوتنيك. ووفق تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أوضح أنيل سوكلال، أن عدم احترام بلاده للعقوبات
أحادية الجانب ضد روسيا، نابع من أن جنوب إفريقيا تعتبر أن الأمم المتحدة هي السلطة الوحيدة التي تتبع قيودها.
وقال: "جنوب إفريقيا لا تحترم
العقوبات الأحادية.. نحن طرف في الأمم المتحدة ولن نحترم إلا العقوبات التي أصدرتها الأمم المتحدة، وبما أن المنظمة الدولية لم تصدر عقوبات ضد روسيا، فلسنا معنيين بهذا".
وقال سوكلال: "لا يوجد سوى عقوبات أحادية الجانب، ولسنا طرفًا فيه، مضيفًا أن علاقات جنوب إفريقيا مع روسيا "قوية كما كانت دائمًا".
يشار إلى أن وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور، كانت قد أكدت في أواخر مارس/ آذار الماضي، أن بلادها لن تقطع العلاقات مع روسيا لإرضاء بعض الدول، وتأمل في أن تظل صديقة لروسيا لسنوات عديدة مقبلة.
ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير/ شباط من العام الماضي، واعتماد العديد من حزم العقوبات ضد موسكو من قبل الدول الغربية، غيرت روسيا تركيزها وكثفت تعاونها متعدد الأوجه مع دول في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.