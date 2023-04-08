https://sputnikarabic.ae/20230408/ناسا-تلتقط-تفاصيل-لم-تشاهد-من-قبل-لكوكب-انفجر-قبل-340-عاما-صورة-1075675196.html

"ناسا" تلتقط تفاصيل لم تشاهد من قبل لكوكب انفجر قبل 340 عاما... صورة

"ناسا" تلتقط تفاصيل لم تشاهد من قبل لكوكب انفجر قبل 340 عاما... صورة

التقط تليسكوب "جيمس ويب"، التابع لوكالة "ناسا" الفضائية الأمريكية، صورة لبقايا نجم انفجر منذ 11 ‏ألف عام، وبرز انفجاره من كوكب الأرض منذ نحو 340 عاما.‏ 08.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-08T11:28+0000

2023-04-08T11:28+0000

2023-04-08T11:28+0000

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وكشفت الصورة التي نشرتها "ناسا"، أمس الجمعة، عن تفاصيل لم تر من قبل للنجم المنفجر "كاسيوبيا إيه"، بفضل عدسة تلسكوب "جيمس ويب"، التي تعمل بالأشعة تحت الحمراء "إنفراريد".من ناحيته، أكد تي تيميم من جامعة برينستون في نيو جيرسي، وهو باحث مشارك في البحث في بيان لـ"ناسا"، أنه "بالمقارنة مع الصور السابقة بالأشعة ما تحت الحمراء، نرى هنا تفاصيل مذهلة لم نتمكن من الوصول إليها من قبل".أما داني ميليسافلجيفيتش، من جامعة بوردو في ويست لافاييت، فقال إن "كاسيوبيا إيه" يمثل أفضل فرصة لنا للنظر في حطام نجم منفجر، وإجراء نوع من "التشريح النجمي"، لفهم نوع النجم الذي كان موجودا وكيف انفجر".وفي ديسمبر/ كانون الأول 2021، أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" التلسكوب جيمس ويب، الذي يُعد الأكبر حجما في التاريخ، محمولا على صاروخ من طراز "آريان 5" أطلق من قاعدة "كورو" الفضائية في غويانا الفرنسية.وتعد المهمة الأساسية للتلسكوب "جيمس ويب" الحصول على معلومات وبيانات تساعد العلماء والباحثين على فهم نشأة الكون بشكل أفضل، من خلال التوغل في الفضاء الخارجي لمسافة تبلغ نحو 1.5 مليون كيلومتر من كوكب الأرض، حيث من المنتظر أن يستقر في مداره حول الشمس بعد قرابة شهر.وتبلغ تكلفة صناعة التلسكوب الفضائي "جيمس ويب" أكثر من 9 مليارات دولار، وتعادل مساحته عند فتحه مساحة ملعب تنس، ما يجعله التلسكوب الأضخم في التاريخ.

https://sputnikarabic.ae/20230408/تلسكوب-جيمس-ويب-يلتقط-صورة-جديدة-لكوكب-أورانوس-1075667365.html

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